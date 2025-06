Una moneda de un dólar acuñada en 2014 está causando revuelo entre coleccionistas y expertos en numismática. A simple vista, parece un ejemplar común de la serie Sacagawea, pero un error en su producción la ha convertido en una verdadera joya: su reverso no corresponde al diseño original. En lugar de mostrar a los nativos americanos con un costal de pescados, luce la Estatua de la Libertad, imagen que pertenece a la serie presidencial. Esta anomalía, conocida como “mula”, ha disparado su valor en el mercado.

El error fue detectado por un coleccionista que revisaba una bolsa de monedas mixtas de un banco. Al identificar la combinación inusual entre el anverso de Sacagawea y el reverso presidencial, supo de inmediato que estaba ante un hallazgo especial. Según el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS), existen menos de 20 monedas mula confirmadas dentro del sistema monetario de EE.UU., lo que hace de cada pieza un verdadero tesoro.

La moneda con error de acuñación fue fabricada en Denver (Crédito: Heritage Auctions)

¿CÓMO IDENTIFICAR ESTA MONEDA?

El ejemplar fue fabricado en la Casa de la Moneda de Denver y presenta el clásico retrato de Sacagawea en el anverso, con su hijo a cuestas, el lema “IN GOD WE TRUST” y la palabra “LIBERTY”. Sin embargo, en el reverso aparece la icónica Estatua de la Libertad, acompañada del valor “US$1” y la inscripción “UNITED STATES OF AMERICA”, elementos que no deberían estar en esa serie. Esta mezcla solo pudo producirse debido a un error en la inserción de troqueles, pese a los estrictos controles de calidad.

En términos técnicos, la moneda fue acuñada en un planchete compuesto por 77% de cobre, 12% de zinc y otros metales, con un núcleo de cobre puro. Tiene un diámetro de 26,50 mm y un peso de 8,10 gramos. Aunque se acuñaron unos 2,8 millones de ejemplares Sacagawea ese año, hasta ahora solo se conoce una unidad con este error específico.

Identificar una moneda con estas características requiere un ojo detallista. Los coleccionistas que crean tener una pieza similar pueden acudir a entidades certificadoras como NGC o PCGS, que no solo emiten certificados de autenticidad, sino que también asignan un puntaje de conservación, fundamental para calcular el valor de mercado. Cuanto mejor conservada esté, más valiosa será.

El dólar Sacagawea debía tener en su reverso la imagen de dos nativos americanos con un costal de pescados; pero presenta la imagen de la estatua de la Libertad (Foto: Freepik)

PUEDE VALER DECENAS DE MILES DE DÓLARES

El potencial económico de este error es asombroso. Un ejemplar en estado AU58 (ligeramente circulado pero con excelente conservación) fue subastado por 84.000 dólares en Heritage Auctions, una de las casas más importantes del sector. Teniendo en cuenta la escasez y la rareza del error, encontrar una pieza como esta en circulación puede cambiar la vida de quien la descubra.

La historia del dólar Sacagawea comienza en el año 2000, cuando fue lanzado para reemplazar a la moneda de un dólar Susan B. Anthony. Desde 2009, forma parte de una subserie que rinde homenaje a los aportes de las comunidades indígenas a la historia de Estados Unidos. Su distintivo color dorado permite diferenciarla fácilmente del resto de monedas en circulación.

Errores como el del dólar Sacagawea de 2014 no son únicos, aunque sí extremadamente raros. A lo largo de los años, se han documentado otros fallos similares, como monedas que combinan partes de diferentes denominaciones: centavos Lincoln con reversos de Roosevelt, cuartos de dólar con doble reverso, e incluso un centavo emparejado con un reverso de diez centavos. Estos ejemplares son codiciados por su singularidad e improbabilidad.

