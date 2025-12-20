La magia de la Navidad en Estados Unidos se siente más cerca para los más pequeños. Con el propósito de que mantengan viva esa de ilusión por esta festividad, los niños tienen la oportunidad de contactarse directamente con Santa Claus. Si quieres sorprender a tus hijos, a continuación te revelaré cuál es el número telefónico a llamar y qué día es recomendable de hacerlo.

Aunque el hombre más buscado de diciembre también suele aparecer en lugares públicos o responde cartas por su servicio de correo, la modalidad de llamarlo es más accesible, ya que solo necesitarás un dispositivo móvil para hacerlo desde la comodidad de tu casa.

De este modo, los niños tendrán la oportunidad de expresar qué regalos desean para el 25 de diciembre y escucharán la voz del famoso Papa Noel, tal como si se tratase de una conversación real.

Probablemente, Santa Claus es el personaje más querido por los niños en diciembre. (Crédito: Freepik)

Cuál es el número telefónico de Santa Claus y cuándo es recomendable llamarlo

Según el portal Usa Today , si quieres comunicarte o que tus hijos hablen con Santa Claus, deberás marcar el (+1) 605-313-4000, ya que dicho número es la línea directa oficial.

Respecto a la fecha recomendada para realizar la llamada, probablemente esté dudando entre el 24 y 25 de diciembre; sin embargo, podrás comunicarte cuando desees, ya que la línea del Polo Norte está disponible todo el año.

Por lo tanto, si pretendes que tus niños se comuniquen con Papa Noel esta Navidad para que pidan sus deseos, no habrá ningún inconveniente; ten la seguridad de que recibirán una respuesta por parte de este querido personaje.

Los pequeños tendrán la oportunidad de comunicarse con Papa Noel esta Navidad. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué ocurre al llamar a Santa Claus

Cuando marcas el número de Papa Noel, te dirigirán hacia su buzón de voz, donde este personaje te deseará una Feliz Navidad y con su famosa onomatopeya “Ho, Ho, Ho”. Acto seguido, escucharás estas palabras:

“Soy Papa Noel y te has comunicado con mi número de teléfono. Hemos estado muy ocupados preparando todos esos juguetes para entregarlos la mañana de Navidad y quiero que sepas que tu familia te quiere mucho, y yo también. Cuando oigan el tono, por favor, dejen sus deseos navideños. Y recuerden niños: sé quién se ha portado bien y quién no. Feliz Navidad y nos vemos pronto”.

