Desde que empezó su segundo mandato, el presidente Donald Trump puso en marcha diversas medidas con el objetivo de frenar la inmigración a Estados Unidos. Todos los días los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) están trabajando para capturar y deportar a los extranjeros indocumentados. Pero también han tenido problemas personas que son ciudadanos estadounidenses. En medio de esta situación, en una entrevista con Telemundo, el abogado de inmigración Héctor Benítez explicó que la recomendación para quienes están naturalizados es solicitar este certificado que avala su estatus migratorio.

¿QUÉ ES EL CERTIFICADO DE CIUDADANÍA?

El certificado de ciudadanía en Estados Unidos es un documento oficial emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) que prueba que una persona es ciudadana estadounidense, ya sea por nacimiento fuera del país de padres ciudadanos o por naturalización automática al cumplir ciertos requisitos siendo menor de edad.

"Hay una diferencia entre lo que es aplicar a la naturalización, que es lo que la mayoría de personas hace a través de una planilla conocida como la N-400, y otra que se certifique que ya eres ciudadano, que sería a través de la N-600″, señaló Benítez.

“Ahora gana mucha relevancia. Porque hay una cantidad muy importante de personas que, por derivación de los padres, se han convertido en ciudadanos americanos, pero la dinámica normal es que ellos sencillamente aplican un pasaporte americano y listo. ¿Qué pasa? Si el pasaporte se te pierde, si no lo consigues, y tienes un encuentro con migración, migración no está enterado de manera formal que tú tienes la condición de ciudadano y podrías enfrentarte a situaciones complejas mientras se pruebe que tú adquiriste la condición de ciudadano. Por eso la recomendación ahora es que tomen medidas preventivas y empiecen a aplicar a los certificados de ciudadanía a través de la planilla N-600″, añadió el especialista.

Puedes presentar el Formulario N-600 en línea o en papel (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR EL CERTIFICADO DE CIUDADANÍA?

Personas nacidas fuera de EE. UU. que tienen al menos un padre/madre ciudadano(a) estadounidense; cumplen con requisitos específicos bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), como residencia legal del padre en EE. UU., entre otros.

Personas que obtuvieron la ciudadanía automáticamente. Por ejemplo, un niño con Green Card cuyos padres se naturalizaron ciudadanos estadounidenses mientras él era menor de 18 años.

Héctor comentó lo siguiente: “La inmensa mayoría de los casos. Cuando eres derivativo. Por ejemplo, hijo menor de 18 años, y tu padre o madre se hacen ciudadanos americanos antes de que tú alcances los 18 años. Ahí tú tienes que probar la filiación, actas de nacimiento, que tenías una condición de residente permanente antes y que tus padres ciertamente se hicieron ciudadanos americanos. Si eso es así, puedes aplicar perfectamente que se reconozca que ya tú eres ciudadano. No vas a tomar un examen para que se te haga ciudadano, sino que se reconozca que ya eres ciudadano por derivación”.

USCIS es la agencia federal encargada de supervisar la inmigración legal a los Estados Unidos (Foto: AFP)

¿CÓMO TRAMITAR EL CERTIFICADO DE CIUDADANÍA?

1. Reunir los documentos requeridos:

Acta de nacimiento del solicitante.

Pruebas de ciudadanía de los padres (certificado de naturalización, pasaporte estadounidense, etc.).

Pruebas de relación (como certificados de nacimiento, matrimonio, adopción).

Green Card (si corresponde).

Identificación con foto.

Otros documentos que sustenten tu caso (dependiendo de la situación).

2. Completar el Formulario N-600:

Puedes hacerlo en línea o en papel. En línea es más rápido y permite seguimiento del caso.

3. Pagar la tarifa:

El costo actual es de US$1,170 .

. Puedes pagar en línea con tarjeta o con cheque si lo haces por correo.

4. Enviar la solicitud:

Si lo haces en línea, solo debes subir los documentos digitalizados.

Si es por correo, debes enviarlo a la dirección de USCIS indicada en las instrucciones del N-600.

5. Asistir a la cita de biometría (si se requiere):

USCIS te enviará una notificación para tomar huellas digitales y foto.

6. Esperar la decisión:

El tiempo de procesamiento puede variar, pero suele demorar entre 6 a 12 meses .

. Si es aprobado, recibirás el certificado de ciudadanía física por correo o en una ceremonia de entrega.

LA ADVERTENCIA DEL ABOGADO PARA LOS CIUDADANOS

Héctor Benítez recomendó a los ciudadanos que estén preparados. “Si está pasando el hecho de que los oficiales de migración, o incluso dependiendo el tipo de entrevista que te consigas, ellos perfectamente pueden pasar a revisar tu historial migratorio, tratar de alguna manera de indagar cosas que te hagan inadmisible, te hagan deportable en un momento determinado porque todavía tú no has establecido esa condición de ciudadano. Por eso es importante tratar de aprovechar la oportunidad, para que ninguno de estos elementos lleguen a afectarte”, indicó.

“Es importante que el trámite se haga de una vez. Porque ahora hay una dinámica migratoria muy intensa, se ha anunciado abiertamente desde el año pasado todos los planes de deportación. Hemos visto como algunas personas, siendo ciudadanos americanos, han sido afectados y se reconoce posteriormente su condición de ciudadano, pero pasan por un mal momento. Entonces es importante que se haga de una vez para que evitar ese tipo de situaciones desagradables”, añadió.

Finalmente, dejó claro que no es necesario portar el certificado de nacimiento a todos lados. “Te va a llegar un documento muy similar al certificado de naturalización. Este documento certificará la ciudadanía con todos tus datos, origen, fotos, todo. No tienes que cargarlo. Pero no es lo mismo que ya el servicio de migraciones haya reconocido a través del Departamento de Seguridad Nacional que tú eres ciudadano al hecho de que ellos no tengan conocimiento de ese trámite porque el pasaporte es ante el Departamento de Estado”, sentenció.