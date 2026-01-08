El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos está ofreciendo recompensas de hasta 100.000 dólares a quienes aporten información que permita detener y condenar a responsables de robos , robos con violencia y otros delitos graves contra el correo y las instalaciones postales. Estas recompensas forman parte de una estrategia nacional para frenar el aumento de los delitos postales y proteger tanto a los trabajadores como a los usuarios del servicio.​

¿Qué es el Servicio de Inspección Postal?

El Servicio de Inspección Postal de EE. UU. (U.S. Postal Inspection Service, USPIS) es la agencia federal encargada de investigar delitos relacionados con el correo, las oficinas postales y los empleados del Servicio Postal. Trabaja como brazo policial del United States Postal Service (USPS), con competencias en todo el territorio estadounidense.​

Sus funciones abarcan, entre otras:

Robo de correo y de propiedad postal.

Asaltos y amenazas a carteros y personal postal.

Fraude por correo, estafas y suplantación de identidad.

Sabotaje o destrucción de buzones, vehículos postales y oficinas.​

La recompensa de hasta 100.000 dólares

En varios casos recientes, el Servicio de Inspección Postal ha anunciado recompensas de hasta 100.000 dólares por información que lleve al arresto y condena de los sospechosos. Estas recompensas se ofrecen, por ejemplo, tras robos en oficinas postales y robos reiterados de correo en complejos residenciales.​

Algunos ejemplos relevantes:

Robo en la oficina postal de Grand Tower, Illinois (diciembre de 2025): recompensa de hasta 100.000 dólares por información sobre los responsables del robo a la instalación postal.​

Robos de correo en un complejo de apartamentos en Houston, Texas (noviembre–diciembre de 2025): recompensa de hasta 100.000 dólares por datos que permitan identificar y condenar a los autores.​

Robos en oficinas postales en Nuevo México y otros estados han generado avisos similares con recompensas de hasta 100.000 dólares, difundidos por medios locales y comunicados oficiales.​

Marco oficial de recompensas: qué cubre

La base normativa de estas recompensas se recoge en los avisos oficiales del Servicio de Inspección Postal, como el “Poster 296 – Notice of Reward”, actualizado en 2025. Este documento fija los montos máximos que pueden pagarse por información que lleve a la detención y condena de autores de distintos delitos postales.​

Según ese aviso oficial:

Robo o intento de robo de correo o propiedad postal: recompensas de hasta 100.000 dólares.​

Asaltos o agresiones a empleados del servicio postal y robos a mano armada pueden conllevar recompensas aún mayores, de hasta 150.000 dólares en determinados supuestos.​

También se contemplan recompensas por delitos conexos, como receptación de correo robado, conspiración y participación como cómplice.​

Estas cantidades son máximos: el importe concreto se calcula según la relevancia de la información, el riesgo asumido y otros factores valorados por el Inspector Jefe.​

¿Cómo aportar información y requisitos?

El Servicio de Inspección Postal pide a la ciudadanía que no intente detener por cuenta propia a los sospechosos y que, en su lugar, comparta cualquier información útil por canales oficiales. La confidencialidad del informante es un elemento central en estos programas.​

Canales habituales para reportar información:

Teléfono nacional 1‑877‑876‑2455 (opción “Law Enforcement”), gestionado por el Servicio de Inspección Postal.​

Teléfonos locales indicados en los comunicados regionales (por ejemplo, números específicos de la división de Houston para casos de robo de correo).​

Formularios en línea y secciones de “Report a Crime” en el portal oficial del USPIS.​

Para cobrar una recompensa, la información debe:

Contribuir de forma sustancial al arresto y a la posterior condena del responsable, no solo a una pista parcial.​

Ser comunicada a los inspectores postales y, tras la condena, ir acompañada de una solicitud formal de recompensa en el plazo de seis meses, según las condiciones generales del aviso oficial.​

¿Por qué aumentan las recompensas y qué impacto tienen?

USPS y el Servicio de Inspección Postal han reconocido un aumento de los delitos contra el correo y los empleados postales en los últimos años, lo que ha impulsado una estrategia nacional para reforzar la seguridad. Esta estrategia incluye más presencia policial en rutas de reparto, tecnologías de seguridad mejoradas y un incremento sustancial de las recompensas ofrecidas al público.​

En una actualización oficial de 2023, USPS y USPIS explican que estos incentivos económicos se han elevado para subrayar la importancia de proteger tanto a los trabajadores como a la infraestructura postal. El mensaje es claro:​

Quien ataque al sistema postal se enfrenta no solo a cargos federales, sino también a una respuesta coordinada que moviliza a la comunidad.

Quien aporte información decisiva puede recibir recompensas muy significativas, llegando a los 100.000 dólares para delitos como el robo de correo o el saqueo de oficinas postales.​

En términos de actualidad y relevancia para el público, estas recompensas muestran cómo el correo, lejos de ser un servicio “del pasado”, sigue siendo un objetivo de bandas y delincuentes, y cómo el Estado utiliza incentivos económicos para convertir a ciudadanos, vecinos y testigos en aliados clave contra el crimen postal.