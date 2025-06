En los últimos años, gran parte de EE. UU. experimentó veranos con temperaturas extremadamente altas. Las olas de calor se han vuelto comunes en varios estados, lo que significa que el clima sofocante continuará. Es precisamente durante estos días que actividades simples como salir a correr o realizar eventos al aire libre se vuelven casi imposibles, y en los casos más graves, el calor puede ser mortal, especialmente para los adultos mayores, quienes son más propensos a deshidratarse más rápido con el calor excesivo.

No solo las personas mayores corren riesgo. Cualquier persona puede sufrir consecuencias del calor, como calambres, deshidratación o incluso desmayos. El Dr. Martin Huecker, médico de emergencias en UofL Health (Louisville, Kentucky), dijo en conversación con el medio HuffPost que otro problema común es la fatiga por calor, que puede causar “sed, cansancio e incluso cambios leves en el estado mental, como algo de confusión”, siendo la forma más grave el golpe de calor, donde se presentan “cambios claros en el estado mental y un colapso cardiovascular. Las constantes vitales se alteran, y cambian el ritmo cardíaco y la presión arterial”.

En 2023, Estados Unidos registró el mayor número de muertes por calor de su historia. Por eso, los expertos destacan la importancia de prevenir. Huecker recomienda estar atentos al pronóstico del clima y no confiarse: “Algunos días, la temperatura no cuenta toda la historia”, dijo, señalando la utilidad de revisar el índice UV y el índice de calor.

Una ola de calor puede empeorar enfermedades preexistentes y afectar el suministro eléctrico y las redes de transporte. (Foto referencial: Freepik)

El Dr. John Schumann, director médico en Oak Street Health, Oklahoma, aconseja mantenerse hidratado incluso antes de sentir sed. “Si llegas al punto en que tienes sed, ya estás deshidratado”, afirmó.

Huecker agregó que al sudar se pierde más que solo agua: “Sodio, potasio, cloruro, magnesio… por eso, al rehidratarte, debes reponer más que agua. Hay que añadir electrolitos”. Aunque estos se pueden obtener a través de la comida, también se pueden usar productos como polvos de electrolitos o preparaciones caseras con agua, sal y un poco de azúcar o miel.

Otro punto importante es evitar el alcohol cuando hace mucho calor. Aunque una bebida fría puede parecer refrescante, Schumann advierte que “el alcohol te deshidrata más rápido. Si puedes evitarlo, mucho mejor. Opta por algo que realmente te mantenga hidratado”.

Durante una ola de calor, es fundamental evitar el consumo de alcohol y optar por líquidos fríos. (Foto referencial: Freepik)

Huecker también recomendó evitar la exposición directa al sol entre el mediodía y las 4 p.m., y en lo posible, realizar tareas al aire libre temprano en la mañana o al final del día.

También es clave protegerse del sol y de los insectos. Schumann recomienda usar sombrero, protector solar y repelente contra garrapatas y mosquitos. En cuanto a la piel, el Dr. Kevin Boyd, dermatólogo del Mayo Clinic Health System, aconseja usar productos “de amplio espectro” con un SPF de al menos 30.

Los expertos sugieren protegerse del sol y de los insectos. (Foto referencial: Freepik)

Por su parte, el farmacéutico Michael Schuh, de la Mayo Clinic en Florida, advirtió que ciertos medicamentos, como antidepresivos, antihistamínicos, medicamentos para la presión o antipsicóticos, pueden afectar la forma en que el cuerpo tolera el calor o aumenta la sensibilidad al sol.

Finalmente, aunque hay que tener precaución, los expertos no sugieren evitar el calor por completo. “Animaría a las personas a no tenerle miedo al calor y a exponerse un poco”, dijo Huecker. “Hay muchos beneficios para la salud en ambientes calurosos como las saunas. No se trata de evitarlo por completo, sino de actuar con inteligencia”.

Una ola de calor afecta el este de Estados Unidos

Una ola de calor peligrosa afecta al este de Estados Unidos, llevando las temperaturas a los niveles más altos del año y poniendo en riesgo a decenas de millones de personas.

Durante el máximo del calor, el lunes y martes, podrían romperse más de 250 récords diarios de temperatura, tanto de máximas como de mínimas más cálidas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

“Las enfermedades relacionadas con el calor aumentan significativamente durante eventos de calor extremo y alta humedad”, advirtió el NWS. Además, la institución advirtió que el calor extremo puede poner en riesgo la vida, especialmente de niños, personas mayores y personas con afecciones de salud preexistentes.

En casi todo el territorio de Estados Unidos, excepto algunas regiones de Arizona, Nuevo México y el oeste de Texas, los días más calurosos suelen presentarse en julio o agosto. Además, se espera un verano más caluroso de lo normal en todo el país, según los pronósticos del Centro de Predicción Climática.

