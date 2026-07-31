Preparar todo para el regreso a clases en Houston requiere cumplir con cierta documentación, siendo la certificación de nacimiento uno de los primeros requisitos solicitados por las escuelas. Este proceso no tiene por qué significar un dolor de cabeza si se conoce los pasos correctos. Esta nota te revelaré la información necesaria sobre dónde acudir, qué presentar y los costos para obtener este importante documento.

Es importante resaltar que la Junta Escolar del Distrito Escolar Independiente de Houston (Houston ISD, por sus siglas en inglés) aprobó por unanimidad que el año escolar 2026-2027 iniciará el próximo 10 de agosto del presente año.

A pocos días del regreso a clases en la ciudad, los padres de familia no solo deben preocuparse por los útiles escolares, uniformes u otros implementos; también es necesario presentar una documentación, resaltando especialmente el certificado de nacimiento de su(s) hijo(s).

Dicho documento permite comprobar la identidad legal del estudiante, revisar su edad para determinar en qué grado puede inscribirse y verificar la relación con el padre, madre o tutor cuando sea necesario.

En caso aún no lo has tramitado debido a que desconoces el proceso o a qué lugar debes acudir para solicitarlo, en los siguientes párrafos te brindaré una mayor explicación para que evites contratiempos.

Houston ISD confirmó que su regreso a clases será el próximo 10 de agosto. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo solicitar certificado de nacimiento en Houston

Rosío Torres Segura, administradora de Comunicación en la Oficina de la Secretaría del Condado de Harris, indicó a N+ Univision que se habilitarán 10 anexos con el propósito de que los padres de familia puedan realizar la solicitud para obtener el acto de nacimiento de su(s) hijo(s).

De estar interesado, puedes acudir a las siguientes oficinas este sábado 1 de agosto en el horario de 9 a.m. a 1 p.m.:

Baytown Annex : 701 W. Baker Rd. Baytown, TX 77521

: 701 W. Baker Rd. Baytown, TX 77521 Chimney Rock Annex : 6000 Chimney Rock Rd. Houston, TX 77081

: 6000 Chimney Rock Rd. Houston, TX 77081 Clay Road Annex : 16715 Clay Rd. Houston, TX 77084

: 16715 Clay Rd. Houston, TX 77084 Clear lake Annex : 16603 Buccaneer Ln. Houston, TX 77062

: 16603 Buccaneer Ln. Houston, TX 77062 Cypresswood Annex : 6831 Cypresswood Dr. Spring, TX 77379

: 6831 Cypresswood Dr. Spring, TX 77379 Humble Annex : 7900 Will Clayton Pkwy. Humble, TX 77338

: 7900 Will Clayton Pkwy. Humble, TX 77338 North Shepperd Annex : 7300 N. Shepherd Dr., Houston, TX 77091

: 7300 N. Shepherd Dr., Houston, TX 77091 Pasadena Annex : 101 S. Richey St., Pasadena, TX 77506

: 101 S. Richey St., Pasadena, TX 77506 South Belt Annex : 10851 Scarsdale Blvd. Houston, TX 77089

: 10851 Scarsdale Blvd. Houston, TX 77089 Wallisville Annex: 14350 Wallisville Road, Suite 111, Houston, TX 77049

La vocera señaló que los padres o tutores deberán demostrar que el estudiante nació en la ciudad de Houston, llevar alguna identificación (licencia de conducir, ID con fotografía o pasaporte) y completar la solicitud correspondiente.

Este proceso tendrá un costo de $23. Se trata de una gran oportunidad para aprovechar, ya que Rosío Torres aseguró que el certificado se entregará en la misma jornada.

Los padres o el tutor a cargo del menor deberán realizar este trámite en una de estas 10 oficinas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Cómo se repartirá las vacaciones en Houston ISD para el año escolar 2026-2027?

Según el portal Houston Chronicle , los estudiantes y los empleados gozarán de una semana completa de vacaciones por el Día de Acción de Gracias (23 al 27 de noviembre), dos semanas de vacaciones invierno (22 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027); y una semana de vacaciones de primavera (8 al 12 de marzo de 2027).

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