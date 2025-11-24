Una ciudadana venezolana que había logrado naturalizarse en Estados Unidos en 2010 perdió su ciudadanía tras descubrirse que estuvo involucrada en un esquema de fraude a Medicare valorado en más de 5 millones de dólares. La investigación culminó no solo con la cancelación de su estatus, sino también con una condena de prisión.

El Departamento de Justicia (DOJ) dio a conocer el caso a través de un comunicado oficial, en el que detalló cómo Marieva Briceño operaba tres supuestas clínicas médicas en el área metropolitana de Detroit, Michigan. En esos establecimientos, según las autoridades, se pagaba a beneficiarios de Medicare para que se sometieran a pruebas y procedimientos innecesarios.

De acuerdo con el reporte, entre mayo de 2007 y enero de 2010, Briceño y otras personas presentaron reclamaciones fraudulentas por un monto cercano a los US$5,4 millones. Una parte de ese dinero, alrededor de US$2,9 millones, llegó a ser pagado por el programa federal de salud y la mujer obtuvo personalmente cerca de US$513.200.

Durante su proceso de naturalización, la inmigrante ocultó su participación en este esquema fraudulento. (Foto: AFP) / KENA BETANCUR

En medio de estas actividades, Briceño presentó su solicitud de ciudadanía el 21 de diciembre de 2009.

Los documentos judiciales indican que, durante el proceso de naturalización, ocultó el fraude y negó haber cometido delitos por los que no había sido arrestada, tanto al rellenar los formularios como en la entrevista con funcionarios migratorios. Aun así, recibió la ciudadanía el 19 de marzo de 2010.

Sin embargo, la investigación avanzó rápidamente. El 12 de septiembre de 2011, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida la acusó formalmente de fraude y conspiración. Meses más tarde, el 14 de marzo de 2012, Briceño se declaró culpable del delito de conspiración y fue sentenciada a cinco años de prisión.

Tras ser acusada y declararse culpable de conspiración, fue sentenciada a cinco años de prisión. (Foto: Freepik)

Años después, ya durante la administración de Donald Trump, el 12 de agosto de 2025, el Departamento de Justicia solicitó ante un tribunal federal en Florida que se le retirara la ciudadanía, argumentando que había participado en una conspiración criminal y que ocultó esa información mientras se naturalizaba.

Finalmente, el 17 de noviembre, el juez Darrin Gayles ordenó revocar su ciudadanía estadounidense.

En el comunicado oficial, el fiscal general adjunto Brett A. Shumate destacó la gravedad del caso.

“La revocación de la ciudadanía estadounidense de Marieva Briceño demuestra que si robas de los programas que sirven a nuestros ciudadanos más vulnerables, serás descubierto, procesado y sufrirás las consecuencias de tus actos, hasta la pérdida de tu ciudadanía estadounidense”, advirtió Shumate.

Finalmente, un juez ordenó la revocación de su ciudadanía por haber mentido en su solicitud y participar en un delito grave. (Foto: Freepik)

Motivos por los que una persona naturalizada puede perder su ciudadanía estadounidense

La pérdida de la ciudadanía para una persona naturalizada ocurre únicamente si se demuestra que el estatus fue obtenido de forma ilegal o fraudulenta, o si se cometen actos graves que demuestran deslealtad.

Aquí están los principales motivos:

Fraude en el proceso: Si se comprueba que el ciudadano ocultó hechos materiales o hizo tergiversaciones intencionales (mintió) durante el proceso de naturalización (ej. sobre su pasado criminal, afiliaciones políticas o historial migratorio).

Ausencia prolongada tras naturalización: Regresar al país de origen o a otro país con la intención de establecer una residencia permanente en un plazo de cinco años después de la naturalización (aunque este motivo es raramente aplicado sin evidencia adicional de fraude).

Conexión con el terrorismo: Si el ciudadano estuvo afiliado o participó en actividades terroristas o de seguridad nacional antes de la naturalización y no lo reveló, o si la afiliación ocurrió después de la naturalización.

Traición o subversión: Ser condenado por traición, intentar derrocar al gobierno de EE. UU. o actos de conspiración violenta contra el gobierno.

Cabe agregar que la desnaturalización es un proceso judicial. El gobierno debe presentar una demanda civil ante un tribunal federal y probar los cargos con evidencia clara e inequívoca.