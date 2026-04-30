Es una buena ocasión para acceder a alimentos totalmente gratis. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Marcelo López Chavez
¡Buenas noticias si resides en alguna comunidad de ! Durante los primeros días de mayo, se confirmó la entrega de en este estado que se muestra como una iniciativa para aliviar la carga económica de decenas de familias. Desde el 1 al 3 de mayo, se pretende que el sector más vulnerable accedas a productos básicos sin gastar algún dólar. En caso estés pasando por un mal momento económico, en esta nota te brindaré los detalles completos.

TE PUEDE INTERESAR

La distribución de víveres gratuitos representa una oportunidad clave para las personas con recursos limitados. No es necesario traer dinero en efectivo, pues solo bastará formar una cola para recibir estos alimentos.

Cada semana, distintas organizaciones sin fines de lucro y bancos de alimentos se unen para realizar la entrega de estos productos nutritivos a los ciudadanos de Arizona, tales como Arizona Food Bank Network y Feeding America.

Eso sí, es importante que sepas las ubicaciones y los horarios, ya que así podrás tomar tus precauciones. Como se trata de un evento benéfico gratuito, gran cantidad de personas asistirá, lo que ocasionará largas colas.

Decenas de familias resultarán beneficiadas ante la iniciativa de distintas organizaciones sin fines de lucro. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Arizona del 1 al 3 de abril

VIERNES 1 DE ABRIL

OrganizaciónHorarioUbicación
Cornerstone Mission Project Inc.3:00 a 4:30 p.m.3049 Sycamore Ave Kingman, AZ, 86409.
Departamento de Salud Mental de la Nación Navajo - Tuba City8:00 a.m. a 5:00 p.m.25 North Main Street, Tuba City, AZ 86045
Centro para Adultos Mayores Silver Creek - Centro de Distribución de Alimentos10:00 a.m. - 4:00 p.m.1658 S. Main St Copo de Nieve, AZ, 85397
Banco de Alimentos de Emergencia de Holbrock1:00 - 3:00 p.m.216 Joy Nevin Ave Holbrook, AZ, 86025
Winslow Council on Aging Active Adult Community Center3:30 - 4:30 p.m.212 E 2nd St Winslow, AZ, 86047
Centro de Alimentos Familiares de Flagstaff: banco de alimentos y cocina10:00 a.m. - 2:00 p.m. y 4:00 - 5:30 p.m.1903 N 2nd St, Flagstaff, AZ 86004
Banco de alimentos comunitario de Valley View: Sun City9:00 a.m. - 1:00 p.m.10771 W. Peoria Ave. Sun City AZ 85351
Ejército de Salvación: Prescott Corps9:00 a.m. - 12:00 p.m. y 1:00 - 4:00 p.m.231 S Montezuma St Prescott, AZ, 86303
Puedes conseguir alimentos sin la necesidad de gastar un dólar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
SÁBADO 2 DE ABRIL

OrganizaciónHorarioUbicación
Cornerstone Mission Project Inc.3:00 a 4:30 p.m.3049 Sycamore Ave Kingman, AZ, 86409.
Centro de Alimentos Familiares de Flagstaff: banco de alimentos y cocina10:00 a.m. - 2:00 p.m. y 4:00 - 5:30 p.m.1903 N 2nd St, Flagstaff, AZ 86004.
Seeds of Hope Inc: Programa de almuerzo caliente en Calvary Baptist Church11:00 a.m. - 12:00 p.m.518 E 2nd St Casa Grande AZ 85122
Parques de armería y centro recreativo9:00 a.m. - 4:30 p.m.220 S 5th Ave Tucson AZ 85701

DOMINGO 3 DE ABRIL

OrganizaciónHorarioUbicación
Cornerstone Mission Project Inc.3:00 a 4:30 p.m.3049 Sycamore Ave Kingman, AZ, 86409.
Centro de Alimentos Familiares de Flagstaff: banco de alimentos y cocina10:00 a.m. - 2:00 p.m. y 4:00 - 5:30 p.m.1903 N 2nd St, Flagstaff, AZ 86004.
Ejército de Salvación: Cuerpo de Sierra Vistadesde las 9:00 a.m.180 E Wilcox Dr Sierra Vista AZ 85635

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

Contenido sugerido

Contenido GEC