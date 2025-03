¿Alguna vez te has detenido a pensar qué trabajos podrían desaparecer en el futuro por culpa de la tecnología? Yo, por lo menos, lo he hecho bastante últimamente. Con el avance de la Inteligencia Artificial (IA), la automatización y la robótica, es fácil imaginar que muchas de las ocupaciones que hoy damos por sentadas podrían ser reemplazadas por máquinas o sistemas más eficientes en un futuro no tan lejano. Lo curioso es que muchas de estas profesiones están asociadas a trabajos que no requieren una formación universitaria o técnica avanzada. Y, aunque hoy puedan parecer imprescindibles, podrían desaparecer mucho más rápido de lo que pensamos.

Cuando los expertos hablan de la automatización y la desaparición de empleos, se refieren, en su mayoría, a aquellos trabajos que hoy realizamos sin demasiada especialización. Tal vez suene un poco aterrador, pero la realidad es que la tecnología está avanzando a pasos agigantados, y los robots, drones, y softwares están tomando el control de muchas tareas. Esto no solo afecta a las industrias más tecnológicas, sino que también toca a sectores que, por años, han sido la fuente de empleo para miles de personas. Lo interesante es que muchos de estos cambios están a la vuelta de la esquina, en los próximos 10 o 20 años.

Por eso, me gustaría compartir contigo una lista de trabajos que probablemente desaparecerán o se verán profundamente transformados en las próximas décadas. Y aunque no todos desaparecerán de un día para otro, la tendencia ya está marcada.

Los trabajos relacionados con la comida rápida podrían desaparecer en unos años (Foto: AFP)

LOS TRABAJOS QUE PODRÍAN DESAPARECER EN ESTADOS UNIDOS

Conductor de taxi: La llegada de los vehículos autónomos está cambiando por completo el panorama de los transportes. Empresas como Uber ya están trabajando en autos sin conductor, y se estima que esta tecnología podría reemplazar hasta 5 millones de empleos en Estados Unidos. Clasificador de correo y cartero: A medida que la digitalización crece, las necesidades de correos tradicionales disminuyen. Aunque en 2010 había más de medio millón de empleados en estos puestos, el futuro de este trabajo es incierto. Conductor de autobús: Al igual que los taxistas, los conductores de autobús están viendo cómo la automatización llega a su sector. Los autobuses eléctricos y autónomos, como los que ya operan en algunas ciudades de Europa, podrían ser el futuro de este trabajo. Trabajadores de comida rápida: Con la introducción de robots que cocinan y sirven alimentos, este es uno de los trabajos con más alto riesgo de ser reemplazado. Los robots ya están en algunos restaurantes, y se espera que su presencia se extienda rápidamente. Florista: Las ventas en línea están cambiando la manera en que compramos flores. Los pedidos por internet y las plataformas automatizadas están desplazando a las tiendas físicas, lo que pone en riesgo esta profesión. Trabajador agrícola: La automatización en la agricultura ya está en marcha. Robots como desmalezadores, recolectores de frutas y drones de cosecha están reemplazando a los trabajadores rurales. Este es uno de los sectores que más rápidamente está adoptando la tecnología. Intérpretes o traductores: Con la mejora de la traducción automática, que mueve miles de millones de dólares al año, los traductores humanos están perdiendo terreno. Programas como Google Translate y otros servicios automáticos ya están ocupando espacios que antes pertenecían a profesionales. Cajeros bancarios: La digitalización de los servicios bancarios y la adopción de aplicaciones para realizar transacciones están reduciendo la necesidad de cajeros en las sucursales. Con cada vez más personas haciendo todo desde su teléfono, el futuro de este empleo parece incierto. Preparadores de impuestos: Los programas de software especializados en impuestos están reemplazando a muchos preparadores de impuestos humanos. Estos sistemas pueden hacer cálculos complejos y ofrecer recomendaciones, lo que pone en riesgo los empleos en este sector.

Es impresionante cómo, a medida que avanza la tecnología, los trabajos más simples y manuales son los que corren más riesgo. Claro, esto no significa que todos esos empleos desaparecerán de inmediato, pero la tendencia está clara. A lo largo de las próximas décadas, muchas personas se verán obligadas a adaptarse o a reinventarse en nuevas áreas. La buena noticia es que, como sociedad, tenemos la oportunidad de prepararnos para este futuro y asegurarnos de que, aunque algunas ocupaciones desaparezcan, nuevas oportunidades también surgirán.