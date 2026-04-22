Moverse por San Francisco y el Área de la Bahía no siempre es sencillo, especialmente cuando el transporte público entra en ajustes por mantenimiento. Si este fin de semana planeas ir desde la ciudad hacia el East Bay, llegar al aeropuerto de San Francisco (SFO) o hacer conexiones desde zonas donde muchos hispanohablantes viven y trabajan, como Mission District, Daly City o partes de Oakland, conviene que revises bien tu ruta antes de salir. Este domingo 26 de abril, BART aplicará cambios importantes en su servicio por trabajos dentro del Transbay Tube, el túnel que conecta la ciudad con el East Bay, y eso significa menos trenes, más espera y dos líneas completamente fuera de operación durante toda la jornada.

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¿QUÉ PASARÁ EXACTAMENTE EL 26 DE ABRIL?

La reducción del servicio responde a labores de mantenimiento dentro del Transbay Tube, donde se instalará nueva iluminación. Por ese motivo, BART operará con limitaciones durante todo el domingo.

Así quedará el servicio:

Aspecto Detalle Frecuencia Trenes cada 30 minutos Líneas operativas Azul, Amarilla y Naranja Líneas suspendidas Roja y Verde Servicio adicional Shuttle entre SFO y Millbrae

LAS DOS LÍNEAS QUE NO FUNCIONARÁN

Lo más importante es que las líneas Roja y Verde no estarán en servicio durante todo el día. Si normalmente dependes de alguna de estas rutas, tendrás que buscar alternativas, hacer conexiones en otras líneas disponibles o considerar más tiempo de viaje de lo habitual.

Este tipo de ajuste suele ocurrir cuando se trabaja en el Transbay Tube, ya que en algunos casos se utiliza una sola vía para ambos sentidos, lo que reduce la cantidad de trenes que pueden circular al mismo tiempo.

Los habituales pasajeros de BART deben estar pendientes a este cambio para evitar contratiempos en sus desplazamientos (Foto: AFP) / JUSTIN SULLIVAN

AJUSTES ADICIONALES QUE DEBES CONSIDERAR

Además de la suspensión de líneas, hay otros cambios que pueden afectar tu traslado:

Los trenes pasarán con menor frecuencia, cada 30 minutos en lugar de cada 20.

Habrá servicio de autobús sustituto en el tramo de la línea Amarilla entre el Aeropuerto de San Francisco (SFO) y Millbrae.

Los tiempos de viaje podrían alargarse bastante, sobre todo si viajas en horas de mayor demanda.

Si vives en San Francisco o te mueves seguido entre la ciudad y el East Bay, probablemente ya sabes que estos ajustes pueden generar retrasos en cadena. Por eso, salir con más tiempo del habitual puede ahorrarte más de un disgusto.

¿POR QUÉ ESTOS TRABAJOS SON TAN IMPORTANTES?

Aunque estas interrupciones incomoden, el mantenimiento del Transbay Tube es clave para la seguridad y el funcionamiento del sistema a largo plazo. El túnel, que ya supera los 50 años de operación, sigue siendo una de las piezas más importantes del transporte regional.

De hecho, cuando fue construido, se convirtió en una obra de ingeniería muy destacada:

Llegó a ser el túnel sumergido más largo y profundo del mundo.

Se ubica a unos 41 metros bajo el agua en su punto más profundo.

Transporta a cientos de miles de pasajeros cada día.

Por eso, aunque estas medidas afecten la rutina de muchos trabajadores, estudiantes y familias hispanas que dependen de BART para moverse por la Bahía, forman parte del esfuerzo por mantener el sistema seguro y operativo.

Usuarios de BART en San Francisco a poco de subir a un tren (Foto: AFP) / JUSTIN SULLIVAN

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