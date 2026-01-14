Estados Unidos anunció que suspenderá desde el 21 de enero el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, en una medida de duración indefinida ligada a un endurecimiento de las reglas sobre “carga pública”. La decisión no afecta, por ahora, a las visas de no inmigrante (turismo, negocios u otras categorías temporales), pero sí impacta de lleno a quienes planeaban emigrar legalmente a territorio estadounidense.​

¿En qué consiste la suspensión de visas de inmigrante?

El Departamento de Estado instruyó a los consulados a detener el procesamiento de visas de inmigrante —es decir, las que dan paso a la residencia permanente— para ciudadanos de 75 países considerados de alto riesgo de depender de la asistencia pública en Estados Unidos. Esto implica que se pausarán entrevistas, análisis de expedientes, aprobaciones y emisiones de nuevas visas de inmigrante para esas nacionalidades, hasta nueva orden.​

La suspensión entrará en vigor el 21 de enero y se ha definido, hasta el momento, como una pausa “indefinida” mientras se revisan los procedimientos de evaluación y los criterios para detectar posibles “cargas públicas”. Funcionarios del Departamento de Estado han confirmado la existencia de la medida y el número de países afectados, aunque no han publicado todavía el listado completo de naciones incluidas.​

El anuncio oficial del Departamento de Estado en X

“El Departamento de Estado suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países cuyos migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables. La congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense.”

The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the U.S. can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people. — Department of State (@StateDept) January 14, 2026

Países potencialmente afectados y alcance real

Aunque el listado oficial no ha sido revelado, cadenas como Fox News y otros medios que han tenido acceso al memorando interno señalan que entre los países afectados figuran Somalia, Afganistán, Brasil, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Yemen y Rusia, entre otros. Algunas agencias y medios latinoamericanos también reportan que Colombia y otros países de la región estarían dentro del grupo de 75 naciones.​

Es importante subrayar que la suspensión se refiere a visas de inmigrante, no a las de no inmigrante, por lo que solicitudes de turismo, negocios, estudios de corta duración u otras categorías temporales no quedarían, en principio, cubiertas por esta pausa. Sin embargo, la medida representa un giro significativo para cientos de miles de personas que estaban en proceso de reunificación familiar, peticiones laborales o programas de inmigración basados en méritos o loterías de residencia, ya que sus trámites podrían quedar congelados sin plazo definido.​

Lista completa de los 75 países afectados

La cadena Fox News enumera las siguientes nacionalidades

Nº País 1 Afganistán 2 Albania 3 Antigua y Barbuda 4 Argelia 5 Armenia 6 Azerbaiyán 7 Bahamas 8 Bangladés 9 Barbados 10 Belice 11 Bielorrusia 12 Birmania / Myanmar 13 Bosnia y Herzegovina 14 Brasil 15 Bután 16 Cabo Verde 17 Camboya 18 Camerún 19 Colombia 20 Costa de Marfil 21 Cuba 22 Dominica 23 Egipto 24 Eritrea 25 Etiopía 26 Fiyi 27 Gambia 28 Georgia 29 Ghana 30 Granada 31 Guatemala 32 Guinea 33 Haití 34 Jamaica 35 Jordania 36 Kazajistán 37 Kirguistán 38 Kosovo 39 Kuwait 40 Laos 41 Liberia 42 Libia 43 Macedonia del Norte 44 Marruecos 45 Moldavia 46 Mongolia 47 Montenegro 48 Nepal 49 Nicaragua 50 Nigeria 51 Pakistán 52 República Democrática del Congo 53 República del Congo 54 Ruanda 55 Rusia 56 San Cristóbal y Nieves 57 Santa Lucía 58 San Vicente y las Granadinas 59 Senegal 60 Sierra Leona 61 Somalia 62 Sudán 63 Sudán del Sur 64 Siria 65 Tanzania 66 Tailandia 67 Togo 68 Túnez 69 Uganda 70 Uruguay 71 Uzbekistán 72 Yemen

Motivos oficiales: la doctrina de la “carga pública”

Según un comunicado del Departamento de Estado citado por medios internacionales, la suspensión está vinculada a una orden más amplia, emitida en noviembre, que endurece las reglas para posibles inmigrantes que podrían requerir ayuda estatal una vez establecidos en Estados Unidos. Bajo esta línea, la administración Trump argumenta que busca evitar que nuevos residentes permanentes dependan de programas de bienestar financiados por los contribuyentes estadounidenses.​

La Casa Blanca enmarca la decisión dentro de una estrategia más amplia de restricción migratoria, que incluye revisiones de antecedentes más estrictas, mayor escrutinio de redes sociales y la continuidad de vetos parciales o totales a determinados países. Voceros gubernamentales han presentado la medida como un paso necesario para “proteger la generosidad del pueblo estadounidense” y frenar el “abuso” del sistema de inmigración, en línea con la retórica que la administración ha mantenido desde su llegada al poder.​

¿Qué pueden hacer los solicitantes y qué esperar?

Para quienes ya tienen una visa de inmigrante aprobada e impresa en el pasaporte, las fuentes oficiales no han indicado, por ahora, una revocatoria masiva, por lo que el principal impacto se concentraría en solicitudes aún en trámite. En cambio, quienes están esperando cita consular, resultados de su entrevista o emisión del visado deben prepararse para posibles demoras, reprogramaciones o incluso la suspensión temporal de sus procesos en las embajadas y consulados afectados.​

Los especialistas recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales del Departamento de Estado y de cada embajada, revisar regularmente el estatus del caso en las plataformas consulares y, en lo posible, buscar asesoría profesional en inmigración para evaluar alternativas legales. Hasta que el Gobierno publique lineamientos más precisos y confirme el listado definitivo de países y excepciones, la clave para los solicitantes será combinar prudencia, seguimiento constante de la información oficial y una planificación flexible de sus proyectos migratorios.

¿Qué tipo de visas quedan suspendidas?

La suspensión se aplica específicamente a visas de inmigrante (residencia permanente), no a las visas de turista u otros visados temporales. Es decir, afecta a categorías de green card tramitadas vía consulado para los 75 países señalados.​

Visas que sí quedan suspendidas

Todas las visas de inmigrante tramitadas en consulados y embajadas para nacionales de los 75 países: esto incluye peticiones familiares, laborales, de diversidad y otras categorías que otorgan residencia permanente.​

para nacionales de los 75 países: esto incluye peticiones familiares, laborales, de diversidad y otras categorías que otorgan residencia permanente.​ En la práctica, quedan pausadas: Visas de inmigrante basadas en familia (cónyuges, padres, hijos y otras categorías de reunificación) cuando el proceso es consular en el extranjero.​ Visas de inmigrante basadas en empleo que se procesan vía consulado (ofertas laborales con residencia permanente).​ Beneficiarios de lotería de visas de diversidad (DV Lottery) que deban acudir a entrevistas en embajadas de esos países.​

Visas que NO quedan suspendidas

Visas de no inmigrante: Turista (B1/B2), negocios temporales, estudiante y otras categorías temporales, salvo que más adelante otra norma las limite.​