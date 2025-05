A pesar de que los discos compactos (CDs) ya no se usan como antes a raíz de las nuevas plataformas para escuchar música, lo cierto es que mucha gente aún los guarda en algún lugar de su casa. Si bien, son pocos los que se animan a colocarlos en sus equipos para disfrutar de aquellas canciones que marcaron nuestra época, otros buscan deshacerse de ellos. Si eres de las personas que los ha almacenado y no sabe qué hacer, no te preocupes, pues te damos algunas ideas para darle gran valor.

El CD almacenaba datos en formato digital, ya sea audio, imágenes, video, documentos y más (Foto: Freepik)

¿CÓMO HACER PARA QUE TUS CDs VIEJOS VALGAN MUCHO?

La respuesta es simple. Manteniéndolos en buenas condiciones para que alguna persona interesada en coleccionar un CD de su cantante o grupo favorito pueda pagarte una suma importante de dinero. Es más, si se trata de una edición limitada como álbum descatalogado, el monto sube más.

Pero si estás convencido de que no te servirán de nada y vas a desecharlos, ¡alto! Ya que puedes darle un segundo uso reciclándolos. Por tal motivo te damos algunas de ideas de qué hacer con ellas. Las ideas fueron sacadas del Diario Uno.

Portavasos: Simplemente deberás cubrirlos por debajo con un fieltro (un textil no tejido en forma de lámina) y decorarlos. Se recomienda porque son resistentes.

Si un CD tiene un diseño puedes usarlo de posavasos, si no es así colócale un fieltro (Foto: Freepik)

Espejos decorativos: Deja volar tu creatividad y pega trozos e incluso CDs enteros alrededor de marcos viejos o de frente tu espejo, siempre y cuando este no tenga bordes decorativos.

Los CDs pueden ser usados de forma decorativa para el hogar (Foto: Freepik)