Millones de trabajadores en Estados Unidos con coberturas de salud están preocupados porque podrían quedar sin protección, ante la inminente expiración de los subsidios de salud este 31 de diciembre de 2025. Se trata de los subsidios ampliados de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) que no fueron renovados, lo que ha llevado a la incertidumbre a gran cantidad de personas, pero ¿quiénes exactamente serían los afectados? ¿Qué monto tendrían que desembolsar ahora? En los siguientes párrafos absolvemos las respuestas a estas y otras interrogantes.

Antes te precisamos que la ACA, también conocida como “Obamacare”, es una ley federal estadounidense aprobada en 2010, cuyo objetivo principal es aumentar el número de personas con seguro médico mediante subsidios, expansión de Medicaid y obligación para ciertos empleadores de ofrecer cobertura; es decir, protege a los pacientes frente a prácticas abusivas de aseguradoras y limitar los costos de bolsillo.

Los subsidios del ACA están disponibles desde 2014 (Foto: Freepik)

¿QUÉ IMPLICA QUE LOS SUBSIDIOS DE SALUD EXPIREN?

Estos subsidios conocidos como créditos fiscales para las primas están disponibles desde 2014 y se ampliaron en 2021 de forma temporal por la pandemia de COVID-19. En 2022, los legisladores volvieron a extenderla hasta 2025, el cual llega a su fin. Por lo tanto, ¿qué implica? Que las primas anuales que pagan los afiliados subsidiados se incrementarán alarmantemente desde el 1 de enero de 2026.

De acuerdo con el análisis de la Kaiser Family Foundation (KFF, por sus siglas en inglés), que hace referencia CNBC, las primas anuales pasarán de US$888 a US$1,904, lo que significa poco más de 214%, un verdadero dolor de cabeza para miles de subsidiados, ya que aumentarían las primas para caso 22 millones de beneficiarios.

¿QUÉ TRABAJADORES SE QUEDARÁN SIN PROTECCIÓN DESDE EL 1 DE ENERO DE 2026?

Los especialistas de Ogletree Deakins señalaron que la “mayoría de las personas que contratan un plan de cobertura individual a través de los mercados de la ACA carecen de acceso a la protección médica patrocinada por el empleador porque trabajan a tiempo parcial, para una pequeña empresa o son autónomos”.

Por lo tanto, la expiración de los subsidios afectaría a las “pequeñas empresas que no ofrecen prestaciones médicas, así como a las grandes empresas con muchos trabajadores a tiempo parcial que no cumplen los requisitos para el plan de salud de la empresa”.

En tal sentido, cabe la posibilidad de que los trabajadores que no pueden costear la cobertura de la ACA sin los subsidios mejorados estarían pensando cambiar de trabajo para obtener una cobertura médica patrocinada por el empleador.

Por su parte, el grupo de investigación de políticas sanitarias no partidista KFF señaló que lagunas ocupaciones como quiroprácticos, músicos y cantantes, corredores de bienes raíces, agricultores y ganaderos, dentistas y manicuras y pedicuras, por citar algunos, serían muy afectados, ya que en el mercado de la ACA dependen de los subsidios más que otras, publica CNBC.

“Si expiran los subsidios mejorados, ciertos grupos con un mayor riesgo de no tener seguro, incluidos los consumidores negros y latinos, se verán afectados de manera desproporcionada”, según el Centro de Políticas Bipartidistas, publica el mismo medio, que también asevera que los jubilados anticipados, los consumidores de ingresos medios y algunos hogares latinos estarían más expuestas.

Los subsidios mejorados incrementaron el valor del crédito fiscal para las primas, de esta forma se puso a disposición de más hogares, pero todo estaría perdido en 2026 (Foto: Freepik)

¿HAY ALGUNA ESPERANZA?

Si bien el 18 de diciembre de 2025, la Cámara de Representantes de EE.UU. votó a favor de una solicitud de exención de la deuda para obligar a la Cámara a votar un proyecto de ley que extendería los subsidios por tres años, lo que ahora quedaría en sus manos en una votación en enero de 2026, lo cierto es que no se sabe exactamente si el proyecto debe ser aprobado por ambas cámaras. ¿El Senado estará a favor de extender los subsidios?

Parece algo complicado, ya que hace algunas semanas los rechazaron una extensión de tres años de los subsidios mejorados de la ACA que había sido propuesta por los demócratas.

