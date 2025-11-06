Noviembre ya está aquí, y mientras muchos comienzan a pensar en la cena de Acción de Gracias, otros solo tienen una cosa en mente: las ofertas que se vienen con el Black Friday y el Cyber Monday. Cada año, estas dos fechas marcan el inicio oficial de la temporada de compras navideñas en Estados Unidos, y aunque parezcan lo mismo, todavía hay algunos matices que pueden hacer la diferencia si quieres ahorrar al máximo.

Sii hay un momento perfecto para aprovechar descuentos reales, es este. Sin embargo, con tantas tiendas extendiendo sus rebajas por días —e incluso semanas—, no siempre es fácil decidir si conviene comprar el viernes o esperar hasta el lunes. Por eso ahora quiero contarte qué día puede resultar más conveniente para ti: ¿Black Friday 2025 o Cyber Monday 2025?

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE BLACK FRIDAY Y CYBER MONDAY?

Hace algunos años, la diferencia era muy clara: el Black Friday se vivía en tiendas físicas, con filas interminables y gente acampando fuera de Best Buy o Walmart después del pavo. En cambio, el Cyber Monday era exclusivo de las compras online, pensado para quienes preferían aprovechar los descuentos desde la comodidad de su casa o incluso desde el trabajo.

Pero en 2025, la línea entre ambos prácticamente desapareció. Hoy, Amazon, Target, Nordstrom y muchas otras marcas lanzan sus ofertas desde el jueves previo a Acción de Gracias y las extienden hasta el lunes siguiente. A este periodo ya se le conoce como Cyber Week, una especie de maratón de descuentos que mezcla lo mejor de ambos mundos: lo físico y lo digital.

¿CUÁNDO SE CONSIGUEN LOS MEJORES DESCUENTOS?

El Black Friday sigue siendo el más fuerte para los productos de alta demanda o con stock limitado. Es cuando suelen aparecer las mejores rebajas en televisores, consolas de videojuegos, electrodomésticos o productos de tecnología. Sin embargo, el Cyber Monday es ideal para artículos relacionados con el hogar, la moda o la belleza, donde las marcas digitales suelen ofrecer descuentos adicionales.

Lo importante es entender que los precios no cambian drásticamente entre un día y otro, pero sí puede variar la disponibilidad. Si algo que te interesa aparece en oferta el viernes, no esperes demasiado: muchas veces el lunes ya está agotado.

¿QUÉ ESPERAR DEL BLACK FRIDAY 2025?

Este año, todo apunta a que las grandes cadenas como Walmart, Best Buy, Target y Amazon seguirán apostando por descuentos moderados, pero constantes. Ya no veremos los recortes de precios del 70% o 80% que solían ser noticia hace una década, pero sí promociones inteligentes: combos, cupones adicionales y rebajas acumulables con programas de fidelidad o tarjetas de crédito.

En tecnología, por ejemplo, los descuentos rondarán el 15% o 20% en productos como laptops, monitores y audífonos de gama alta. Puede que no parezca mucho, pero si estás mirando un portátil de US$1,200, ese 20% representa un ahorro de casi US$240.

El Black Friday es un evento de compras anual que se celebra el día posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos (Foto: AFP)

¿Y EL CYBER MONDAY 2025?

El Cyber Monday 2025 será, como siempre, el reino de las ofertas online. Las tiendas digitales y marcas directas al consumidor (como Leesa, Away o Lo & Sons) suelen aprovechar este día para liberar inventario con precios más bajos del año. Además, muchas ofrecen envío gratis o devoluciones extendidas, algo que no siempre ocurre en el Black Friday.

También es un excelente momento para renovar gadgets pequeños, utensilios de cocina, accesorios de oficina o productos para el hogar. Si lo tuyo no son las multitudes y prefieres comparar precios sin presiones, el lunes sigue siendo tu mejor opción.

Cyber Monday es un evento de compras online que se celebra el lunes después del Black Friday (Foto: Freepik)

¿CUÁL CONVIENE MÁS?

Depende de lo que busques. Si tu objetivo es conseguir un artículo muy específico o limitado, te recomiendo lanzarte el viernes. Pero si tu prioridad es la comodidad y prefieres comprar sin prisas, el lunes puede darte una mejor experiencia general, incluso con precios similares.

CONSEJOS PARA APROVECHAR LAS OFERTAS AL MÁXIMO

Crea tus listas con anticipación. No esperes al viernes; muchas tiendas ya muestran sus descuentos desde mediados de noviembre. Activa alertas de precios en páginas como Amazon o CamelCamelCamel para saber cuándo baja un producto. Evita las compras impulsivas. Si no lo habías pensado antes del descuento, probablemente no lo necesitas. Aprovecha los programas de recompensas o cashback; en días como estos pueden marcar una diferencia real.

