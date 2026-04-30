Si estás en la búsqueda de alimentos gratis en Estados Unidos, hay buenas noticias. Durante el fin de semana del 01 al 03 de mayo, distintos centros comunitarios de San Francisco ofrecerán comida sin costo alguno como despensas. La información proviene de la San Francisco Human Service Agency, que reúne a organizaciones que apoyan a personas y familias en situación de necesidad.

Según recomendación de la mencionada organización, antes de acudir, es importante tener en cuenta la recomendación oficial: verificar la elegibilidad de cada ubicación y llamar previamente para confirmar disponibilidad y horarios, ya que pueden variar según la demanda o el stock.

Alimentos gratis en San Francisco del 01 al 03 de mayo

Lugar Dirección Horario Días activos Requisitos Booker T. Washington 800 Presidio Avenue Viernes: 3:30 pm – 6:00 pm Solo viernes Residente 94117, 94115 o 94102 + hijo en programa extraescolar Chinatown YMCA (Meals for Seniors & People with Disabilities) 855 Sacramento Street Viernes: 10:00 am – 1:00 pm Solo viernes Mayores de 60 años o personas con discapacidad (18–59) District 10 Community Market 5030 3rd Street Viernes: 1:00 pm – 6:00 pm Solo viernes Verificar elegibilidad en su web oficial Glide Foundation 330 Ellis Street 8:00–9:00 am / 11:30 am–1:00 pm / 4:00–5:00 pm Todos los días Todos son bienvenidos Mother Brown’s Dining Room 2111 Jennings Street Varios horarios (mañana y tarde) Todos los días Todos son bienvenidos Refettorio San Francisco – Groceries 690 Van Ness Avenue Viernes: 2:00 pm – 4:30 pm Solo viernes Recomendación de organizaciones asociadas St. Anthony’s Dining Room 121 Golden Gate Avenue 7:00–8:00 am / 10:00 am–1:30 pm / 2:00–3:00 pm Todos los días Todos son bienvenidos The Richmond Neighborhood Center 741 30th Avenue Viernes: 1:00 pm – 3:30 pm Solo viernes Residentes del 94121

Llega temprano a los puntos de alimentos gratis en San Francisco, ya que se entregan hasta agotar el stock. | Crédito: SF-Marin Food Bank

Consejos para recibir alimentos gratis en San Francisco

Llega temprano, ya que la entrega de alimentos puede depender del stock disponible.

Lleva identificación si la ubicación lo solicita.

Revisa la elegibilidad antes de asistir para evitar inconvenientes.

Algunas ubicaciones atienden todos los días, mientras que otras solo funcionan el viernes 01 de mayo.

Diversas organizaciones ofrecerán los alimentos gratis en San Francisco en horarios específicos según cada ubicación y requisitos de acceso. | Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Este programa de apoyo alimentario busca garantizar acceso a comidas y productos básicos para residentes que lo necesiten, especialmente en zonas con mayor vulnerabilidad en San Francisco.

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