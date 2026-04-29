Del 1 al 3 de mayo de 2026, distintas organizaciones y bancos de alimentos en Texas realizarán jornadas especiales de reparto de comida gratuita para apoyar a las familias de bajos recursos. En esos días habrá puntos de distribución en varias ciudades del estado, con entregas en formato autoservicio (drive-thru) y despensas comunitarias con horarios específicos. En los siguientes párrafos, te contamos cuáles son algunos de los lugares donde podrás recoger alimentos sin costo y qué horarios manejan para que sepas a dónde acudir según la zona en la que vives.
De acuerdo con la información oficial del North Texas Food Bank, en la mayoría de los eventos solo se pide el nombre, el código postal y el número de personas que viven en el hogar; no se exige ciudadanía estadounidense y la ayuda se entrega por orden de llegada mientras haya alimentos disponibles.
Vale precisar que en el Estado de la Estrella Solitaria puedes consultar el calendario de distribuciones del North Texas Food Bank y de sus aliados, como Catholic Charities Dallas y Dallas College, directamente en sus páginas oficiales, donde se actualizan direcciones, horarios y posibles cambios por mal clima.
PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 1 AL 3 DE MAYO
La distribución gratuita de alimentos en Houston del 1 al 3 de mayo son los siguientes:
1 DE MAYO (VIERNES)
Distribución de alimentos en 7524 Avenue E
- Dirección: 7524 Avenue E, Houston, TX 77012.
- Horario: 9:30 a.m. a 11:30 a.m. (o hasta agotar alimentos).
- Descripción: Entrega de alimentos esenciales para el hogar, anunciada por una organización comunitaria local (Community Family Center / CFC Houston).
Kelly Center for Hunger Relief – Despensa de alimentos
- Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Jan Pruitt Community Pantry (Catholic Charities Dallas – Lancaster)
- Horario: 12:00 p.m. a 3:00 p.m.
Ennis Container Pantry (Ennis)
- Horario: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
2 DE MAYO (SÁBADO)
Tzu Chi USA – Drive-Thru Food Distribution (zona Alief / Southwest Houston)
- Tipo: distribución de alimentos en formato autoservicio (drive-thru), anunciada mediante afiche oficial.
- Ubicación: área corporativa de la región sur de Houston (Southern Region, zona Alief ISD)
- Detalles habituales (según este tipo de eventos): entrega de cajas de despensa a familias que llegan en auto, hasta agotar existencias.
SNAP‑a‑Thon y apoyo alimentario – Central Texas Food Bank
- Horario: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Central Texas Food Bank, 6500 Metropolis Dr, Austin, TX 78744.
76010 - RCCG City of Truth 2015 S Cooper St. Arlington
- Horario: 4:00 p.m.
76179 - Iglesia Nazarena Cross Point, 3000 NW Loop 820, Fort Worth
- Horario: 1:00 p.m.
76063 - Faro RCCG 711 E Broad St Mansfield
- Horario: 11:00 a.m.
Kelly Center for Hunger Relief – Despensa de alimentos
- Horario: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Jan Pruitt Community Pantry (Catholic Charities Dallas – Lancaster)
- Horario: 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Ennis Container Pantry (Ennis)
- Horario: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
3 DE MAYO (DOMINGO)
- En Houston, hay comedores y despensas que abren también los domingos, como The Beacon (1212 Prairie St, Houston, TX 77002), que sirve comidas frías y calientes de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
- En el resto de Texas (Dallas–Fort Worth, San Antonio, Austin, El Paso), las principales entregas gratuitas se concentran de lunes a sábado.
- Para saber qué opciones hay el 3 de mayo, deben entrar al calendario o mapa de su banco de alimentos local (North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank, Houston Food Bank, San Antonio Food Bank, El Pasoans Fighting Hunger, etc.) y filtrar por fecha, o revisar directamente las páginas de las iglesias y centros comunitarios que suelen repartir comida en su ciudad.
