En 2025, el cambio de hora en España se realizó el 30 de marzo y nuevamente se llevará a cabo el 26 de octubre, siguiendo fechas exactas publicadas por fuentes oficiales. El nuevo ajuste tendrá lugar en la madrugada del sábado 25 al domingo 26, cuando a las 03:00 horas (hora peninsular) los relojes deberán retrasarse una hora, volviendo a marcar las 02:00. Este cambio supone que esa jornada contará con 25 horas, permitiendo así dormir una hora más.

Además, es importante conocer los efectos reales que puede tener este cambio en la vida diaria, como alteraciones en el sueño y la rutina. Por ello, se aconseja adaptar progresivamente los horarios para minimizar el impacto en nuestro organismo. En este artículo, te compartimos consejos clave para que el cambio de horario no te sorprenda y manejes mejor tu tiempo.

El cambio de horario lo adoptan unos 70 países (Foto. AFP)

Fecha exacta y procedimiento para el cambio de hora en España 2025

El horario de verano es el adelanto estacional de la hora legal para aprovechar mejor la luz diurna, pasando de CET (UTC+1) a CEST (UTC+2). En la Unión Europea, el marco vigente fija el cambio el último domingo de marzo y el último de octubre, según la Directiva 200/84/CE. En España, esta norma está incorporada por el Real Decreto 236/2002, que mantiene el sistema hasta nueva decisión europea. La hora oficial la gestiona el Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA), referencia para sincronizar dispositivos y servicios. Conocer este calendario evita errores en citas, operaciones y transporte el día del ajuste.

En 2025, el cambio al horario de verano fue el domingo 30 de marzo: a las 02:00 en la España peninsular, Ceuta, Melilla y Baleares, el reloj saltará a las 03:00 (en Canarias, de 01:00 a 02:00). El retorno al horario de invierno será el domingo 26 de octubre: a las 03:00, el reloj retrocederá a las 02:00 (en Canarias, de 02:00 a 01:00). El criterio es uniforme en la UE y se basa en las 01:00 UTC para minimizar disrupciones transfronterizas. Aerolíneas, trenes y plataformas digitales aplican estos cambios automáticamente, pero conviene verificar reservas cercanas a la hora del ajuste. La confirmación más fiable es siempre la hora oficial difundida por el ROA y los operadores de servicios esenciales.

En resumen, la fecha oficial es la madrugada del 25 al 26 de octubre de 2025, “a las tres serán las dos” en la Península, Baleares, Ceuta y Melilla; y en Canarias, “a las dos serán la una”.​ Solo los relojes analógicos o dispositivos sin conectividad requieren ajuste manual; móviles, ordenadores y relojes inteligentes lo harán automáticamente.​ El cambio es simultáneo en todo el país, respetando la tradicional diferencia de una hora en Canarias.​

Impacto y consejos clave del cambio de hora en España en 2025

El cambio de hora en España para dar paso al horario de invierno 2025 se realizará en la madrugada del último domingo de octubre, momento en el que los relojes deben atrasarse una hora. A partir de este día, la luz natural se desplazará, amaneciendo y anocheciendo más temprano; por ejemplo, en Madrid, el sol saldrá alrededor de las 8:00 a.m. y se pondrá cerca de las 5:30 p.m. Si bien el cambio sigue vigente este año, el debate sobre su continuidad se mantiene, con la previsión de que el próximo ajuste en octubre de 2026 sea, en principio, el último.

Para minimizar los efectos como el cansancio, la irritabilidad o el insomnio transitorio, se recomienda al público general tomar medidas preventivas con antelación. El Ministerio de Sanidad aconseja adelantar o atrasar las horas de sueño gradualmente en incrementos de 15 a 20 minutos tres o cuatro días antes del ajuste, y limitar el uso de cafeína y pantallas por la noche. Además, la exposición a la luz natural por las mañanas es fundamental para ayudar a reajustar el ritmo circadiano y el reloj biológico.

A nivel tecnológico y logístico, es crucial verificar todos los dispositivos y sistemas, ya que no todos se actualizan automáticamente. Los profesionales del sector (transportes, telecomunicaciones, bancos) planifican con antelación para evitar errores, y se aconseja documentar las comunicaciones técnicas usando la hora UTC para prevenir ambigüedades. Las empresas deben sincronizar servidores con fuentes confiables y revisar cronogramas de backups en la madrugada del cambio, especialmente en octubre, cuando la hora se repite.

En el ámbito laboral y personal, es vital planificar las rutinas de sueño infantiles, dado que los menores son más sensibles a la alteración horaria. Las áreas de Recursos Humanos deben validar cuidadosamente nóminas y fichajes de los turnos que atraviesan el ajuste, asegurando el cumplimiento de la normativa laboral. Asimismo, se aconseja evitar programar eventos decisivos, como viajes o despliegues tecnológicos, en la franja próxima al cambio, y que el comercio electrónico prepare mensajes proactivos para clientes.

Los relojes deberán retrasarse una hora en octubre (Foto. AFP)

Por qué sigue vigente el cambio de hora en España en 2025 y qué implica

El cambio de hora en España se mantendrá en 2025, continuando con el régimen estacional de ajustes en marzo y octubre, tal como lo establece el Boletín Oficial del Estado (BOE). A pesar de la propuesta de la Comisión Europea de 2018 para suprimir los cambios, esta iniciativa se ha estancado debido a la necesidad de una coordinación detallada entre los Estados miembros y la gestión del mercado interior. La Unión Europea ha priorizado una transición ordenada, manteniendo el sistema actual para dar previsibilidad a sectores clave como el transporte, energía y telecomunicaciones, que dependen de una sincronización horaria precisa.

Para la ciudadanía española, esta continuidad significa que las rutinas diarias seguirán el patrón habitual de adelantar y atrasar el reloj en primavera y otoño. En cuanto a los efectos de este ajuste, la evidencia sobre el ahorro energético es modesta y muestra una gran variabilidad que depende de la latitud, los hábitos de consumo y la combinación energética de cada región. Evaluaciones de la Comisión Europea han indicado que, si bien existen pequeños ahorros, estos a menudo se ven compensados por un mayor consumo en las primeras horas de la mañana o en sistemas de climatización.

Desde la perspectiva de la salud pública, el cambio de hora puede provocar una alteración temporal en el ritmo circadiano o “reloj biológico”. Esto puede traducirse en una afectación del sueño y la atención durante unos pocos días, con un impacto más notorio en personas sensibles. La recomendación oficial del Ministerio de Sanidad es mitigar esta alteración mediante la implementación de ajustes graduales en los horarios y el mantenimiento de una rutina de sueño regular.

Finalmente, en el ámbito de la seguridad vial y laboral, las autoridades han aconsejado a la población extremar la vigilancia adicional durante la semana inmediatamente posterior al cambio de hora. Este periodo de ajuste es crítico mientras el cuerpo y la mente se habitúan al nuevo horario de luz. España, al igual que el resto de la Unión Europea, seguirá aplicando el calendario de cambio de hora hasta que el Consejo y el Parlamento Europeo acuerden una directriz definitiva para su supresión.