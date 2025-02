Desde el próximo 7 de mayo de 2025, los viajeros y los ciudadanos de Estados Unidos deberán contar con su Real ID; caso contrario, tendrán dificultades para viajar dentro del país y acceder a determinadas instalaciones federales. Si aún no lo has tramitado, te recomendamos hacerlo de inmediato para que no tengas algún percance; por ello, te precisamos cuánto tiempo demora el trámite, desde presentar la solicitud hasta que te entreguen dicho documento. ¡Mucha atención!

Cabe mencionar que el Real ID fue creado para mejorar la seguridad en los EE.UU. después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Esta tarjeta de identificación es emitida por cada estado y cumple con los requisitos establecidos por la ley Real ID Act de 2005.

Imagen referencial de la Real ID no válida legalmente, solo usada con fines educativos. (Foto: dmv.ca.go)

¿EN QUÉ TIEMPO ME ENTREGARÁN EL REAL ID DESPUÉS DE SOLICITARLO?

Si todavía no tienes este documento, no esperes última hora para tramitarlo. Según el sitio web KaalTV, televisora afiliada a ABC, el tiempo para obtener tu Real ID es de 31 días, desde el momento en el que lo solicitas hasta su entrega.

Sin embargo, recuerda que debido a que gran cantidad de gente comenzará a presentar sus solicitudes mientras más cerca esté la fecha en la que solicitará esta tarjeta de identificación, es posible que ese tiempo empiece a prolongarse; por lo tanto, tu tiempo de espera para recibirlo será mayor.

Ante esta situación, mejor es prever y hacerlo ahora. Recuerda, este no puede hacerse en línea, por teléfono o por correo. Los solicitantes deben acudir personalmente a una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) con los documentos requeridos.

“No sabemos exactamente cómo se implementarán las flexibilidades de control en los aeropuertos, por lo que no querría que las personas piensen que si no tienen su Real ID después del 7 de mayo, no habrá consecuencias”, señaló al citado medio Jessica Mayle, portavoz de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) para la región de los Grandes Lagos.

El programa Real ID fue establecido en 2005 para fortalecer la seguridad nacional, pero su implementación ha sufrido múltiples retrasos (Foto: AFP)

REQUISITOS PARA OBTENER LA REAL ID

Documento de identificación para verificar nombre completo y fecha de nacimiento.

Algún recibo o factura de servicios públicos para comprobar la residencia.

Número de Seguro Social o documento equivalente.

Un documento que garantice su estatus como pasaporte, certificado de nacimiento o Green Card.

Documentación adicional que piden en algunos casos:

Si se casó o divorció le pedirán demostrar con un acta de matrimonio o sentencia de separación.