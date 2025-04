No sé si te pasa también, pero cuando escucho sobre cambios políticos o decisiones del gobierno, lo primero que pienso es: “¿Y esto cómo me va a afectar a mí o a mi familia?”, especialmente cuando se trata de algo tan crucial como el Seguro Social, que para muchos es la diferencia entre vivir con cierta estabilidad o tener que hacer malabares para sobrevivir en la vejez.

Y justo en ese sentido, hay que mantenerse a la expectativa de todo lo que Donald Trump está mandando en su segundo gobierno. Lo que más me sorprendió no fue solo el tema de las deportaciones masiva —que ya sabemos que es parte central de su agenda— sino cómo estas podrían golpear directamente al sistema del Seguro Social. Te lo explico con calma, porque esto va mucho más allá de la política migratoria.

La política migratoria de Donald Trump se centra en endurecer las restricciones, aumentar las deportaciones y limitar las vías legales de ingreso a Estados Unidos. (Foto: AFP) ×

LOS INMIGRANTES TAMBIÉN SOSTIENEN EL SEGURO SOCIAL

Una cosa que pocos saben —y que no se dice en las noticias todo el tiempo— es que millones de inmigrantes que están trabajando en Estados Unidos, incluso sin papeles, también están aportando a la SSA. Sí, como lo oyes. Muchos de ellos usan números de Seguro Social falsos o prestados, y aunque no puedan reclamar beneficios por no tener un estatus legal, igual les descuentan de su cheque. Es decir, están metiendo dinero al fondo… pero nunca lo van a poder sacar.

Esto no es algo menor. Estamos hablando de miles de millones de dólares cada año que entran al fondo del Seguro Social gracias al trabajo de personas que, para muchos, ni siquiera “deberían” estar aquí. Pero si ese dinero desaparece —porque esas personas son deportadas o porque se impide que nuevos inmigrantes lleguen a trabajar—, entonces el fondo se queda aún más vacío de lo que ya está.

MENOS INMIGRACIÓN, MENOS INGRESOS PARA EL FONDO

Según un informe del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, si la inmigración se reduce por debajo de lo que se ha proyectado, los ingresos del fondo del Seguro Social podrían caer en un 11,4 % anual. Es una locura si lo piensas: eso es más de una décima parte del dinero que entra cada año. Y ya de por sí, el fondo tiene problemas.

Se calcula que el fondo fiduciario del Seguro Social podría agotarse para 2035. Cuando eso pase, solo se va a poder pagar el 75 % de los beneficios prometidos. Así que imagina sumar a eso una política que acelere ese colapso. Y lo más duro es que esto no tiene que ver con aprobar o no una nueva ley; solo con cambiar las políticas migratorias.

Millones de inmigrantes aportan al Seguro Social en Estados Unidos (Foto: AFP) ×

¿QUIÉN REALMENTE RECIBE BENEFICIOS?

Algo que también me dejó algo pensativo fue ver cómo algunos aliados de Trump, incluso Elon Musk, andan diciendo que los inmigrantes se están robando los beneficios del Seguro Social. Pero eso no es verdad. De hecho, la mayoría de los indocumentados no califican para recibir ni un centavo del programa, aunque sí estén contribuyendo al sistema.

Entonces, cuando se dice que se va a deportar a “quienes abusan del sistema”, en realidad lo que están haciendo es sacar a quienes lo están ayudando a sobrevivir. No sé tú, pero a mí me parece que hay mucha desinformación en el aire, y que es súper importante hablar con claridad sobre esto.

UNA DECISIÓN QUE PODRÍA AFECTAR A TODOS

Entiendo que hay diferentes puntos de vista sobre la inmigración, pero cuando hablamos del Seguro Social, no se trata solo de ideologías, sino de números, los cuales son claros: si se reducen los aportes, el sistema entra en crisis más rápido. No es un escenario hipotético. Es algo que podría pasar en pocos años.

Así que la próxima vez que escuches a alguien decir que las deportaciones van a “arreglar” el país, recuerda que esas decisiones pueden hacer que, en unos años, tengas que vivir con un cheque del Seguro Social mucho más bajo del que esperabas. Y eso, créeme, nos va a doler a todos.