Washington.- La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes una apelación de Ghislaine Maxwell, la exnovia de Jeffrey Epstein, y quien está en prisión.

En el primer día de su nuevo período de sesiones, los jueces decidieron no abordar un caso que habría atraído nuevamente la atención sobre la sórdida saga de abuso sexual después de que la administración del presidente Donald Trump buscó mitigar las críticas por su negativa a liberar públicamente más archivos del caso Epstein.

Los abogados de Maxwell, una socialité británica, argumentaron que nunca debió haber sido juzgada ni condenada por su papel en atraer a adolescentes para que Epstein abusara sexualmente de ellas. Ella está cumpliendo una condena de 20 años de cárcel, aunque fue trasladada de una prisión federal de baja seguridad en Florida a un campamento de mínima seguridad en Texas después de ser entrevistada en julio por el subsecretario de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche.

Como es su costumbre, los jueces no explicaron por qué rechazaron la apelación.

La administración republicana de Trump había instado a la corte suprema a mantenerse al margen del caso.

Los abogados de Maxwell sostuvieron que un acuerdo de no enjuiciamiento alcanzado en 2007 por fiscales federales en Miami y los abogados de Epstein también protegía a sus “potenciales coconspiradores” de cargos federales en cualquier parte del país.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en 2005.

Maxwell fue procesada en Manhattan, y el tribunal de apelaciones federal allí dictaminó que el enjuiciamiento era adecuado. Un jurado la encontró culpable de tráfico sexual de una adolescente, entre otros cargos.

El juicio de Maxwell presentó relatos de la explotación sexual de niñas de tan solo 14 años contados por cuatro mujeres que describieron haber sido abusadas cuando eran adolescentes en la década de 1990 y principios de 2000 en las casas de Epstein.

Ni los abogados de Maxwell ni la Oficina Federal de Prisiones han explicado la razón de su traslado, pero uno de sus abogados, David Oscar Markus, ha dicho que ella es “inocente y nunca debió haber sido juzgada, mucho menos condenada”. Markus también fue el abogado principal en su caso ante la Corte Suprema.

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein fueron pareja y cómplices de delitos de explotación sexual de menores por mucho tiempo (Foto: Departamento de Justicia de Estados Unidos)

Maxwell fue entrevistada por Blanche en un tribunal de Florida. Se le otorgó inmunidad limitada, lo que le permitió hablar libremente sin temor a ser procesada por lo que dijera, excepto en caso de una declaración falsa. Negó repetidamente haber presenciado interacciones sexualmente inapropiadas que involucraran a Trump, según registros publicados en agosto destinados a distanciar al presidente del desacreditado financiero.

Epstein fue arrestado en 2019 por cargos de tráfico sexual y fue acusado de abusar sexualmente de docenas de adolescentes. Un mes después, fue encontrado muerto en una celda de la cárcel de Nueva York en lo que los investigadores describieron como un suicidio.

El caso Epstein alcanzó a la administración de Trump tras un anuncio del FBI y el Departamento de Justicia en julio de que Epstein se había suicidado a pesar de las teorías de conspiración que decían lo contrario, que una “lista de clientes” que la secretaria de Justicia, Pam Bondi, había insinuado estaba en su escritorio no existía realmente, y que no había documentos adicionales de la investigación de alto perfil que fueran adecuados para ser liberados.

El anuncio provocó indignación entre los teóricos de la conspiración y los partidarios de Trump que esperaban ver pruebas de un encubrimiento gubernamental. Esa expectativa fue impulsada en parte por comentarios de funcionarios, incluidos el director del FBI Kash Patel y el subdirector Dan Bongino, quienes en podcasts antes de asumir sus cargos actuales habían promovido repetidamente la idea de que se estaban reteniendo detalles perjudiciales sobre personas prominentes.

Patel, por ejemplo, dijo en al menos una entrevista de podcast antes de convertirse en director del FBI que el “libro negro” de Epstein estaba bajo el “control directo del director del FBI”.

Pero el Departamento de Justicia dijo que tras revisar las pruebas en posesión del gobierno determinó que no era “apropiado ni justificado” realizar más divulgaciones. El departamento señaló que gran parte del material fue sellado por un tribunal para proteger a las víctimas y que “solo una fracción” de él “se habría hecho pública si Epstein hubiera ido a juicio”.

Ante la furia de su base, Trump buscó pasar rápidamente la página, cerrando el cuestionamiento a Bondi sobre Epstein en una reunión del gabinete en la Casa Blanca y calificando de “débiles” a los partidarios que, según él, estaban cayendo en el “engaño de Jeffrey Epstein”.