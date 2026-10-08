El precio del dólar en República Dominicana tiene como última referencia oficial localizada RD$60.8522 para la compra y RD$61.4111 para la venta, según el registro del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) correspondiente al 8 de octubre de 2026. Redondeados a dos decimales, estos valores equivalen a RD$60.85 y RD$61.41 por dólar, respectivamente.

Para este jueves 8 de octubre, es importante distinguir entre la fecha de consulta y la fecha de actualización de cada cotización. Aunque medios dominicanos publican hoy esos mismos valores, el registro oficial localizado está fechado el 6 de octubre. Por tanto, no debe presentarse como una nueva tasa del Banco Central emitida este jueves.

¿A cuánto está el dólar en República Dominicana hoy?

Las cotizaciones disponibles permiten diferenciar la referencia del Banco Central de los precios comerciales publicados por Banreservas. La siguiente tabla presenta cuánto corresponde a un dólar estadounidense, identificado como USD, en pesos dominicanos, identificados como DOP.

Fuente o entidad Compra por US$1 Venta por US$1 Fecha y alcance del dato Banco Central de la República Dominicana RD$60.8522 RD$61.4111 Último registro localizado: 6 de octubre de 2026. Banreservas RD$58.30 RD$61.80 Valores visibles al consultar su página oficial; sin fecha de actualización indicada en el contenido recuperado.

¿Qué significan las tasas de compra y venta?

Los términos compra y venta se interpretan desde la perspectiva del banco o del intermediario cambiario, no desde la del cliente. Esta distinción permite elegir correctamente la tasa al convertir dinero.

Compra: es el precio que la entidad paga cuando recibe tus dólares y te entrega pesos dominicanos.

Venta: es el precio que cobra cuando te entrega dólares a cambio de tus pesos dominicanos.

La separación entre ambos precios se conoce como spread o diferencial cambiario. En la cotización publicada por Banreservas, asciende a RD$3.50 por dólar. No debe confundirse automáticamente con una comisión independiente: es la diferencia aritmética entre compra y venta.

¿Cómo convertir dólares a pesos dominicanos y viceversa?

Para calcular una conversión, primero hay que identificar si entregarás dólares o si los comprarás. Después, se utiliza la tasa correspondiente de la entidad donde realizarás la operación.

Si cambias dólares por pesos dominicanos, multiplica el monto en USD por la tasa de compra. Con la cotización publicada por Banreservas, US$500 × RD$58.30 equivalen a RD$29,150.

Si compras dólares con pesos dominicanos, divide el monto disponible en DOP entre la tasa de venta. Por ejemplo, RD$10,000 ÷ RD$61.80 permiten adquirir aproximadamente US$161.81, antes de posibles cargos y ajustes de redondeo.

Estos ejemplos son orientativos: no constituyen una oferta bancaria ni garantizan que el precio continúe disponible al momento de efectuar el cambio.

¿Qué revisar antes de cambiar dólares en un banco?

Antes de operar, confirma tres elementos: la tasa vigente, el importe neto que recibirás o pagarás y las condiciones del servicio. Banreservas ofrece operaciones con efectivo y transferencias, por lo que conviene precisar la modalidad al solicitar una cotización.

También verifica los requisitos asociados al monto. La entidad informa que las operaciones superiores a US$10,000 deben justificarse y/o requieren completar el formulario de cumplimiento correspondiente en la oficina. Además, para vender divisas destinadas a transferencias o emisión de cheques, exige ser cliente del banco.

Para actualizar esta información durante el jueves 8 de octubre, consulta el registro del BCRD y el canal oficial de tu banco. Mantener visible la fecha de cada dato evita confundir una referencia anterior con una cotización nueva.