Estados Unidos está a pocas horas de dar la bienvenida al horario de verano (Daylight Saving Time) en este 2026 . Con su llegada, no solo obliga a gran parte del país en ajustar sus relojes, también incentivará a millones de habitantes en modificar su rutina diaria y aprovechar la luz natural. Por esa razón, es importante estar al tanto sobre esta hora legal que se establece durante esta época del año con el propósito de evitar confusiones innecesarias. En esta nota, te revelaré cuándo inicia y finaliza la modificación, entre otros detalles importantes.

Cada año, el horario de verano tiene una duración de 34 semanas que se inicia en primavera y termina en otoño, tomando en cuenta que los días específicos para realizar el ajuste de los relojes se modifican en cada año.

Este cambio de hora se relaciona a la Ley de Hora Estándar que se promulgó originalmente en 1918 con el objetivo de aprovechar la luz solar y reducir el consumo energético durante la Primera Guerra Mundial; la medida buscaba una mayor eficacia en el uso de los recursos naturales durante el conflicto bélico.

Tras varias décadas en la que las que la normativa fue aplicada y cancelada en reiterada veces, la Ley de Hora Uniforme de 1966 se consolidó en el sistema actual. Dicha legislación oficializó la práctica de alternar periódicamente entre el horario de verano y el estándar.

Curiosamente, no todos los estados de EE.UU. se alinean a este ajuste de horario. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuándo inicia el horario de verano en EE.UU. este 2026

El inicio del horario de verano en este país se dará este domingo 8 de marzo, específicamente a las 2:00 a.m. (hora local). Durante esta fecha, los habitantes deberán adelantar sus relojes una hora (3:00 a.m.), con excepción de quienes residen en los estados de Hawái, Arizona y ciertos territorios estadounidenses.

A diferencia del otoño, época en el país donde se gana una hora, en esta ocasión se pierde ese tiempo en favor de contar con atardeceres más iluminadas.

El horario de verano iniciará a las 2:00 a.m. de este domingo 8 de marzo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuándo finaliza el horario de verano en EE.UU. este 2026

El domingo 1 de noviembre, exactamente a las 2:00 a.m. (hora local), se dará por finalizado el horario de verano correspondiente a este 2026.

Cuando se regrese el horario estándar, los ciudadanos estadounidenses deberán atrasar sus relojes una hora, ganando así minutos adicionales durante esta jornada. El cambio oficial ocurrirá cuando el reloj marque a las 1:59 a.m., momento en que la hora retrocederá automática a las 1:00 a.m.

