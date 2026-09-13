El clima de Estados Unidos mostrará esta semana dos escenarios completamente distintos. Mientras una masa de aire frío hará que el otoño se sienta con fuerza en el noreste, Texas y Oklahoma continuarán enfrentando temperaturas propias del verano, algunas de ellas por encima de los 100 °F.

El cambio será especialmente marcado en el noreste a partir del martes, cuando varias zonas podrían registrar las primeras condiciones generalizadas de escarcha y congelamiento de la temporada. El descenso será provocado por un potente frente frío que avanzará desde la costa este durante la noche del lunes y dará paso a una masa de aire frío procedente de Canadá.

El frío llegará con fuerza a Nueva Inglaterra

Las condiciones más frías se concentrarán en las zonas de mayor elevación. Entre ellas figuran los Adirondacks, en Nueva York; las Green Mountains, en Vermont; las White Mountains, en New Hampshire, y el extremo norte de Maine. En estos lugares, los termómetros podrían bajar hasta los 30 °F, lo que favorecería congelamientos localizados.

En el interior de Nueva Inglaterra, así como en el oeste de Massachusetts, el valle del Hudson y sectores del centro y norte del estado de Nueva York, se prevén temperaturas matutinas de entre los 30 °F y los 40 °F.

Además, podrían aparecer bancos de escarcha en valles rurales y otras zonas bajas. En las costas y las grandes ciudades, en cambio, las temperaturas serán algo más elevadas, con mínimas entre los 40 °F y 50 °F, debido en parte al calor retenido por las áreas urbanas y al agua del océano.

El clima de Estados Unidos tendrá un marcado contraste esta semana: frío y posibles heladas en Nueva Inglaterra, frente a temperaturas superiores a 100 °F en Texas y Oklahoma. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

Texas y Oklahoma seguirán bajo calor extremo

El panorama será completamente diferente más al sur. De acuerdo con el FOX Forecast Center, Texas y Oklahoma continuarán registrando temperaturas muy elevadas, que podrían superar ampliamente los 100 °F. En algunos puntos, los valores del índice de calor podrían alcanzar entre 105 °F y 110 °F.

Dallas y Abilene podrían volver a acercarse o incluso desafiar récords diarios de temperatura. McAllen, Texas, atraviesa además una racha excepcional: ha alcanzado al menos 100 °F durante 50 días consecutivos, estableciendo un nuevo récord.

El calor llega después de un verano histórico

Este contraste ocurre después de un verano extraordinariamente cálido en Estados Unidos. Entre junio y agosto, la temperatura promedio de los 48 estados continentales fue la más alta registrada, superando en 0,4 grados el récord anterior establecido en 1936 y 2021.

Septiembre tampoco comenzó con temperaturas habituales. Cerca de 20 localidades registraron su inicio de mes más cálido de la historia, mientras que más de 50 se ubicaron entre sus cinco comienzos de septiembre más calurosos. Además, cientos de récords diarios de temperatura han sido superados, especialmente en las Grandes Llanuras centrales y del sur.

A más largo plazo, el calor más intenso comenzaría a desplazarse hacia el oeste del país. El pronóstico del Climate Prediction Center para los próximos 8 a 14 días señala que buena parte de esa región tiene probabilidades de registrar temperaturas superiores al promedio.