Cada año, millones de personas se preparan para vivir uno de los periodos más importantes dentro del calendario religioso, pero también uno de los más cambiantes. La Semana Santa no tiene una fecha fija, lo que genera dudas frecuentes entre quienes desean organizar viajes, actividades familiares o participar en celebraciones religiosas. Este periodo, profundamente arraigado en la tradición cristiana, marca el cierre de la Cuaresma y reúne días clave que recuerdan los momentos más significativos de la vida de Jesucristo, desde su entrada a Jerusalén hasta su resurrección.

Este ciclo comienza desde el Miércoles de Ceniza y culmina con los días más solemnes que evocan la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Aunque en Estados Unidos no es un feriado oficial, muchas comunidades religiosas conmemoran estas fechas con celebraciones especiales, procesiones y reuniones en iglesias.

Durante la Semana Santa, millones de fieles participan en celebraciones religiosas en todo el mundo. | Crédito: Freepik

¿Cuándo cae la Semana Santa 2026?

Para 2026, las fechas principales de la Semana Santa son:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

29 de marzo Jueves Santo: 2 de abril

2 de abril Viernes Santo: 3 de abril

3 de abril Domingo de Resurrección: 5 de abril

Estos días representan los momentos centrales de la celebración y son los más importantes para los fieles, tanto en Estados Unidos como en otros países del mundo.

Una tradición con raíces históricas

El origen de la Semana Santa está estrechamente ligado a la Pascua judía, que conmemora la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Con el paso del tiempo, el cristianismo adoptó y transformó esta celebración, enfocándola en la figura de Jesucristo y los eventos que dieron origen a la fe cristiana.

En distintas partes del mundo, estas fechas se viven con gran intensidad. Por ejemplo, en México destaca la famosa representación de Iztapalapa, una tradición que lleva casi dos siglos recreando estos episodos.

La Semana Santa cambia de fecha cada año según el calendario litúrgico. | Crédito: Freepik

¿Por qué cambia de fecha cada año?

A diferencia de celebraciones como la Navidad, la Semana Santa no tiene un día fijo en el calendario. Según explica la Universidad Nacional Autónoma de México, esto se debe a una regla establecida desde el siglo IV.

La tradición cristiana occidental determina que la Pascua debe celebrarse el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Este acuerdo se definió durante el Concilio de Nicea, con el objetivo de unificar las fechas dentro de la Iglesia.

Por esta razón, la Semana Santa puede celebrarse entre marzo y abril. Dependiendo de cuándo ocurra la luna llena, las fechas pueden variar considerablemente de un año a otro, lo que explica por qué cada año se conmemora en días distintos.

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