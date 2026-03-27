Mientras algunos estados no cobran impuesto estatal sobre la renta, otros aplican tasas que superan el 10% (Foto: Freepik/ Composición Canva para El Comercio Mag)
Mientras algunos estados no cobran impuesto estatal sobre la renta, otros aplican tasas que superan el 10% (Foto: Freepik/ Composición Canva para El Comercio Mag)
Judith Vicente
Judith Vicente

El lugar donde resides en Estados Unidos puede influir en cuánto estatales sobre la renta, ya que cada jurisdicción fija sus propias tasas y tramos impositivos. En un mapa fiscal con contrastes marcados, conviven territorios con cargas muy altas y otros con esquemas más ligeros o incluso sin este tipo de tributo. Estas variaciones pueden afectar de forma directa tu salario neto, tu capacidad de ahorro y la planificación de gastos a largo plazo, especialmente si estás considerando una mudanza. Por ello, antes de tomar decisiones financieras o de residencia, te contamos cuáles son los estados con los impuestos más elevados en 2026.

Las diferencias en impuestos estatales sobre la renta pueden modificar tu sueldo neto mucho más de lo que imaginas (Foto: Freepik)
Las diferencias en impuestos estatales sobre la renta pueden modificar tu sueldo neto mucho más de lo que imaginas (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS ESTADOS CON IMPUESTOS MÁS ALTOS EN 2026?

para mostrar cómo varían las tasas impositivas marginales máximas en los 50 estados de EE. UU. y Washington D. C. La recopilación de datos se basa en el impuesto sobre la renta individual para contribuyentes solteros y conjuntos, con información actualizada al 11 de febrero de 2026.

“Documentamos los cambios más importantes en el impuesto sobre la renta individual implementados en 2026”, se lee en el sitio web del centro de investigación internacional, que recopila datos y publica estudios sobre políticas tributarias estadounidenses a nivel federal y estatal.

La lista está liderada por California, con un impuesto marginal máximo sobre la renta de 13.3%, le sigue Hawái y Nueva York. En el otro extremo está Texas, Florida, Alaska, Nevada, Nuevo Hampshire, Dakota del Sur, Tennesse, Washington y Wyoming, donde el impuesto estatal sobre la renta es simplemente 0%.

“Los estados costeros y el noreste dominan el extremo de impuestos altos, mientras que los estados del Cinturón del Sol y del Oeste de las Montañas Rocosas se agrupan en el extremo de impuestos bajos, o sin impuestos, del espectro”, .

Los 12 estados con impuestos más altos en 2026

A continuación, los 12 estados en EE.UU. con impuestos más altos sobre la renta en 2026:

ESTADOIMPUESTO SOBRE LA RENTA (%)SISTEMA TRIBUTARIO
California13.3Impuesto sobre la renta con tasas progresivas
Hawai11.0Impuesto sobre la renta con tasas progresivas
Nueva York10.9Impuesto sobre la renta con tasas progresivas
Distrito de Columbia10.8Impuesto sobre la renta con tasas progresivas
Nueva Jersey10.8Impuesto sobre la renta con tasas progresivas
Oregón9.9Impuesto sobre la renta con tasas progresivas
Minnesota9.9Impuesto sobre la renta con tasas progresivas
Massachusetts9.0Impuesto sobre la renta con tasas progresivas
Vermont8.8Impuesto sobre la renta con tasas progresivas
Wisconsin 7.7Impuesto sobre la renta con tasas progresivas
Maine7.2Impuesto sobre la renta con tasas progresivas
Connecticut7.0Impuesto sobre la renta con tasas progresivas

DATOS IMPORTANTES

  • California que lidera la lista propone un impuesto del 5% sobre el patrimonio de los multimillonarios, algo que afectaría a un promedio de 200 personas.
  • En Mississippi, los legisladores planean eliminar los impuestos sobre la renta para 2040, siempre y cuando se cumplen ciertas condiciones económicas. En esa misma dirección avanzan Carolina del Sur y Georgia.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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