Si viajas a Estados Unidos con una visa de turista , no significa que podrás residir permanente en este país, ya que existe un periodo límite. Sin embargo, existe la posibilidad de extender tu estadía con dicha documentación. Por consecuente, es necesario que actúes con rapidez y conozcas los procedimientos necesarios. Presta atención a los siguientes párrafos.

En ciertos casos, se te puede otorgar dicha autorización (B1/B2) con un permiso de estadía que duraría hasta los 6 meses por entrada; sin embargo, el tiempo exacto está en manos de un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) cuando ingresas y se señala en el registro I-94.

Ahora, si pretendes quedarte más tiempo de lo que te indicó una autoridad migratoria, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) aconseja que deberás presentar la solicitud antes del vencimiento de dicho formulario, aproximadamente 45 días de anticipación.

Las personas que viajan con visa de turista a Estados Unidos pueden permanecer hasta 6 meses. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cómo solicitar la extensión de estadía con visa de turista (B1/B2)

Para iniciar el trámite, deberás realizarlo por línea o mediante correo postal presentando el Formulario I-539 (Application to Extend/Change Nonimmigrant Status). El costo que deberás abonar por este proceso oscilaría entre $420 y $470, dependiendo de la modalidad que desees.

Si quieres incluir dependientes, tales como menores de edad, deberás presentar un Formulario I-539A por cada persona.

Es necesario cumplir con ciertos requisitos para que tengas más probabilidades de que te acepten esta extensión de estadía. Para ello, deberás presentar el Formulario I-94 original, contar con pasaporte y visa vigentes, explicar las razones de la solicitud de extensión y mostrar evidencia de que mantiene un estatus migratorio válido.

Es necesario presentar la documentación necesaria y correcta para incrementar tus probabilidades de que extiendan tu estadía en este país. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿Es seguro que me acepten la solicitud de extensión de estadía en Estados Unidos?

No existe una probabilidad fija, ya que es discrecional de USCIS. También dependerá de las razones que planteaste en tu solicitud y que hayas cumplido con todas las reglas de tu visa. Recuerda que este proceso será revisado rigurosamente.

Entre los motivos más frecuentes de negación son: solicitudes presentadas tardes sin justificar, razones sin solidez o mostrar una intención de residir permanentemente en Estados Unidos más que una visita temporal.

