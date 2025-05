Ganar una fuerte suma de dinero es el sueño de bastante gente. Es por eso que existen las loterías. Sobre uno en especial te voy a hablar aquí. Me refiero al Mega Millions. Hoy justamente se realizará un sorteo ahí y en esta nota puedes averiguar cuál es el gran premio estimado que está en juego. Aprovecha la oportunidad.

Mega Millions: días de sorteo, precio de boletos y gran premio estimado

El Mega Millions es la lotería favorita de muchas personas de Estados Unidos y lo curioso es que solo tiene sorteos por semana (el del martes y el del viernes). Si te preguntas a qué hora comienzan, pues te comento que aproximadamente a las 11:00 pm, hora del este. Ojo que para participar uno debe comprar un boleto que, desde el 5 de abril, cuesta 5 dólares.

No quiero mentirte, así que te pido que no esperes que te diga que tienes muchas probabilidades para ganar. Según USA Today, cada participante tiene una probabilidad de 1 entre 290,472,336 de quedarse con el premio mayor. Sí, es muy complicado ganar, pero no imposible. Recuerda que hace poco una persona de Ohio se quedó con el premio mayor del Mega Millions: ganó 112 millones de dólares.

En mayo de 2002, el juego multiestatal Big Game recibió el nuevo nombre de Mega Millions.

Habiéndote recalcado lo anterior, es hora de cumplir con lo prometido. En este punto de la nota te cuento que, de acuerdo a la página web del Mega Millions, el gran premio estimado para el sorteo de este martes 13 de mayo es de 110 millones de dólares, con la opción en efectivo de 49.4 millones de dólares. Sin duda, hay demasiado dinero en juego.

Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor.

Por otro lado, aprovecho la oportunidad para mencionarte que los números ganadores del último sorteo del juego de lotería (el del viernes 9 de mayo) fueron 9, 10, 12, 48, 60 y la Mega Ball fue 16. Ahora que ya te informé todo lo que sé, ¿te animas a participar en el sorteo de este martes 13 de mayo?