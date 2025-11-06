Costco ha lanzado una promoción exclusiva para la temporada de Black Friday y Cyber Monday 2025 que permitirá a nuevos miembros obtener una tarjeta de regalo digital de US$60 para compras navideñas, siempre y cuando adquieran la membresía Ejecutiva. Esta oferta posiciona a Costco como una de las mejores alternativas para maximizar el ahorro este año y aprovechar todos los beneficios de ser socio durante el evento de rebajas más importante del calendario comercial estadounidense.

Desde sus inicios, Costco Wholesale Corporation (COST) ha seducido a sus clientes con rebajas agresivas, recompensas exclusivas y membresías pensadas para quienes buscan calidad a precios competitivos. En 2025, la compañía renueva su apuesta con una campaña donde suma incentivos inéditos para captar nuevos afiliados y estimular el consumo masivo durante el Black Friday.

COSTCO: ¿CÓMO OBTENER LA TARJETA DE US$60 PARA TUS COMPRAS DE BLACK FRIDAY Y CYBER MONDAY 2025?

Para obtener la tarjeta digital de US$60 de Costco durante Black Friday y Cyber Monday 2025, el proceso es sencillo y está enfocado a captar nuevos socios o antiguos miembros que buscan maximizar sus compras. Aquí tienes los requisitos y pasos organizados por puntos clave:

