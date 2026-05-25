La cadena de supermercados Kroger, una de las más grandes de Estados Unidos, planea reducir precios en miles de productos para atraer a consumidores afectados por la inflación y competir con gigantes como Walmart y Costco. La empresa busca convencer a clientes que actualmente prefieren tiendas conocidas por ofrecer precios más bajos y descuentos.

El director ejecutivo de Kroger, Greg Foran, explicó que la compañía quiere dar un respiro a las familias que enfrentan altos costos de vida, incluyendo gasolina y alimentos. Según el ejecutivo, la idea es mejorar la posición de la cadena dentro del mercado de supermercados en Estados Unidos.

“Concibo nuestro negocio un poco como una carrera de Fórmula Uno”, señaló Foran en una entrevista con Bloomberg. “Hay un grupo de coches que lideran la carrera y están haciendo un muy buen trabajo. Nuestro objetivo es salir de la mitad de la parrilla y empezar a rodar más rápido, recortar la distancia con los coches del primer grupo y, si es posible, adelantarlos”.

La cadena espera atraer a consumidores afectados por el aumento del costo de vida y la inflación en Estados Unidos. (Foto: AFP)

Importación directa y tecnología: la estrategia de Kroger para bajar los precios de sus productos

La empresa indicó que este cambio estratégico podría convertirse en una de las modificaciones más importantes de Kroger en los últimos años. Para lograrlo, la cadena planea importar productos directamente desde su origen, utilizar más tecnología en sus operaciones y aprovechar esos ahorros para bajar precios, aunque todavía no ha revelado en cuánto se reducirán los precios.

Kroger, que genera cerca de 150 mil millones de dólares en ingresos anuales según Insider Monkey, primero probará estas rebajas en algunos mercados antes de expandirlas al resto de sus tiendas.

Foran aseguró que las reducciones abarcarán miles de artículos porque “no todas las canastas de compra son iguales” y añadió que “tiene que ser algo que tenga sentido común para los clientes”.

Además de bajar precios, la compañía también quiere mejorar la experiencia dentro de sus supermercados. Entre sus planes está ofrecer un servicio más rápido y amable, además de adaptar mejor sus productos a las necesidades de cada vecindario donde opera.

Walmart y Costco: la intensa competencia por el bolsillo del consumidor

Cabe agregar que la competencia entre supermercados sigue creciendo en Estados Unidos.

Según Business Insider, Walmart ya redujo precios en más de 7.200 productos, mientras que cadenas regionales como Stop & Shop también comenzaron a ofrecer descuentos en artículos populares para enfrentar los efectos de la inflación.

Por su parte, Costco continúa atrayendo clientes gracias a sus bajos precios y promociones en compras al por mayor.

Además de las rebajas, Kroger también promete mejorar el servicio y adaptar mejor sus tiendas a cada comunidad. (Foto referencial: Freepik)

Los planes de expansión de Kroger para 2027

El agresivo plan de rebajas coincide con un cambio radical en la directiva de la empresa. En febrero de 2026, Greg Foran, antiguo jefe de operaciones de Walmart en EE. UU., asumió oficialmente como el nuevo director ejecutivo de Kroger, convirtiéndose en el primer CEO externo en la historia de la cadena.

Foran tomó el mando tras la salida del veterano Rodney McMullen y luego de que colapsara definitivamente la polémica propuesta de fusión por 25,000 millones de dólares entre Kroger y su rival Albertsons.

A pesar de que el mercado de supermercados se encuentra en un entorno muy competitivo por el aumento en los costos de productos básicos, la estrategia de Kroger no se limitará únicamente a reducir precios.

Según Mass Market Retailers, la compañía acaba de anunciar que duplicará su apuesta de crecimiento físico, apuntando a abrir entre 70 y 80 nuevas tiendas para el año 2027, con un enfoque especial en ganar terreno en la región del noreste de Estados Unidos.

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