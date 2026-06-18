Cada habitante puede acceder a estos recursos, siempre y cuando demuestren que residen en algún condado de Texas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Cada habitante puede acceder a estos recursos, siempre y cuando demuestren que residen en algún condado de Texas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Con la finalidad de aliviar la carga económica de miles de , diversas organizaciones y bancos de alimentos han coordinado una masiva jornada de durante este fin de semana. La iniciativa pretende asegurar que todo hogar acceda a productos básicos e insumos nutritivos. En caso estés interesado por saber más de esta ayuda comunitaria pactada desde el 19 hasta el 21 de junio, sigue leyendo los siguientes párrafos.

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Aunque el propósito de esta iniciativa está dirigido especialmente para los habitantes de bajos recursos, cualquier ciudadano puede acceder a esta ayuda; tan solo debe demostrar que reside en uno de los condados del ‘Estado del Estrella Solitaria’.

Para las fechas señaladas, distintos bancos de alimentos —North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank, South Texas Food Bank, entre otros— trabajarán en conjunto con cientos de despensas para repartir productos alimenticios.

Es posible que los interesados reciban productos perecibles y no perecibles que son totalmente nutritivos. La finalidad es que las familias texanas disfruten de distintos platos de comida por varios días.

Los beneficiados podrán recibir alimentos perecibles y no perecibles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los beneficiados podrán recibir alimentos perecibles y no perecibles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y lugares de entrega de alimentos gratis en Texas del 19 al 21 de junio

  • Viernes 19 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
The Orange Show5330 Gulf Fwy., Houston, TX 770239 a 11 a.m.
The StewpotS Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Brother Bill’s South Dallas Community Market at Bridge Builders5210 Bexar StSuite 105, Dallas, TX 752159:30 a.m. a 12 p.m.
Salvation Army Pleasant Grove/ Bethany Baptist Church7300 Bruton Rd., Dallas, Tx 752179 a.m. a 6 p.m.
Guyon Saunders Resource Center200 S Tyler St., Amarillo, TX 79101.08 a.m. a 3 p.m.
  • Sábado 20 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Empowering The Masses3220 Samuell Blvd Dallas, Dallas, TX 752238 a 10 a.m.
Vickery Meadows Neighborhood8448 Walnut Hill Ln Suite 200, Dallas, Tx 752319 a.m. a 12 p.m.
Crisis Ministries114 E. 2nd. Street, Irving, TX 7506010 a.m. a 12 p.m.
Christian Lighthouse Center900 N Pierce, Amarillo, TX 791078 a.m. a 6 p.m.
Hilltop Senior Citizens1311 N Taylor, Amarillo, TX 791079:30 a.m. a 3 p.m.
  • Domingo 21 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Abracadabra, Inc.1815 Michigan Ave., Dallas, Tx 752166 a.m. a 9 p.m.
Restoration Worldwide Ministries9205 Skillman St. Ste 113, Dallas, TX 7524312 a 1 p.m.
Light House Resources & Development Center323 W. Park Place Dr., Lancaster, TX 7513411 a.m. a 3 p.m.
VAMAS2300 W Walnut St., Garland, TX 7504210 a.m. a 2 p.m.
DWC Gratitude House1101 S Jackson, Amarillo, TX 79101.01 a 4 p.m.
Es importante que verifiques correctamente los horarios y las ubicaciones de las despensas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Es importante que verifiques correctamente los horarios y las ubicaciones de las despensas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Si no identificaste alguna despensa cercana a tu hogar en las listas brindadas, puedes ingresar a los sitios web de , y . Tan solo detallando tu dirección domiciliario, ciudad o el código postal, cada sistema te arrojará los resultados disponibles.

Lo ideal sería que acudas antes de la hora pactada, ya que de esa manera podrás acceder a estos recursos en menor tiempo. También te aconsejo que lleves contigo una identificación que revele si resides en alguna comunidad de Texas.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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