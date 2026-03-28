Goodwill aclaró qué objetos no se pueden donar en sus tiendas y qué ocurre con ellos si las personas intentan entregarlos. La organización cuenta con normas estrictas para garantizar la seguridad, la calidad de los productos y el cumplimiento de regulaciones. Los empleados pueden rechazar donaciones si están sucias, en mal estado, no se pueden vender o representan un riesgo al manipularlas. Además, existe una lista específica de artículos prohibidos que no se aceptan bajo ninguna circunstancia.

En las tiendas de Goodwill Northern New England, la lista de 2025, y que sigue vigente este 2026, incluye más de 30 objetos que no pueden ser donados. Entre ellos hay productos comunes como equipos para bebés, almohadas, piezas de automóviles y camas tipo litera.

La organización explica que estas restricciones se deben a “riesgos legales o de responsabilidad, preocupaciones de seguridad o residuos peligrosos/universales, así como costos de reciclaje y/o eliminación”.

Lista de artículos que no se pueden donar:

Aire acondicionado

Municiones o armas

Electrodomésticos grandes

Piezas de automóviles

Equipos para bebés

Almohadas

Cascos de bicicleta usados

Camas tipo litera

Químicos

Residuos de construcción

Fotocopiadoras grandes

Equipos de ejercicio grandes

Equipos de pesca con plomo o acuarios grandes

Líquidos o gases inflamables

Alimentos

Muebles dañados

Futones

Residuos peligrosos

Camas de hospital

Hoverboards

Humidificadores

Bombillas

Líquidos

Chalecos salvavidas

Colchones, somieres o camas de agua

Dispositivos médicos de asistencia

Medicamentos

Pianos y órganos

Artículos retirados del mercado

Detectores de humo

Juegos infantiles grandes

Taxidermia de cualquier tipo

Televisores CRT

Accesorios para vapeo

Persianas venecianas

Alfombras de pared a pared

Aun así, Goodwill intenta dar una segunda vida a muchos objetos que no pueden vender. Por ejemplo, la ropa dañada puede transformarse en trapos de limpieza, mientras que algunos aparatos electrónicos pueden ser reparados y revendidos.

“Utensilios de cocina, cables electrónicos, zapatos, peluches y otros artículos sobrantes encuentran destino en empresas que los compran al por mayor”, señala la política de la tienda. “El cartón, metal y plástico que no tienen otros usos (como cajas de Monopoly dañadas, árboles de Navidad artificiales rotos o juguetes deformados) se reciclan”.

La institución explicó que la ropa dañada puede transformarse en trapos de limpieza, mientras que algunos aparatos electrónicos pueden ser reparados y revendidos. (Foto referencial: Freepik)

Sin embargo, no todo se puede reutilizar. “Hay algunos artículos que no se pueden reciclar, por lo que es muy importante que solo se donen los artículos que podemos aceptar”, indica el sitio web. “Cuando recibimos aires acondicionados viejos, colchones o cualquier cosa que no podamos vender, tenemos que tirarlos, y ese costo afecta nuestro trabajo social”.

Por eso, la organización recomienda revisar las reglas de cada sede antes de donar, ya que pueden variar según la ubicación.

Además, ofrece una guía sencilla para decidir: “Una buena regla general es considerar si el artículo que estás donando es algo que te sentirías cómodo dando a un amigo o vecino”, explicó un representante a The US Sun.

Qué es Goodwill y cómo encontrar una tienda en Estados Unidos

Goodwill es una de las organizaciones sin fines de lucro más reconocidas en Estados Unidos. Su modelo se basa en recibir donaciones de ropa, muebles y artículos para el hogar que luego venden en sus tiendas de segunda mano.

Los ingresos generados se utilizan para financiar programas de capacitación laboral, servicios de colocación de empleo y clases de apoyo para personas que enfrentan barreras para trabajar.

Para encontrar una tienda cerca de ti, puedes utilizar el localizador oficial en el sitio web goodwill.org. Solo necesitas ingresar tu código postal (Zip Code) o ciudad y el sistema te mostrará las ubicaciones más próximas, diferenciando entre centros de donación, tiendas minoristas y tiendas tipo “outlet” (donde se vende por peso).

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