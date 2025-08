Fue un gigante minorista durante las décadas de 1990 y 2000, pero cerró todas sus sucursales en Estados Unidos tras declararse en bancarrota en 2023. Sin embargo, la emblemática cadena de tiendas para el hogar Bed Bath & Beyond, marca que ofrecía “productos atractivos y cada vez más especializados a precios competitivos” desde 1971, está lista para un regreso de película.

Parte del proceso con el que se declaró en quiebra incluyó el cierre de las 360 sucursales de Bed Bath & Beyond y las 120 tiendas minoristas de Buybuy Baby. Posteriormente, Overstock.com adquirió la recordada marca y Bed Bath & Beyond se convirtió en una tienda minorista exclusivamente en línea.

Pero, después de dos años de ausencia, las tiendas Bed Bath & Beyond vuelven al mercado estadounidense, aunque bajo una nueva administración y con un nombre ligeramente distinto. Prepárate para conocer los detalles de este esperado resurgimiento en el sector minorista de la que una vez fue una de las tiendas más icónicas y reconocidas del rubro hogar.

Una de las cadenas más populares del retail estadounidense vuelve al mercado. (Foto: Shutterstock)

¿Cuándo y dónde abrirá la primera tienda del nuevo Bed Bath & Beyond?

La primera tienda de la renovada marca, ahora llamada Bed Bath & Beyond Home, abrirá sus puertas el 8 de agosto de 2025 en Nashville, Tennessee. La confirmación fue emitida a través de un comunicado de PR Newswire, generando gran expectativa en los seguidores de la antigua cadena.

¿Cuál es el nuevo nombre de la empresa detrás de Bed Bath & Beyond?

La empresa que está trayendo de vuelta la marca Bed Bath & Beyond opera bajo el nombre de The Brand House Collective, Inc. Anteriormente, esta compañía era conocida como tiendas Kirkland’s Home. Amy Sullivan, directora ejecutiva de The Brand House Collective, ha expresado su entusiasmo por este relanzamiento, viéndolo como un “nuevo comienzo” y una “incorporación destacada” a su portafolio, con el objetivo de ofrecer excelentes marcas para todos los presupuestos.

¿Volverán los tradicionales cupones de Bed Bath & Beyond?

Una de las noticias más emocionantes para los antiguos clientes es que el tradicional cupón de Bed Bath & Beyond está de vuelta. The Brand House Collective ha confirmado que los icónicos cupones serán ofrecidos a los clientes como parte de la reapertura. Además, para la inauguración de la tienda en Nashville, se ofrecerá una “nueva versión” del cupón a quienes lo necesiten al ingresar, y los primeros 25 clientes en realizar una compra recibirán regalos especiales.

El regreso de Bed Bath & Beyond marca una nueva etapa para la icónica cadena. (Foto: AFP)

¿Cuál es el plan de expansión de Bed Bath & Beyond Home?

Tras la apertura inicial en Nashville, Tennessee, The Brand House Collective tiene planes ambiciosos para expandir la presencia de Bed Bath & Beyond Home. La compañía ha anunciado su intención de abrir cinco tiendas adicionales en el área de Nashville. A más largo plazo, el objetivo es convertir aproximadamente 75 tiendas Kirkland’s Home en tiendas Bed Bath & Beyond Home para el año 2026. Este plan de expansión gradual busca restablecer la presencia de la marca en el mercado minorista.

¿Cuándo cerraron originalmente las tiendas Bed Bath & Beyond?

Las últimas sucursales de Bed Bath & Beyond cerraron en junio de 2023, tan solo dos meses después de declararse en bancarrota (Capítulo 11) en abril de 2023, según informó el portal CNBC.