La temporada de impuestos en Estados Unidos ya está en marcha. Cada año, millones de contribuyentes esperan ansiosos la llegada de su reembolso, que puede ser una ayuda importante para cubrir gastos, ahorrar o incluso saldar deudas. Para muchos, ese cheque o depósito directo representa una oportunidad de alivio económico. Sin embargo, algunas personas pueden preguntarse por qué aún no ha llegado o cómo saber en qué estado se encuentra.

Con casi 140 millones de declaraciones esperadas para este año, no es sorprendente que el proceso de reembolsos pueda tardar un poco. Si usted es uno de los que se está preguntando “¿dónde está mi reembolso?”, no se preocupe, hay formas de rastrear su estado y saber cuándo esperar recibirlo. A continuación, le explicamos los pasos para hacerlo y algunos factores a tener en cuenta. Eso sí, para tener esa devolución, evidentemente, ya has tenido que presentar tu declaración.

¿DÓNDE ESTÁ MI REEMBOLSO?

El IRS ofrece a los contribuyentes una herramienta en línea muy útil para rastrear el estado de su reembolso. En su página web oficial, IRS.gov, los interesados pueden usar la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” para obtener información actualizada sobre el estado de su declaración. Para acceder a esta herramienta, deberá ingresar los siguientes datos:

Número de Seguro Social (o número de identificación individual del contribuyente - ITIN).

Estado civil (soltero, casado, etc.).

Monto exacto del reembolso (tal como aparece en su declaración de impuestos).

Una vez que haya ingresado esta información, el sistema le mostrará uno de los siguientes estados:

Devolución recibida: El IRS ha recibido su declaración de impuestos y la está procesando. Reembolso aprobado: El IRS ha aprobado su reembolso y se está preparando para enviarlo en la fecha indicada. Reembolso enviado: El reembolso ha sido enviado a su banco o por correo. Si es por depósito directo, podría tardar hasta cinco días en reflejarse en su cuenta; si es por cheque, podría demorar varias semanas.

Esta es la página web en la que puedes consultar el estado de tu reembolso de impuestos (Foto: IRS)

¿CUÁNTO TIEMPO TARDA EN LLEGAR MI REEMBOLSO?

El tiempo de procesamiento de un reembolso depende de cómo haya presentado su declaración de impuestos. Si presentó su declaración electrónicamente, el reembolso generalmente se procesará mucho más rápido que si lo hizo en papel. Según el IRS, la mayoría de los reembolsos se emiten en un plazo de menos de tres semanas si se hace una declaración electrónica.

Si, por el contrario, presentó su declaración en papel, el proceso podría tardar más tiempo. En estos casos, puede tomar varias semanas antes de que el cheque llegue por correo.

Es importante tener en cuenta que el IRS recomienda no depender de una fecha específica para recibir su reembolso, especialmente si tiene planes de hacer compras importantes o pagar facturas. Algunas declaraciones pueden requerir revisiones adicionales, lo que puede retrasar el proceso.

RAZONES COMUNES DE RETRASOS EN EL REEMBOLSO

Existen varias razones por las que su reembolso podría estar demorándose más de lo esperado. Algunas de las causas más comunes, según el IRS, incluyen:

Errores en la declaración: Si su declaración contiene errores, está incompleta o tiene información incorrecta, el proceso puede demorarse.

Si su declaración contiene errores, está incompleta o tiene información incorrecta, el proceso puede demorarse. Fraude o robo de identidad: Si el IRS detecta una posible actividad fraudulenta en su declaración, esto puede retrasar su reembolso.

Si el IRS detecta una posible actividad fraudulenta en su declaración, esto puede retrasar su reembolso. Correcciones en créditos fiscales: Si su declaración necesita una corrección relacionada con créditos fiscales, como el crédito tributario por hijo o el crédito de reembolso de recuperación, el proceso puede llevar más tiempo.

Si su declaración necesita una corrección relacionada con créditos fiscales, como el crédito tributario por hijo o el crédito de reembolso de recuperación, el proceso puede llevar más tiempo. Revisión de créditos fiscales adicionales: Si presenta un reclamo para un crédito fiscal por ingresos del trabajo (EITC) o un crédito adicional por hijo, la revisión puede demorar el procesamiento.

Si presenta un reclamo para un crédito fiscal por ingresos del trabajo (EITC) o un crédito adicional por hijo, la revisión puede demorar el procesamiento. Retrasos bancarios: El tiempo que tarda su banco o cooperativa de crédito en procesar el reembolso puede variar. A veces, esto puede hacer que el reembolso tarde más en llegar.

El IRS se encarga de todo lo relacionado con impuestos en Estados Unidos (Foto: EFE)

¿QUÉ HACER SI EL IRS AÚN NO PROCESA MI REEMBOLSO?

Si después de un tiempo considerable no ha recibido su reembolso y la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” no ofrece una actualización clara, es posible que deba comunicarse directamente con el IRS. En ese caso, puede llamar al número de atención al cliente del IRS o visitar un centro de asistencia tributaria para obtener más información.

Recuerde que el IRS recibe millones de consultas cada año, por lo que podría haber una espera. Sin embargo, el servicio es muy útil para aclarar cualquier duda y resolver problemas relacionados con su reembolso.