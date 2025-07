Para muchos inmigrantes, contar con la residencia permanente en Estados Unidos representa estabilidad, seguridad y la posibilidad de construir un futuro. Sin embargo, incluso con una Green Card en mano, salir temporalmente del país puede convertirse en un riesgo si no se toman las precauciones migratorias necesarias. Casos recientes han demostrado que una documentación incompleta o incorrecta puede ser suficiente para enfrentar interrogatorios, detenciones e incluso una posible negación de reingreso.

Aunque muchos viajan al extranjero para visitar familiares o resolver asuntos personales, las autoridades fronterizas tienen la facultad de detener e investigar a cualquier persona cuyo estatus migratorio genere dudas. Esto aplica incluso a residentes permanentes. El simple hecho de una ausencia prolongada o un papel faltante puede bastar para activar una revisión exhaustiva por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Los testimonios no son pocos: migrantes que salieron por unos meses con planes de regresar sin problemas, y al volver, se encontraron con que no portaban el Formulario I-94, un permiso de reentrada o evidencia suficiente de su estatus legal. Para ellos, lo que parecía un viaje temporal terminó en horas o días de incertidumbre en el aeropuerto. Estos incidentes no solo causan estrés, sino que pueden afectar futuras renovaciones o procesos migratorios.

Existen testimonios de migrantes que, tras salir por razones médicas, laborales o familiares, han sido retenidos en aeropuertos al regresar (Foto: Freepik)

DOCUMENTOS IMPORTANTES PARA REGRESAR A ESTADOS UNIDOS SIN PROBLEMAS

Es vital preparar un paquete documental completo antes de cualquier salida del país. Los expertos recomiendan llevar siempre el pasaporte vigente del país de origen, la Green Card válida y, dependiendo del caso, documentos adicionales como el I-94, el permiso de reentrada, Advance Parole o cartas de aprobación migratoria como el I-797. No está de más portar tanto versiones impresas como digitales: en momentos críticos, contar con ambos formatos puede marcar la diferencia.

Además, no todos los viajes son iguales. Las ausencias prolongadas, especialmente aquellas superiores a seis meses, pueden levantar alertas ante USCIS. Las autoridades podrían interpretar que se ha abandonado la residencia si no se justifica adecuadamente la duración del viaje. Por ello, antes de emprender un viaje largo, es esencial dejar evidencia clara de la intención de regresar y mantener la residencia activa.

La Green Card es un documento que acredita la residencia permanente en Estados Unidos (Foto: Freepik)

SIEMPRE TEN EN CUENTA LA OPINIÓN DE UN PROFESIONAL

Otro factor de riesgo lo constituyen los antecedentes legales y migratorios. Salir del país con una renovación pendiente de la Green Card, un proceso migratorio abierto, antecedentes penales o una orden de comparecencia activa puede poner en jaque el reingreso. En estos casos, lo más prudente es consultar con un abogado de inmigración antes de planificar cualquier viaje. Un consejo profesional puede evitar contratiempos que luego resulten costosos.

En definitiva, tener la Green Card no garantiza un retorno sin obstáculos. Más allá del estatus, las reglas migratorias exigen una preparación meticulosa. Las autoridades están en su derecho de proteger las fronteras, y parte de esa vigilancia consiste en asegurarse de que quienes entran cumplan con todos los requisitos legales. No se trata de vivir con miedo, sino de estar bien informados y preparados.

