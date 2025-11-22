La acción de contratar a un ‘coyote’ para el tráfico de un menor de edad hacia Estados Unidos conlleva graves implicaciones legales y humanitarias. La persona que incurre en este riesgo enfrentaría severas sanciones en el país norteamericano , desde multas significativas hasta la posibilidad de pasar varios años en prisión.

Este tema ha retomado relevancia en tiempos recientes debido a un caso en particular que ocurrió en noviembre del presente año, cuando una maestra latina, cuya identidad es Diana Patricia Santilla Galeano, fue arrestada por agentes de ICE en el guardería ‘Rayito de Sol’, situado en Chicago.

Según un comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no solo la calificaron de una inmigrante indocumentada, pues precisaron que la extranjera “presuntamente pagó traficantes para que introdujeran ilegalmente a sus hijos de 16 y 17 años en Estados Unidos”.

Ante la situación, surge la duda: ¿los inmigrantes son conscientes de las graves consecuencias que implica contratar a un traficante de personas para traer un hijo(a) a Estados Unidos? Distintos expertos en inmigración afirman que no tienen conocimiento claro sobre este delito.

De ser capturados, los 'coyotes' pueden afrontar amplias condenas en Estados Unidos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué dice la ley sobre el tráfico de personas a EE.UU.

Según lo estipulado por el Departamento de Justicia (DOJ), el tráfico de personas está tipificado en el 1907.TITTLE 8, U.S.C 1324 (A) Offenses, la cual señala las prohibiciones y sanciones que conlleva este mal accionar:

Prohíbe el contrabando de extranjeros, el transporte nacional de extranjeros no autorizados, ocultar o albergar a extranjeros no autorizados, alentar o inducir a extranjeros no autorizados a ingresar a Estados Unidos y participar en una conspiración o ayudar e instigar a cualquiera de los actos precedentes.

Prohíbe traer o intentar traer extranjeros no autorizados a Estados Unidos de cualquier manera, incluso en una puerta de entrada designado.

La ley lo tipifica como delito federal a cualquier persona que trate o intenta traer a sabiendo una un extranjero a EE.UU. por un lugar no designado, sin importar la autorización previa o futuras acciones oficiales.

La ley sanciona a quienes transporten o trasladen, o intenten transportar o trasladar a un extranjero dentro de EE.UU. por cualquier medio de transporte.

La ley sanciona a las personas que participan ocultando a personas que, a sabiendas, fueron contrabandeadas.

Los padres que pagan 'coyotes' para que trasladen a sus menores hijos a Estados Unidos no tienen conocimiento sobre las graves consecuencias de este acto. (Crédito: REUTERS/Mike Blake).

Cuáles son los castigos a quienes cometan el tráfico de personas a Estados Unidos

De acuerdo al Código, la sanción legal básica máxima por infringir 8 U.S.C. § 1324 (a)(1)(i) y (v)(I) (relacionado al tráfico/contrabando de extranjeros y conspiración) se relaciona a una multa bajo el Título 18 , pena privativa de la libertad por no más de 10 años, o ambos.

Ahora, si la persona trasladada ilegalmente presenta lesiones corporales graves o resulta con su deceso, el ‘coyote’ acusado sería castigado con cadena perpetua o pena de muerte.