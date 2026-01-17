Mirar al cielo sigue siendo una de esas experiencias que nos conectan con algo más grande, incluso en medio de la rutina diaria, del tráfico de la I‑95, de los turnos largos en el warehouse o de las madrugadas dejando a los kids en la guardería. Para muchas familias hispanas en Estados Unidos, la Luna es casi como una vieja conocida: se le mandan fotos al chat familiar, se recuerda cómo se veía desde el pueblo o el barrio de origen, y se mezcla ciencia con tradición y curiosidad cada vez que ocurre algo fuera de lo común en el cielo.

Por eso, cuando se acerca un fenómeno como un eclipse total lunar, vale la pena detenerse y prestarle atención, porque no ocurre todos los años y, cuando sucede, transforma una noche común en un espectáculo difícil de olvidar. En 2026, Estados Unidos tendrá una cita especial con el cielo durante la madrugada del martes 3 de marzo, y conviene saber desde ahora cuándo será visible, qué hora marcará el reloj en distintos países de América Latina y cómo disfrutarlo desde cualquier ciudad donde haya una comunidad latina mirando la misma Luna.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRIMER ECLIPSE TOTAL LUNAR DE 2026 EN ESTADOS UNIDOS?

Según NASA, el primer eclipse total lunar de 2026 ocurrirá durante la madrugada del martes 3 de marzo y será visible desde buena parte de América y otras regiones del planeta, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Este evento es conocido popularmente como Luna de Sangre, debido al tono rojizo que adquiere la Luna durante la fase total del eclipse.

De acuerdo con datos astronómicos recientes, se trata del único eclipse total lunar visible desde Norteamérica en 2026, con una duración de totalidad cercana a los 58 minutos y un desarrollo completo de más de cinco horas si se consideran todas las fases.

HORAS DEL ECLIPSE EN AMÉRICA LATINA Y CAMBIO DE HORARIO

A continuación, una guía orientativa con las horas aproximadas de la fase de totalidad (inicio, máximo y fin) en varios países de América Latina, usando como referencia las 11:04, 11:33 y 12:02 UTC del 3 de marzo de 2026, y el huso horario estándar que aplica en esa fecha (antes de los cambios de verano del hemisferio norte).

TABLA DE HORARIOS DE LA TOTALIDAD DEL ECLIPSE LUNAR – 3 DE MARZO DE 2026

País / Capital Zona horaria vigente en esa fecha Inicio de totalidad aprox. Máximo aprox. Fin de totalidad aprox. Nota sobre horario México (CDMX) UTC‑6 5:04 a.m. 5:33 a.m. 6:02 a.m. Horario estándar; horario de verano inicia más adelante en el año. Guatemala (Ciudad) UTC‑6 5:04 a.m. 5:33 a.m. 6:02 a.m. No aplica horario de verano. Honduras (Tegucigalpa) UTC‑6 5:04 a.m. 5:33 a.m. 6:02 a.m. Sin cambio horario estacional. El Salvador (San Salvador) UTC‑6 5:04 a.m. 5:33 a.m. 6:02 a.m. Sin DST. Nicaragua (Managua) UTC‑6 5:04 a.m. 5:33 a.m. 6:02 a.m. Sin DST. Costa Rica (San José) UTC‑6 5:04 a.m. 5:33 a.m. 6:02 a.m. Sin DST. Panamá (Ciudad) UTC‑5 6:04 a.m. 6:33 a.m. 7:02 a.m. Sin DST. Colombia (Bogotá) UTC‑5 6:04 a.m. 6:33 a.m. 7:02 a.m. Sin DST. Perú (Lima) UTC‑5 6:04 a.m. 6:33 a.m. 7:02 a.m. Sin DST. Ecuador (Quito) UTC‑5 6:04 a.m. 6:33 a.m. 7:02 a.m. Sin DST en la parte continental. Bolivia (La Paz) UTC‑4 7:04 a.m. 7:33 a.m. 8:02 a.m. Sin DST. Venezuela (Caracas) UTC‑4 7:04 a.m. 7:33 a.m. 8:02 a.m. Sin DST. Chile (Santiago) UTC‑3 8:04 a.m. 8:33 a.m. 9:02 a.m. En marzo rige horario de verano en la zona central. Argentina (Buenos Aires) UTC‑3 8:04 a.m. 8:33 a.m. 9:02 a.m. Sin DST actualmente. Uruguay (Montevideo) UTC‑3 8:04 a.m. 8:33 a.m. 9:02 a.m. Sin DST. Paraguay (Asunción) UTC‑3 8:04 a.m. 8:33 a.m. 9:02 a.m. Suele aplicar horario de verano en marzo. Brasil (Brasilia) UTC‑3 8:04 a.m. 8:33 a.m. 9:02 a.m. Sin horario de verano a nivel nacional.

Estas horas son aproximadas y pueden variar ligeramente según la ciudad específica y la posición de la Luna en el cielo, por lo que siempre es recomendable confirmar el horario exacto en herramientas locales o apps de astronomía. En varios países del Cono Sur el eclipse se verá ya con el amanecer avanzado, mientras que en buena parte de Centroamérica y el Caribe será todavía plena madrugada, influyendo en si se observa desde casa, camino al trabajo o incluso desde la ventana del bus.

HORARIOS CLAVE DEL ECLIPSE LUNAR EN ESTADOS UNIDOS

El eclipse se desarrollará durante varias horas, aunque la fase más impactante es la de totalidad, cuando la Luna adquiere el tono rojizo característico. A continuación, los horarios aproximados para la Costa Este (ET) y la Costa Pacífica (PT) de Estados Unidos.

Fase del eclipse Hora del Este (ET Hora del Pacífico (PT) Inicio penumbral 3:44 a.m. 12:44 a.m. Inicio parcial 4:50 a.m. 1:50 a.m. Inicio de la totalidad 6:04 a.m. 3:04 a.m. Máximo del eclipse 6:33–6:34 a.m. 3:33–3:34 a.m. Fin de la totalidad 7:02 a.m. 4:02 a.m. Fin penumbral 9:22 a.m. 6:22 a.m.

La fase total rondará los 58–60 minutos, mientras que la duración completa del fenómeno, contando todas sus etapas, superará las 5 horas y media. En el oeste de Estados Unidos, especialmente en la Costa Pacífica y el suroeste, la Luna se verá más alta y durante más tiempo, lo que ofrece mejores condiciones para apreciar la Luna de Sangre.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE UN ECLIPSE TOTAL LUNAR?

Un eclipse total lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal manera que nuestro planeta proyecta su sombra completa (la umbra) sobre la Luna llena. Durante ese momento, la luz solar atraviesa la atmósfera de la Tierra y se filtra, dejando pasar principalmente los tonos rojos y anaranjados, por lo que la Luna no desaparece, sino que se tiñe de un color cobrizo intenso.

Este tipo de eclipses son menos frecuentes que los parciales o penumbrales, y en el caso del 3 de marzo de 2026 la magnitud umbral será suficiente para que el disco lunar quede totalmente inmerso en la sombra terrestre durante casi una hora. Esa combinación de alineación precisa y duración es la que convierte al fenómeno en un espectáculo especialmente llamativo para observadores casuales y aficionados a la astronomía.

¿DÓNDE SE PODRÁ VER MEJOR LA LUNA DE SANGRE?

El eclipse será visible desde gran parte de América, incluyendo todo Estados Unidos, Canadá, México y buena parte de América del Sur, aunque la calidad de la vista dependerá de la zona horaria y de la posición de la Luna respecto al horizonte. En Estados Unidos, las mejores condiciones para ver la totalidad se darán en el oeste del país, mientras que en la Costa Este la Luna estará más baja y se pondrá antes de que termine la fase total.

Para muchas comunidades hispanas en estados como California, Texas, Nevada o Nuevo México, donde el cielo suele ser más despejado, el eclipse puede convertirse en un plan familiar: sacar sillas plegables al driveway, subir a la azotea del edificio o mirar desde el patio trasero con un cafecito, pan dulce, arepas o tamales de madrugada. La experiencia dependerá sobre todo de que el cielo esté libre de nubes, de contar con un horizonte relativamente limpio hacia el oeste y de evitar, en lo posible, la contaminación lumínica de las grandes ciudades.

¿CÓMO OBSERVAR EL ECLIPSE LUNAR TOTAL DE MARZO DE 2026?

Los eclipses lunares se pueden observar de forma segura a simple vista, sin riesgo para los ojos y sin necesidad de filtros especiales, a diferencia de lo que ocurre con los eclipses solares. Aun así, algunos consejos prácticos pueden ayudar a disfrutar mejor del evento, tanto en Estados Unidos como en cualquier país de América Latina.

Recomendaciones básicas:

Buscar un lugar oscuro, lejos de luces urbanas intensas, o al menos alejarse unas cuadras de las avenidas principales y centros comerciales.

Procurar una vista despejada hacia el oeste, lo que suele ser más fácil en suburbios y zonas residenciales que en áreas con muchos edificios altos.

Abrigarse bien: en marzo, la madrugada puede ser fría en ciudades como Nueva York, Chicago, Denver o incluso Atlanta, especialmente si se permanece quieto mirando el cielo.

Usar binoculares o un telescopio pequeño para notar detalles en el borde de la sombra y variaciones en el tono rojizo de la Luna.

Para fotografías, utilizar trípode, disparador o temporizador y una configuración adecuada para baja luz, ya que durante la totalidad la Luna se ve mucho más tenue que en una noche normal.

La fase total dura lo suficiente como para observarla con calma, compartir el momento por videollamada con familiares que vivan en otros estados o países, o incluso grabar clips cortos para redes sociales antes de que amanezca. En muchos hogares latinos, no será raro que esa madrugada se convierta en una mezcla de ciencia, anécdotas de la infancia y uno que otro mito sobre la Luna roja que todavía se escucha en la familia.

UN EVENTO ASTRONÓMICO QUE VALE LA PENA MARCAR EN EL CALENDARIO

El eclipse total lunar del 3 de marzo de 2026 no es solo otro dato astronómico: es una excusa perfecta para que familias y amigos se tomen un momento, en medio del ritmo acelerado de la vida en Estados Unidos, para mirar al cielo juntos. Para muchas personas hispanas que viven entre turnos de trabajo, clases, “side hustles” y responsabilidades familiares, será una pequeña pausa compartida: quizá alguien recuerde cómo, en su país de origen, los abuelos hablaban de la Luna roja, mientras ahora los hijos o sobrinos la ven por primera vez desde un patio en Miami, Dallas o Los Ángeles.

No todos los días la Luna se viste de rojo frente a millones de personas, y menos en un horario que, aunque algo incómodo, sigue siendo accesible para madrugadores, trabajadores nocturnos y curiosos que quieren algo distinto que ver más allá de la pantalla. Marcar la fecha, preparar una pequeña “desvelada” y compartir el momento puede convertir este eclipse en uno de los recuerdos celestes más especiales de 2026 para quienes viven en Estados Unidos y para sus familias al otro lado de la frontera.

