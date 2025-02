La Real ID es un tema recurrente en los Estados Unidos, especialmente con la fecha límite del 7 de mayo de 2025 a la vista. Tras más de dos décadas de retrasos, la ley que establece estándares de seguridad para las identificaciones emitidas por los estados está en su fase final. A partir de esta fecha, será obligatorio presentar una identificación que cumpla con los requisitos de Real ID para abordar vuelos nacionales y acceder a ciertas instalaciones federales. Sin embargo, surge la pregunta: si ya tienes un pasaporte, ¿realmente necesitas obtener esta nueva identificación antes de la fecha límite?

Este artículo te ayudará a entender si la Real ID es indispensable para ti o si tu pasaporte puede seguir siendo suficiente. A lo largo de los años, la implementación de esta normativa ha sido un proceso complejo y lleno de demoras, lo que ha generado muchas dudas sobre si es necesario o no tramitarla. Vamos a repasar las respuestas a las preguntas más comunes para aclarar este tema.

¿QUÉ ES LA REAL ID Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La Real ID es una forma de identificación que cumple con los estándares establecidos por el gobierno federal para mejorar la seguridad. Este tipo de identificación, disponible en la mayoría de los estados desde 2019, incluye características de seguridad avanzadas, como una estrella en la parte superior de la tarjeta. Aunque no es obligatorio para todas las actividades cotidianas, sí se requiere para acceder a instalaciones federales o abordar un avión dentro del país después del 7 de mayo de 2025.

En el caso de que no tengas una Real ID, las autoridades aceptarán otros documentos de identificación válidos, como un pasaporte estadounidense, para realizar estas actividades. Por lo tanto, si ya posees dicho documento, no es estrictamente necesario que tramites la Real ID para viajar dentro del país o para ingresar a instalaciones federales.

Así se ve una licencia de conducir con Real ID en Nueva Jersey (Foto: Estado de Nueva Jersey / Imagen referencial no válida, solo usada con fines educativos)

¿REALMENTE NECESITO OBTENER LA REAL ID SI YA TENGO PASAPORTE?

La respuesta corta es no. Si ya posees un pasaporte válido, puedes utilizarlo para abordar vuelos nacionales y acceder a las instalaciones federales que requieren identificación, como bases militares o plantas de energía nuclear. En otras palabras, es una alternativa aceptada por las autoridades federales, por lo que no es necesario que obtengas la Real ID si no planeas utilizarla para otras actividades cotidianas.

A pesar de esto, si prefieres no cargar tu pasaporte con frecuencia, podrías considerar obtener la Real ID para evitar inconvenientes o posibles confusiones en los puntos de control de seguridad en aeropuertos o instalaciones federales.

¿QUÉ SUCEDE SI NO TRAMITO LA REAL ID ANTES DEL 7 DE MAYO?

A partir de la fecha límite, las personas deberán presentar una identificación que cumpla con los requisitos de Real ID para abordar vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales. Sin embargo, las autoridades han afirmado que aquellos que no tengan la Real ID podrán presentar otros documentos aceptables, como un pasaporte. En cuanto a los controles en los aeropuertos, aunque se espera que la implementación de la ley sea estricta, algunos funcionarios sugieren que podrían ser flexibles, como permitir que se notifique a los pasajeros si su documento no cumple con los requisitos, en lugar de negarles el acceso.

Es importante recordar que, aunque no tengas la Real ID, aún puedes realizar actividades cotidianas como conducir, votar o comprar alcohol sin que esto te afecte.

Las personas que no tengan una identificación con Real ID no podrán hacer viajes nacionales por Estados Unidos a través de un vuelo en avión (Foto: Pixabay)

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA OBTENER UNA REAL ID?

Si decides tramitarla, el proceso es relativamente sencillo, pero requerirá una cita en persona en un centro de servicios para conductores de donde vives. En el caso de Tennessee, por ejemplo, se puede realizar el procedimiento en lugares como el centro de Hart Lane en East Nashville. Además, el estado ha aumentado la cantidad de espacios disponibles para ayudar a aquellos que necesitan obtener la Real ID en los últimos meses antes de la fecha límite.

Necesitarás presentar al menos cuatro documentos originales, que incluyen una prueba de ciudadanía (como un pasaporte válido o un certificado de nacimiento), prueba de tu número de Seguro Social y dos documentos que demuestren tu residencia en el estado. Es importante asegurarte de que todos los documentos sean originales, ya que las fotocopias no serán aceptadas.

¿QUÉ PASA SI NO TENGO LA REAL ID NI UN PASAPORTE?

Si no tienes ni la Real ID ni un pasaporte, es posible que enfrentes dificultades para acceder a vuelos nacionales o instalaciones federales después del 7 de mayo de 2025. Aunque aún se pueden usar otros documentos de identificación, la recomendación es obtener una Real ID si no tienes un pasaporte, ya que esto facilitará el proceso de identificación en puntos de control como aeropuertos o centros de seguridad federal.