Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA y una de las figuras más influyentes del conservadurismo juvenil en Estados Unidos, murió el miércoles -10 de septiembre de 2025 -tras recibir un disparo durante un debate en Utah Valley University. El atacante, apostado a 200 pies de distancia en el Centro Losee del campus, disparó minutos después de que Kirk comenzara a hablar ante la multitud, según informaron las autoridades universitarias.

El activista, de 31 años, dedicó más de una década a transformar la organización Turning Point USA en la red estudiantil conservadora de mayor alcance del país. A través de debates universitarios, redes sociales y campañas políticas, Kirk alentó a miles de jóvenes a apostar por el activismo y el debate ideológico abierto, siendo muy cercano al presidente Donald Trump. Precisamete, el mandatario estadounidense fue el primero en anunciar su muerte y pidió que las banderas ondeen a media asta en memoria de quien, según él, “entendía el corazón de la juventud como nadie”.

Las circunstancias de su muerte provocaron condena transversal y reabren el debate sobre la violencia y la seguridad en los espacios de discusión política universitaria. Mientras la policía de Utah intensifica la búsqueda del atacante, la comunidad política y educativa enfrenta el vacío repentino de una figura protagónica.

¿QUIÉN LE DISPARÓ A CHARLIE KIRK?

Un video del lugar de los hechos muestra a Charlie Kirk sentado bajo una carpa, respondiendo preguntas sobre violencia armada, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación aparece Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público. Los equipos de seguridad lo sacaron del lugar para auxiliarlo.

Una alerta inicial de la universidad indicó que un sospechoso estaba bajo custodia, y un video publicado en redes sociales pareció mostrar a un hombre mayor siendo detenido posteriormente. Luego se descartó que haya estado vinculado al asesinato. El motivo detrás del ataque y la identidad del tirador continúan sin esclarecerse.

El director del FBI, Kash Patel, dijo en una publicación en su cuenta de X alrededor de las 6:30 p.m. ET que un sospechoso había sido detenido. “El sujeto del terrible tiroteo de hoy que cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra bajo custodia. Gracias a las autoridades locales y estatales de Utah por su colaboración con @fbi“. La autoridad prometió “actualizaciones cuando estén disponibles”.

El móvil del ataque

El gobernador de Utah, Spencer Cox, indicó que el ataque fue “asesinato político”. “Este es un día oscuro para nuestro estado. Es un día trágico para nuestra nación. Quiero ser claro en que esto es un asesinato político”, dijo Cox a periodistas.

CONMOCIÓN POR LA MUERTE DE CHARLIE KIRK

La conmoción se propagó rápidamente en la escena política de EE.UU., con mensajes unánimes de condena. Kamala Harris afirmó en redes sociales que “la violencia política no tiene cabida” y pidió unidad para evitar nuevos hechos de sangre. Quienes conocieron a Kirk, como el excongresista Jason Chaffetz, destacaron su talento para el debate, su carisma y la manera en que lograba que jóvenes se sintieran parte de una comunidad conservadora activa.

