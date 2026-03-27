El lugar donde resides en Estados Unidos puede influir en cuánto pagas de impuestos estatales sobre la renta, ya que cada jurisdicción fija sus propias tasas y tramos impositivos. En un mapa fiscal con contrastes marcados, conviven territorios con cargas muy altas y otros con esquemas más ligeros o incluso sin este tipo de tributo. Estas variaciones pueden afectar de forma directa tu salario neto, tu capacidad de ahorro y la planificación de gastos a largo plazo, especialmente si estás considerando una mudanza. Por ello, antes de tomar decisiones financieras o de residencia, te contamos cuáles son los estados con los impuestos más elevados en 2026.

Las diferencias en impuestos estatales sobre la renta pueden modificar tu sueldo neto mucho más de lo que imaginas (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS ESTADOS CON IMPUESTOS MÁS ALTOS EN 2026?

Tax Foundation realizó un análisis para mostrar cómo varían las tasas impositivas marginales máximas en los 50 estados de EE. UU. y Washington D. C. La recopilación de datos se basa en el impuesto sobre la renta individual para contribuyentes solteros y conjuntos, con información actualizada al 11 de febrero de 2026.

“Documentamos los cambios más importantes en el impuesto sobre la renta individual implementados en 2026”, se lee en el sitio web del centro de investigación internacional, que recopila datos y publica estudios sobre políticas tributarias estadounidenses a nivel federal y estatal.

La lista está liderada por California, con un impuesto marginal máximo sobre la renta de 13.3%, le sigue Hawái y Nueva York. En el otro extremo está Texas, Florida, Alaska, Nevada, Nuevo Hampshire, Dakota del Sur, Tennesse, Washington y Wyoming, donde el impuesto estatal sobre la renta es simplemente 0%.

“Los estados costeros y el noreste dominan el extremo de impuestos altos, mientras que los estados del Cinturón del Sol y del Oeste de las Montañas Rocosas se agrupan en el extremo de impuestos bajos, o sin impuestos, del espectro”, precisó Visual Capitalist.

Los 12 estados con impuestos más altos en 2026

A continuación, los 12 estados en EE.UU. con impuestos más altos sobre la renta en 2026:

ESTADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA (%) SISTEMA TRIBUTARIO California 13.3 Impuesto sobre la renta con tasas progresivas Hawai 11.0 Impuesto sobre la renta con tasas progresivas Nueva York 10.9 Impuesto sobre la renta con tasas progresivas Distrito de Columbia 10.8 Impuesto sobre la renta con tasas progresivas Nueva Jersey 10.8 Impuesto sobre la renta con tasas progresivas Oregón 9.9 Impuesto sobre la renta con tasas progresivas Minnesota 9.9 Impuesto sobre la renta con tasas progresivas Massachusetts 9.0 Impuesto sobre la renta con tasas progresivas Vermont 8.8 Impuesto sobre la renta con tasas progresivas Wisconsin 7.7 Impuesto sobre la renta con tasas progresivas Maine 7.2 Impuesto sobre la renta con tasas progresivas Connecticut 7.0 Impuesto sobre la renta con tasas progresivas

DATOS IMPORTANTES

California que lidera la lista propone un impuesto del 5% sobre el patrimonio de los multimillonarios, algo que afectaría a un promedio de 200 personas.

En Mississippi, los legisladores planean eliminar los impuestos sobre la renta para 2040, siempre y cuando se cumplen ciertas condiciones económicas. En esa misma dirección avanzan Carolina del Sur y Georgia.

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