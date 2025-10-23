Este domingo 26 de octubre de 2025, España realizará el cambio de hora para volver al horario de invierno. Durante la madrugada, cuando el reloj marque las 03:00 a.m., deberá atrasarse una hora, por lo que volverá a ser las 02:00 a.m..Esa jornada tendrá 25 horas, lo que permitirá dormir un poco más y marcará oficialmente el fin del horario de verano en todo el país.

El ajuste aplicará en todas las comunidades autónomas, incluyendo Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, manteniéndose la tradicional diferencia de una hora menos en las Islas Canarias respecto a la península.

¿Por qué se cambia la hora en España?

El cambio de hora se estableció para aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo energético, ajustando la jornada laboral y social a los periodos de mayor luminosidad.No obstante, diversos estudios recientes señalan que el ahorro energético actual es mínimo, y que los beneficios económicos o medioambientales son cada vez menos relevantes.

A pesar de que la Unión Europea ha debatido en los últimos años la posibilidad de eliminar el cambio de hora, los países miembros no han alcanzado un consenso, por lo que la medida se mantiene vigente. En España, el marco legal está regulado por el Real Decreto 236/2002, que obliga al BOE a publicar las fechas de cambio con varios años de antelación.

Cómo afecta el cambio de hora a la salud y la rutina diaria

Más allá del reloj, el cambio horario puede tener efectos en el reloj biológico de las personas.Alterar el ciclo de luz y oscuridad influye directamente en el sueño, la concentración y el estado de ánimo.Durante los primeros días, es común sentir cansancio, insomnio, irritabilidad o falta de energía, síntomas que suelen desaparecer a medida que el cuerpo se adapta.

La Sociedad Española del Sueño advierte que los cambios horarios repetidos podrían asociarse, a largo plazo, con trastornos metabólicos o cardiovasculares, aunque los efectos varían según la edad y los hábitos de cada persona.

Cómo y cuándo ajustar el reloj correctamente

Hoy en día, la mayoría de los dispositivos —como teléfonos móviles, ordenadores y relojes inteligentes— actualizan la hora de forma automática durante la madrugada del cambio.Sin embargo, si tienes relojes analógicos o dispositivos sin conexión a internet, deberás atrasarlos manualmente una hora antes de dormir el sábado 25 de octubre.

Ejemplo práctico:

Cuando sean las 3:00 a.m. del domingo 26 de octubre, el reloj deberá marcar nuevamente las 2:00 a.m.

Fechas futuras del cambio de hora en España

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado el calendario de ajustes para los próximos años:

Año Inicio horario de verano Fin horario de verano 2025 30 de marzo 26 de octubre 2026 29 de marzo 25 de octubre

(previsto como último cambio oficial)

Consejos para adaptarte al nuevo horario

Acuéstate un poco antes durante los días previos al cambio.

durante los días previos al cambio. Aprovecha la hora extra para descansar o realizar actividades tranquilas.

para descansar o realizar actividades tranquilas. Evita pantallas antes de dormir para no alterar el ritmo circadiano.

antes de dormir para no alterar el ritmo circadiano. Sal a la luz natural por la mañana para ayudar al cuerpo a reajustarse.

por la mañana para ayudar al cuerpo a reajustarse. Planifica tus tareas teniendo en cuenta que anochecerá antes.