Los alimentos gratis en San Francisco estarán disponibles del 01 al 03 de mayo en distintos centros comunitarios de la ciudad. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los alimentos gratis en San Francisco estarán disponibles del 01 al 03 de mayo en distintos centros comunitarios de la ciudad. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Si estás en la búsqueda de alimentos gratis en Estados Unidos, hay buenas noticias. Durante el fin de semana del 01 al 03 de mayo, distintos centros comunitarios de ofrecerán comida sin costo alguno como despensas. La información proviene de la San Francisco Human Service Agency, que reúne a organizaciones que apoyan a personas y familias en situación de necesidad.

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Según recomendación de la mencionada , antes de acudir, es importante tener en cuenta la recomendación oficial: verificar la elegibilidad de cada ubicación y llamar previamente para confirmar disponibilidad y horarios, ya que pueden variar según la demanda o el stock.

Alimentos gratis en San Francisco del 01 al 03 de mayo

LugarDirecciónHorarioDías activosRequisitos
Booker T. Washington800 Presidio AvenueViernes: 3:30 pm – 6:00 pmSolo viernesResidente 94117, 94115 o 94102 + hijo en programa extraescolar
Chinatown YMCA (Meals for Seniors & People with Disabilities)855 Sacramento StreetViernes: 10:00 am – 1:00 pmSolo viernesMayores de 60 años o personas con discapacidad (18–59)
District 10 Community Market5030 3rd StreetViernes: 1:00 pm – 6:00 pmSolo viernesVerificar elegibilidad en su web oficial
Glide Foundation330 Ellis Street8:00–9:00 am / 11:30 am–1:00 pm / 4:00–5:00 pmTodos los díasTodos son bienvenidos
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings StreetVarios horarios (mañana y tarde)Todos los díasTodos son bienvenidos
Refettorio San Francisco – Groceries690 Van Ness AvenueViernes: 2:00 pm – 4:30 pmSolo viernesRecomendación de organizaciones asociadas
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue7:00–8:00 am / 10:00 am–1:30 pm / 2:00–3:00 pmTodos los díasTodos son bienvenidos
The Richmond Neighborhood Center741 30th AvenueViernes: 1:00 pm – 3:30 pmSolo viernesResidentes del 94121
Llega temprano a los puntos de alimentos gratis en San Francisco, ya que se entregan hasta agotar el stock. | Crédito: SF-Marin Food Bank
Llega temprano a los puntos de alimentos gratis en San Francisco, ya que se entregan hasta agotar el stock. | Crédito: SF-Marin Food Bank

Consejos para recibir alimentos gratis en San Francisco

  • Llega temprano, ya que la entrega de alimentos puede depender del stock disponible.
  • Lleva identificación si la ubicación lo solicita.
  • Revisa la elegibilidad antes de asistir para evitar inconvenientes.
  • Algunas ubicaciones atienden todos los días, mientras que otras solo funcionan el viernes 01 de mayo.
Diversas organizaciones ofrecerán los alimentos gratis en San Francisco en horarios específicos según cada ubicación y requisitos de acceso. | Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Diversas organizaciones ofrecerán los alimentos gratis en San Francisco en horarios específicos según cada ubicación y requisitos de acceso. | Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Este programa de apoyo alimentario busca garantizar acceso a comidas y productos básicos para residentes que lo necesiten, especialmente en zonas con mayor vulnerabilidad en San Francisco.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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