Alba Joseline, una joven mexicana, regresó decepcionada de su cita en el consulado de Estados Unidos en Nogales, Sonora. Había viajado con la ilusión de obtener la visa que le permitiría asistir a un congreso profesional, pero la experiencia resultó muy diferente a lo que esperaba.

En un video que publicó en TikTok, relató que su trámite terminó en cuestión de minutos y con un inesperado “no” por respuesta.

Según contó, la entrevista fue tan breve que apenas alcanzaron a hacerle cuatro preguntas. La funcionaria consular no le explicó los motivos del rechazo y, tras escuchar sus respuestas, solo le entregó un papel informando que su visa había sido negada. “No entiendo”, dijo Alba, visiblemente frustrada.

La entrevista duró pocos minutos y solo incluyó cuatro preguntas sobre su estado civil y los viajes de su esposo. (Foto: @albajoseline_)

La primera pregunta de la oficial fue sobre su estado civil. Alba respondió que estaba casada y que contrajo matrimonio en abril con su pareja de toda la vida. Después, le consultaron si su esposo tenía visa, a lo que ella contestó que sí, incluso llevaba una copia para mostrar, pero la funcionaria no la quiso ver.

Tras ello, la empleada del consulado preguntó si su esposo había viajado antes a Estados Unidos y, al recibir una respuesta afirmativa, quiso saber qué estados había visitado. Alba explicó que no lo sabía, porque aquel viaje ocurrió cuando su esposo era un niño y ellos aún no se conocían.

La última pregunta fue sobre el motivo de su viaje. Alba explicó que Pfizer la había invitado a una reunión en octubre y que la empresa cubriría todos los gastos. Incluso llevó la carta de invitación, pero la funcionaria no la revisó. “Me pasó un papelito que decía que mi visa había sido rechazada, y listo”, relató.

Aunque mostró una carta de invitación de Pfizer para un congreso en octubre, la funcionaria no revisó el documento y rechazó la solicitud sin dar motivos. (Foto referencial: Freepik)

La joven confesó que la noticia la dejó entre lágrimas. “Ya lloré, ya berreé, ya todo”, dijo, lamentando no haber recibido una explicación clara. El viaje hasta Nogales, dijo, implicó tiempo, esfuerzo y dinero: “Es un superviaje hasta Nogales. Lo di todo para que me dieran la visa”.

También cuestionó algunas de las preguntas que le hicieron, como la referente a los viajes de su esposo cuando era niño. “Mi novio tenía ocho años cuando viajó. La verdad, ni siquiera pensábamos que me iban a hacer esa pregunta”, comentó.

La joven expresó su frustración por el largo viaje, la falta de explicaciones y la oportunidad laboral que ahora no podrá concretar. (Foto: Getty Images)

Alba trabaja de manera remota para Pfizer con equipos en Estados Unidos, Canadá, Chile y Argentina. Esta habría sido su primera oportunidad para reunirse en persona con sus compañeros de trabajo y, además, participar en una actividad recreativa durante el congreso. Ahora, todo quedó en pausa.

“Estoy llorando de coraje… Si rechazan, por favor, sean más amables y digan por qué”, pidió, esperando que en el futuro las autoridades den más información a quienes enfrentan una situación similar.

Por qué le niegan la visa americana a una persona

A una persona le pueden negar la visa americana principalmente por no demostrar suficientes lazos en su país de origen (trabajo, familia, propiedades) que aseguren que regresará, o por presentar información falsa en la solicitud o durante la entrevista.

Otras razones comunes incluyen tener antecedentes penales,exceder la estadía previa en EE. UU., o no presentar la documentación completa o correcta.

