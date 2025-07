Un simple sorbo de agua no debería convertirse en una visita a emergencias, pero eso es exactamente lo que ha ocurrido con algunas botellas de la marca Ozark Trail, vendidas en Walmart. La compañía anunció el retiro inmediato de 850,000 unidades del modelo de 64 onzas, tras reportes de lesiones severas ocasionadas por las tapas expulsadas con fuerza. El incidente ha generado preocupación a nivel nacional, especialmente entre quienes usan estas botellas diariamente para hidratarse en el trabajo, la escuela o durante actividades al aire libre.

Según informó la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU., tres personas resultaron heridas cuando las tapas salieron disparadas violentamente al abrir las botellas. Dos de los afectados sufrieron pérdida permanente de visión tras ser golpeados directamente en el rostro. Las autoridades describen este problema como un serio riesgo de impacto y laceración, y han instado a los consumidores a dejar de utilizar el producto de inmediato.

¿POR QUÉ ESTAS TAPAS SE EXPULSAN CON FUERZA?

El modelo afectado lleva el número 83-662, visible únicamente en el empaque original, no en la botella. Esto ha generado confusión entre los usuarios, ya que muchos ya han desechado la caja o envoltura. Las botellas en cuestión están fabricadas en acero inoxidable, tienen una capacidad de 64 onzas (aproximadamente 1.9 litros), y fueron comercializadas desde 2017 en tiendas físicas de Walmart y en su sitio web.

El origen del problema, según la Comisión, está relacionado con lo que se almacena dentro de las botellas. Si se guardan líquidos perecederos como jugos o leche, o incluso bebidas carbonatadas, estos pueden fermentar o generar gas con el tiempo. Al intentar abrir la botella después de ese proceso, la presión acumulada empuja violentamente la tapa hacia afuera, convirtiéndola en un proyectil potencialmente peligroso.

WALMART SE PRONUNCIÓ RÁPIDAMENTE

Ante esta situación, Walmart ha solicitado a todos los consumidores que dejen de usar las botellas inmediatamente. La empresa ha ofrecido reembolsos completos que pueden solicitarse directamente en cualquier tienda Walmart del país. No se necesita presentar el empaque original, pero sí se recomienda llevar la botella al servicio al cliente para facilitar el proceso.

En un comunicado oficial, Walmart expresó: “La salud y la seguridad de nuestros clientes siempre son nuestra máxima prioridad. Hemos cooperado plenamente con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. y el fabricante del producto afectado para retirarlo de nuestras tiendas y notificar a los consumidores sobre el retiro”. La empresa también ha reforzado su compromiso con la calidad y el control de productos en su línea de artículos para exteriores.

Este caso pone sobre la mesa una advertencia importante: no todos los productos reutilizables son 100% seguros, especialmente cuando se usan fuera de las instrucciones originales del fabricante. Aunque muchos consumidores suelen usar botellas térmicas para guardar jugos o bebidas no recomendadas, el riesgo de este tipo de accidentes muestra por qué seguir las recomendaciones de uso no es solo una formalidad, sino una medida de seguridad real.

