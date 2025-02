La cuenta regresiva para que la identificación con Real ID sea casi obligatoria sigue avanzando y a pasos agigantados. Desde el próximo 7 de mayo se debe contar con esa documentación para abordar vuelos nacionales en Estados Unidos e ingresar a la mayoría de las instituciones federales, por lo que debes apresurarte en tramitarla, teniendo en cuenta que todo el proceso puede demorar varias semanas o incluso meses.

El tiempo de toda la gestión para obtener una identificación con Real ID no solamente es la única preocupación, sino también el precio que debes pagar, pues este trámite no es gratuito y la cantidad exacta dependerá mucho del estado en el que residas, pues cada gobernación determina el costo en sí. Por ello, es sumamente importante que conozcas cuánto es lo que debes invertir con la finalidad de que la tengas de una vez por todas y no esperes hasta el último momento.

En esta nota vamos a ahondar un poco más en la información que se conoce sobre los costos para adquirir una identificación con Real ID en Nueva York, uno de los estados con mayor cantidad de habitantes y que alberge una enorme población de ciudadanos inmigrantes que se establecieron allí en busca de un mejor futuro.

Este es un ejemplo de cómo se ve una identificación con Real ID, pero del estado de Florida (Foto: Palm Beach County Tax Collector / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

EL PRECIO DE LA IDENTIFICACIÓN REAL ID EN NUEVA YORK

Obtener la Real ID en Nueva York no tiene un costo adicional, ya que se incluye en el proceso estándar de solicitud. Los solicitantes deben abonar las tarifas regulares de trámite del DMV correspondientes al requerimiento de licencia de conducir o tarjeta de identificación para no conductores.

Por otro lado, si eliges obtener un documento mejorado, ya sea una licencia de conducir mejorada (EDL) o una tarjeta de identificación mejorada para no conductores (ENDID), la tarifa adicional es de US$30. Este costo se agrega a los cargos estándar para la transacción de la licencia o tarjeta de identificación.

Es importante tener en cuenta que los documentos que se presenten para solicitar la Real ID deben estar actualizados, y no se aceptan documentos vencidos. Además, los solicitantes pueden asegurarse de que sus documentos sean correctos antes de la visita al DMV, de modo que puedan completar la transacción en una sola visita.

Para programar una cita o consultar los documentos necesarios, los usuarios pueden visitar el sitio web del DMV, donde se ofrece una guía completa con todos los detalles para facilitar el proceso de solicitud.