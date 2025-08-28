Una de las preguntas más comunes entre quienes ya cuentan con la visa americana de turista B1/B2 es si existe un límite en el número de visitas que se pueden hacer a Estados Unidos cada año.

La respuesta es clara: no hay un límite específico. Esta visa es de entradas múltiples, lo que significa que puedes ingresar a Estados Unidos tantas veces como lo necesites, siempre que tus visitas estén dentro de lo permitido por la ley migratoria. Quienes viajan por turismo, negocios, compras o visitas familiares lo hacen varias veces al año sin problema, siempre y cuando tengan cómo justificar sus estancias.

Vigencia y tiempo de estancia

La visa B1/B2 suele tener una validez de hasta 10 años, pero el tiempo que puedes permanecer en cada viaje no lo decides tú, sino el oficial de CBP (Customs and Border Protection). El máximo es de 180 días (6 meses), aunque pueden darte menos. Ese plazo se marca en el sello de tu pasaporte o en tu permiso I-94 digital.

Incluso si te autorizan seis meses, no estás obligado a quedarte todo el periodo. Puedes salir antes de lo planeado sin inconveniente.

Una de las principales dudas sobre la visa de turista B1/B2 es cuántas visitas pueden hacerse en un año. | Crédito: adrian825 / iStock / adrian825

¿Se puede regresar pronto después de salir?

Sí. Puedes volver a Estados Unidos al mes siguiente, o incluso antes, si lo deseas. Eso sí: cada vez que cruces la frontera deberás pasar por la entrevista con CBP, donde pueden preguntarte cuántas veces has viajado en el último año, qué hiciste en tu estancia anterior y cuál es tu plan actual.

Mientras seas claro en tus respuestas y mantengas actividades legítimas, tu ingreso no debería verse afectado.

¿Cuándo pueden surgir problemas?

El hecho de viajar seguido no es ilegal. Lo riesgoso es usar la visa para lo que no corresponde. Entre las razones que pueden ocasionar la cancelación inmediata de tu visa están:

Quedarte más tiempo del permitido en tu I-94 .

. Intentar trabajar o residir en EE.UU. sin autorización.

Inscribirte a cursos de estudio sin la visa adecuada.

Entrar y salir tan seguido que parezca un intento de residencia encubierta.

Transportar artículos prohibidos o dinero en efectivo mayor a $10,000 sin declararlo.

Al ingresar con la visa de turista B1/B2, las autoridades revisan la frecuencia y los motivos de cada viaje. | Crédito: Shutterstock

Recomendaciones si viajas seguido

Respeta siempre la fecha de salida indicada.

Lleva documentos que respalden el motivo de tu viaje.

Sé coherente con la frecuencia de tus entradas y salidas.

No uses la visa para actividades que no están permitidas.

En resumen, puedes viajar a Estados Unidos con tu visa B1/B2 tantas veces como lo necesites al año. Lo fundamental no es la cantidad de viajes, sino que cada estancia esté bien justificada y siempre dentro del marco legal.

