Con la finalidad de aliviar la carga económica de miles de familias de Texas, diversas organizaciones y bancos de alimentos han coordinado una masiva jornada de alimentos gratis durante este fin de semana. La iniciativa pretende asegurar que todo hogar acceda a productos básicos e insumos nutritivos. En caso estés interesado por saber más de esta ayuda comunitaria pactada desde el 19 hasta el 21 de junio, sigue leyendo los siguientes párrafos.
Aunque el propósito de esta iniciativa está dirigido especialmente para los habitantes de bajos recursos, cualquier ciudadano puede acceder a esta ayuda; tan solo debe demostrar que reside en uno de los condados del ‘Estado del Estrella Solitaria’.
Para las fechas señaladas, distintos bancos de alimentos —North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank, South Texas Food Bank, entre otros— trabajarán en conjunto con cientos de despensas para repartir productos alimenticios.
Es posible que los interesados reciban productos perecibles y no perecibles que son totalmente nutritivos. La finalidad es que las familias texanas disfruten de distintos platos de comida por varios días.
Horarios y lugares de entrega de alimentos gratis en Texas del 19 al 21 de junio
- Viernes 19 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|The Orange Show
|5330 Gulf Fwy., Houston, TX 77023
|9 a 11 a.m.
|The Stewpot
|S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Brother Bill’s South Dallas Community Market at Bridge Builders
|5210 Bexar StSuite 105, Dallas, TX 75215
|9:30 a.m. a 12 p.m.
|Salvation Army Pleasant Grove/ Bethany Baptist Church
|7300 Bruton Rd., Dallas, Tx 75217
|9 a.m. a 6 p.m.
|Guyon Saunders Resource Center
|200 S Tyler St., Amarillo, TX 79101.0
|8 a.m. a 3 p.m.
- Sábado 20 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Empowering The Masses
|3220 Samuell Blvd Dallas, Dallas, TX 75223
|8 a 10 a.m.
|Vickery Meadows Neighborhood
|8448 Walnut Hill Ln Suite 200, Dallas, Tx 75231
|9 a.m. a 12 p.m.
|Crisis Ministries
|114 E. 2nd. Street, Irving, TX 75060
|10 a.m. a 12 p.m.
|Christian Lighthouse Center
|900 N Pierce, Amarillo, TX 79107
|8 a.m. a 6 p.m.
|Hilltop Senior Citizens
|1311 N Taylor, Amarillo, TX 79107
|9:30 a.m. a 3 p.m.
- Domingo 21 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Abracadabra, Inc.
|1815 Michigan Ave., Dallas, Tx 75216
|6 a.m. a 9 p.m.
|Restoration Worldwide Ministries
|9205 Skillman St. Ste 113, Dallas, TX 75243
|12 a 1 p.m.
|Light House Resources & Development Center
|323 W. Park Place Dr., Lancaster, TX 75134
|11 a.m. a 3 p.m.
|VAMAS
|2300 W Walnut St., Garland, TX 75042
|10 a.m. a 2 p.m.
|DWC Gratitude House
|1101 S Jackson, Amarillo, TX 79101.0
|1 a 4 p.m.
Si no identificaste alguna despensa cercana a tu hogar en las listas brindadas, puedes ingresar a los sitios web de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank. Tan solo detallando tu dirección domiciliario, ciudad o el código postal, cada sistema te arrojará los resultados disponibles.
Lo ideal sería que acudas antes de la hora pactada, ya que de esa manera podrás acceder a estos recursos en menor tiempo. También te aconsejo que lleves contigo una identificación que revele si resides en alguna comunidad de Texas.
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