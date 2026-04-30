¡Buenas noticias si resides en alguna comunidad de Arizona! Durante los primeros días de mayo, se confirmó la entrega de alimentos gratis en este estado que se muestra como una iniciativa para aliviar la carga económica de decenas de familias. Desde el 1 al 3 de mayo, se pretende que el sector más vulnerable accedas a productos básicos sin gastar algún dólar. En caso estés pasando por un mal momento económico, en esta nota te brindaré los detalles completos.
La distribución de víveres gratuitos representa una oportunidad clave para las personas con recursos limitados. No es necesario traer dinero en efectivo, pues solo bastará formar una cola para recibir estos alimentos.
Cada semana, distintas organizaciones sin fines de lucro y bancos de alimentos se unen para realizar la entrega de estos productos nutritivos a los ciudadanos de Arizona, tales como Arizona Food Bank Network y Feeding America.
Eso sí, es importante que sepas las ubicaciones y los horarios, ya que así podrás tomar tus precauciones. Como se trata de un evento benéfico gratuito, gran cantidad de personas asistirá, lo que ocasionará largas colas.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Arizona del 1 al 3 de abril
VIERNES 1 DE ABRIL
|Organización
|Horario
|Ubicación
|Cornerstone Mission Project Inc.
|3:00 a 4:30 p.m.
|3049 Sycamore Ave Kingman, AZ, 86409.
|Departamento de Salud Mental de la Nación Navajo - Tuba City
|8:00 a.m. a 5:00 p.m.
|25 North Main Street, Tuba City, AZ 86045
|Centro para Adultos Mayores Silver Creek - Centro de Distribución de Alimentos
|10:00 a.m. - 4:00 p.m.
|1658 S. Main St Copo de Nieve, AZ, 85397
|Banco de Alimentos de Emergencia de Holbrock
|1:00 - 3:00 p.m.
|216 Joy Nevin Ave Holbrook, AZ, 86025
|Winslow Council on Aging Active Adult Community Center
|3:30 - 4:30 p.m.
|212 E 2nd St Winslow, AZ, 86047
|Centro de Alimentos Familiares de Flagstaff: banco de alimentos y cocina
|10:00 a.m. - 2:00 p.m. y 4:00 - 5:30 p.m.
|1903 N 2nd St, Flagstaff, AZ 86004
|Banco de alimentos comunitario de Valley View: Sun City
|9:00 a.m. - 1:00 p.m.
|10771 W. Peoria Ave. Sun City AZ 85351
|Ejército de Salvación: Prescott Corps
|9:00 a.m. - 12:00 p.m. y 1:00 - 4:00 p.m.
|231 S Montezuma St Prescott, AZ, 86303
SÁBADO 2 DE ABRIL
|Organización
|Horario
|Ubicación
|Cornerstone Mission Project Inc.
|3:00 a 4:30 p.m.
|3049 Sycamore Ave Kingman, AZ, 86409.
|Centro de Alimentos Familiares de Flagstaff: banco de alimentos y cocina
|10:00 a.m. - 2:00 p.m. y 4:00 - 5:30 p.m.
|1903 N 2nd St, Flagstaff, AZ 86004.
|Seeds of Hope Inc: Programa de almuerzo caliente en Calvary Baptist Church
|11:00 a.m. - 12:00 p.m.
|518 E 2nd St Casa Grande AZ 85122
|Parques de armería y centro recreativo
|9:00 a.m. - 4:30 p.m.
|220 S 5th Ave Tucson AZ 85701
DOMINGO 3 DE ABRIL
|Organización
|Horario
|Ubicación
|Cornerstone Mission Project Inc.
|3:00 a 4:30 p.m.
|3049 Sycamore Ave Kingman, AZ, 86409.
|Centro de Alimentos Familiares de Flagstaff: banco de alimentos y cocina
|10:00 a.m. - 2:00 p.m. y 4:00 - 5:30 p.m.
|1903 N 2nd St, Flagstaff, AZ 86004.
|Ejército de Salvación: Cuerpo de Sierra Vista
|desde las 9:00 a.m.
|180 E Wilcox Dr Sierra Vista AZ 85635
