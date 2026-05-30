Las familias y personas que necesiten apoyo alimentario en San Diego podrán acceder a distribuciones gratuitas de alimentos entre el 1 y el 4 de junio gracias a los programas coordinados por Feeding San Diego. La organización cuenta con múltiples puntos de entrega en distintos sectores del condado y ofrece recursos para localizar la opción más cercana a cada comunidad.

Para encontrar un lugar de distribución, los residentes pueden utilizar el mapa interactivo “Find Food” de Feeding San Diego, donde es posible buscar centros de entrega ingresando el código postal.

La organización recomienda verificar los horarios antes de acudir, ya que los días festivos o las condiciones climáticas pueden provocar cambios en la programación.

Feeding San Diego ofrece un buscador en línea para localizar centros de entrega cercanos según el código postal de cada residente. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Dónde encontrar alimentos gratis en San Diego

Las distribuciones de alimentos se realizan en diferentes ubicaciones del condado. Los interesados pueden consultar las direcciones y horarios actualizados a través de las herramientas de búsqueda de Feeding San Diego.

Servicio Descripción Distribuciones gratuitas de alimentos Entrega de alimentos sin costo en distintos puntos del condado. Feeding San Diego Marketplace Mercado comunitario con comestibles gratuitos para residentes elegibles. Comidas de verano para niños Programa de alimentación para menores durante el receso escolar. Programa CalFresh Ayuda para solicitar beneficios destinados a la compra de alimentos. Línea 2-1-1 San Diego Información sobre servicios comunitarios, de salud y asistencia alimentaria.

Mercado comunitario y comidas de verano

Feeding San Diego también cuenta con un mercado comunitario en su sede de Sorrento Valley. Allí, los miembros de la comunidad pueden acudir una vez al mes para obtener productos alimenticios sin costo, una alternativa adicional para quienes enfrentan dificultades económicas.

Con la llegada de las vacaciones escolares, la organización también trabaja con diversos centros comunitarios para ofrecer comidas gratuitas de verano a niños y adolescentes. El objetivo es apoyar a las familias que dependen de los programas de alimentación escolar durante el año académico.

Los interesados también pueden recibir ayuda para solicitar beneficios de CalFresh y acceder a otros recursos a través del servicio 2-1-1 San Diego. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Más recursos para familias que necesitan ayuda

Además de las distribuciones de alimentos, los residentes pueden comunicarse con el servicio 2-1-1 San Diego, una línea gratuita disponible las 24 horas del día que conecta a las personas con recursos de asistencia alimentaria, salud y apoyo comunitario.

Otra opción es CalFresh, un programa de asistencia nutricional que ayuda a familias y personas de bajos ingresos a comprar alimentos saludables. Feeding San Diego también ofrece orientación para quienes deseen conocer los requisitos y completar la solicitud de este beneficio.

La organización recuerda que las comidas y alimentos se entregan sin costo y sin discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad.

Las distribuciones se realizan por orden de llegada en los lugares y horarios establecidos, por lo que se recomienda consultar previamente la disponibilidad de cada punto de entrega.

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