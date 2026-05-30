Las familias que necesiten apoyo alimentario en Chicago y el condado de Cook podrán acceder a alimentos gratuitos entre el 1 y el 4 de junio a través de una amplia red de despensas, comedores comunitarios y programas de distribución de comida. La iniciativa es coordinada por el Greater Chicago Food Depository, que conecta a los residentes con recursos disponibles cerca de sus hogares.

Cómo encontrar una despensa de alimentos cerca de ti

Las personas interesadas pueden utilizar el mapa interactivo del Greater Chicago Food Depository para localizar despensas de alimentos, comedores comunitarios, refugios y distribuciones móviles.

La herramienta permite buscar por dirección, vecindario o código postal y aplicar filtros para encontrar centros abiertos en horarios específicos, además de identificar servicios adicionales como entrega a domicilio, distribución de pañales y otros apoyos comunitarios.

Además de la entrega de alimentos, la organización ofrece ayuda gratuita para solicitar beneficios como SNAP/Link, Medicaid y otros programas de asistencia. También existen recursos especiales dirigidos a familias con niños, con información sobre nutrición y apoyo alimentario permanente.

os beneficiarios pueden encontrar comestibles, comidas calientes y otros recursos utilizando el mapa interactivo del Greater Chicago Food Depository. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Una red abierta para cualquier persona que necesite ayuda

Los organizadores recuerdan que la red de despensas está disponible para cualquier persona que atraviese dificultades económicas o alimentarias. Ruth Castillo, voluntaria de la despensa New Hope, destacó la importancia de estos servicios para la comunidad.

“Nadie debería tener que preocuparse o decidir entre comer o pagar las facturas”, señaló.

La mayoría de las despensas actuales funcionan de manera similar a un supermercado. Los visitantes pueden elegir los productos que desean llevar y, en muchos casos, los voluntarios ayudan a transportar los alimentos.

Los programas suelen ofrecer frutas, verduras, productos frescos y alimentos empaquetados para preparar en casa.

La mayoría de los programas están abiertos a cualquier persona que necesite ayuda alimentaria, sin importar su situación económica o estatus migratorio. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué esperar al visitar una despensa de alimentos

Las organizaciones participantes sostienen que el acceso a la alimentación es un derecho básico y buscan ofrecer atención con dignidad y respeto. La mayoría de las despensas del condado de Cook están abiertas a cualquier persona que solicite ayuda, independientemente de su situación económica, origen, religión o estatus migratorio.

Noemi Guzman, quien recibe apoyo de una despensa local, compartió su experiencia: “Estoy muy agradecida por los alimentos que he recibido de esta despensa. Me ha ayudado muchísimo. He comido muy bien gracias a este lugar: carne, arroz, huevos, leche, de todo. Ha sido una bendición”.

Algunas organizaciones ofrecen apoyo para solicitar beneficios como SNAP, Medicaid y otros programas de asistencia. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Requisitos y tipos de programas disponibles

En la mayoría de los casos no es obligatorio presentar una identificación para recibir alimentos, aunque algunos centros pueden solicitarla para determinados servicios o para verificar la zona de residencia. Entre las opciones disponibles se encuentran:

Despensas de alimentos y distribuciones de comestibles.

Comedores comunitarios y programas de comidas calientes.

Distribuciones al aire libre en iglesias y centros comunitarios.

Programas dirigidos a adultos mayores.

Refugios que ofrecen alimentos a personas sin hogar.

Los responsables de la red aseguran que existe suficiente comida para quienes la necesiten y animan a las personas con dificultades para cubrir sus gastos de alimentación a utilizar estos servicios gratuitos disponibles en Chicago y el condado de Cook del 1 al 4 de junio.

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