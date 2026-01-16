El feriado del Día de Martín Luther King Jr. 2026 ofrece una oportunidad única para que las familias de Florida Central se unan en una celebración de unidad y esperanza. Desde desfiles en las calles principales hasta festivales culturales llenos de música y actividades educativas, la región pretende ofrecer un gran espectáculo y lo mejor de todo es que será totalmente gratuito. Si resides en esta área del mencionado estado, te invito a conocer nuestra lista completa para que sepas cómo participar en estos emotivos homenajes y rendir tributo al legado que sigue siendo una inspiración en distintas partes del mundo.

Cada tercer lunes de enero se celebra esta importante fecha en honor a Martín Luther King Jr. (también conocido como MLK Jr.), recordado por sus liderazgo a favor de los derechos civiles y contra la desigualdad social, según lo señalado por el portal USA Gov .

Un acto valeroso muy recordado por el pueblo estadounidense en relación a MLK Jr. ocurrió el 28 de agosto de 1963. En esa fecha, más de 250,000 personas se reunieron en Washington y marcharon hacia el Monumento a Lincoln para exigir leyes que garantizaran la igualdad de derechos civiles para todos los ciudadanos. Fue en esa ocasión donde el pastor pronunció su célebre discurso “Tengo un sueño”.

Este año, la celebración se llevará a cabo el próximo lunes 19 de enero. Se espera una gran multitud de personas que realizarán trabajos comunitarios, siguiendo el legado servicial de Martín Luther King Jr.

Condados de Florida Central que celebrarán el Día de Martin Luther King Jr.

Condado o ciudad Evento Fecha Ubicación Condado de Brevard Cocoa Peace March and Service Lunes 19 de enero (2:00 - 5:00 p.m., hora local) Iniciará desde el Provost Park en Varr Avenue hasta Riversedge Boulevard. Condado de Flager Desfile de MLK de Bunnell Sábado 17 de enero (desde el mediodía, hora local) Centro GW Carver. Condado de Lake Lake-Eustis Area Events Desde el sábado 17 hasta el lunes 19 de enero Tavares Civic Center, Unitarian Universalist Congregation of Lake County y Ferran Park & Palmetto Plaza.

Condado de Lake Desfile y celebración de MLK en Clermont Lunes 19 de enero (desde las 10:00 a.m., hora local) Parques McKinney y Waterfront. Condado de Marion Ocala MLK Day Events Desde el sábado 17 hasta el lunes 19 de enero Mary Sue Rich Center at Reed Place, Martin L. King Jr. Park, Mary Sue Rich Center at Reed Place, New St. John Baptist Church y Webb Field at MLK Recreation Complex. Condado de Orange Dowtown Orlando Dr. Martin Luther King Jr. Holiday Parade Sábado 17 de enero (desde las 10:00 a.m., hora local) North Orange Avenue, Downtown. Condado de Orange 49th Annual Eatonville MLK Parade & Celebration Sábado 17 de enero (desde las 2:00 hasta las 6:00 p.m., hora local) Historic Town of Eatonville Town Hall. Condado de Orange 24th Annual Unity Heritage Festival Domingo 18 de enero (desde las 1:00 hasta las 5:00 p.m., hora local) Shady Park at Hannibal Square, Winter Park Condado de Orange Arthur “Pappy” Kennedy 33rd Annual Prayer Breakfast Lunes 19 de enero (desde las 7:45 a.m., hora local) First Baptist Church. Condado de Orange Dr. Martin Luther King jr. Commission’s Great Day of Service US Hunger - Million Meal Lunes 19 de enero (desde las 8:00 a.m., hora local) Orange County Convention Center North Concourse. Condado de Orange Seedlings for Civil Rights Lunes 19 de enero (desde las 9:00 a.m., hora local) Rosemont Community Center Condado de Orange City of Ocoee Martin Luther King, Jr. Unity Parade and Celebration Lunes 19 de enero (desde las 10:00 a.m., hora local) Starts at Citrus Elementary School. Condado de Orange City of Winter Park Martin Luther King Day Celebration Lunes 19 de enero (desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., hora local) Shady Park at Hannibal Square. Condado de Orange City of Apopka Martin Luther King Jr. Parade Lunes 19 de enero (desde las 2:00 p.m., hora local) Starts at 519 S. Central Ave. Condado de Orange Rollins College Martin Luther King Jr. Celebration Lunes 19 de enero (desde las 5:00 p.m. hasta las 7:00 p.m., hora local) En el campus de Knowles Memorial Chapel. Condado de Osceola Celebración de la Unidad Martin Luther King Jr. Sábado 17 de enero (desde las 12:00 p.m. hasta las 4:00 p.m., hora local) Kissimmee Lakefront Park Condado de Seminole Desayuno de Oración Comunitario de Oviedo Sábado 17 de enero (desde las 9:00 a.m., hora local) Oviedo Cultural Center. Condado de Seminole Desfile Anual de Sanford MLK Lunes 19 de enero (desde las 10:00 a.m., hora local) Iniciará en la intersección del Historical Goldsboro Blvd. y Persimmon Ave. Condado de Seminole Oviedo Martin Luther King Jr. Day Parade Lunes 19 de enero (desde las 10:00 a.m., hora local) Iniciará en el Round Lake Park y terminará en el Center Lake Park . Condado de Seminole Oviedo Martin Luther King Jr. Fun Day at the Park Lunes 19 de enero (desde las 11:00 a.m., hora local) Center Lake Park. Condado de Sumter Celebración de Wildwood Sábado 17 de enero (desde las 12:00 p.m. hasta las 4:00 p.m., hora local) Iniciará en Dr. Martin Luther King Jr. Community Center y terminará en Dr. Martin Luther King Jr. Park. Condado de Volusia MLK New Smyrna Beach Desde el domingo 18 hasta el lunes 19 de enero. Alonzo “Babe” Community Center, Pleasant Grove Missionary Baptist Church, Mary Harrell Black History Museum.

Condado de Volusia MLK Daytona Beach Desde el domingo 18 hasta el lunes 19 de enero. Masters Domain Church of God, Charles W. Cherry Sr., Cultural and Educational Center y Allen Chapel AME Church.

Es importante mencionarte que estos eventos serán totalmente gratuitos; no gastarás algún dólar por visualizar estos espectáculos. Es más, si quieres ser voluntario, existen ciertos eventos que te brindarían dicha posibilidad. Con la lista mencionada, tienes distintas opciones en Florida Central para disfrutar del Día de Martín Luther King Jr.

