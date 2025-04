Cuando una sucursal de Joann anuncia que va a cerrar, no es solo una tienda más bajando la reja. Para muchos de nosotros, era un lugar donde podías perderte entre retazos de tela, hilos de todos los colores y ese olor particular que solo tienen las tiendas de manualidades. Era casi terapéutico, ¿no? Entrabas por una cosa y salías con ideas para tres proyectos nuevos.

Joann no es solo una tienda; es ese rincón donde madres, abuelas, artistas, profesoras y emprendedoras encontraban no solo lo que necesitaban, sino también un poco de comunidad. Por eso, cuando leí que iban a cerrar más de 250 sucursales este mes, sentí que era el final de una pequeña era.

¿POR QUÉ JOANN ESTÁ CERRANDO 255 TIENDAS?

Todo comenzó hace un tiempo, aunque muchos no lo vimos venir tan rápido. A principios de 2025, la compañía declaró por segunda vez en menos de un año su quiebra. Y ya ahí se sabía que algo no andaba bien. Joann no solo estaba lidiando con una caída en las ventas, sino con una deuda que simplemente no podían seguir cargando.

En febrero, tras una subasta de emergencia, sus activos fueron adquiridos por GA Group, una firma especializada en liquidaciones. Y con ese movimiento, llegó lo inevitable: el anuncio de que 255 tiendas cerrarían en abril. El resto, más de 500 sucursales, seguirán ese mismo camino y bajarán sus cortinas a finales de mayo.

Esta cadena también se une a otras compañías que cerrarán tiendas (Foto: Joann / Instagram) ×

UN CAMBIO QUE VA MÁS ALLÁ DE LOS NÚMEROS

No es solo una cuestión de finanzas, aunque eso definitivamente tuvo su peso. Joann fue por décadas un gigante en el mundo de las manualidades, con más de 800 tiendas en su mejor momento. Pero con el auge de las compras en línea, las cosas empezaron a cambiar. Cada vez más gente compra sus materiales desde casa, y eso terminó afectando duramente al negocio.

Comprar por internet es cómodo, pero nunca va a ser lo mismo que tocar la tela, combinar colores ahí mismo o recibir un consejo de alguien con experiencia que te atiende con una sonrisa. Esa experiencia, esa calidez, es algo que las plataformas digitales simplemente no pueden ofrecer.

¿QUÉ PASA AHORA CON LAS TIENDAS QUE QUEDAN?

La portavoz del grupo GA confirmó que los 255 cierres se completarán a finales de abril. Y sí, eso representa nada menos que un tercio de todas sus tiendas. El resto será liquidado progresivamente hasta mayo. Esto no solo afecta a quienes compraban ahí, sino a los cientos de trabajadores que también eran parte de la familia Joann, muchos con años —si no décadas— de experiencia.

Cierres como este tienen un impacto especial en comunidades pequeñas, donde Joann era uno de los pocos lugares donde se podía conseguir buen material para manualidades sin tener que manejar kilómetros. También era un punto de encuentro, casi un club informal de creadores.