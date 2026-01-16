El tercer lunes de enero de cada año se celebra el Día de Martín Luther King Jr. en Estados Unidos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')
Marcelo López Chavez
El feriado del ofrece una oportunidad única para que las familias de Florida Central se unan en una celebración de unidad y esperanza. Desde desfiles en las calles principales hasta festivales culturales llenos de música y actividades educativas, la región pretende ofrecer un gran espectáculo y lo mejor de todo es que será totalmente gratuito. Si resides en esta área del mencionado estado, te invito a conocer nuestra lista completa para que sepas cómo participar en estos emotivos homenajes y rendir tributo al legado que sigue siendo una inspiración en distintas partes del mundo.

Cada tercer lunes de enero se celebra esta importante fecha en honor a Martín Luther King Jr. (también conocido como MLK Jr.), recordado por sus liderazgo a favor de los derechos civiles y contra la desigualdad social, según lo señalado por el .

Un acto valeroso muy recordado por el pueblo estadounidense en relación a MLK Jr. ocurrió el 28 de agosto de 1963. En esa fecha, más de 250,000 personas se reunieron en Washington y marcharon hacia el Monumento a Lincoln para exigir leyes que garantizaran la igualdad de derechos civiles para todos los ciudadanos. Fue en esa ocasión donde el pastor pronunció su célebre discurso “Tengo un sueño”.

El mensaje de Martin Luther King Jr., el hombre que encabezó el movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos, sigue aún vigente en pleno siglo XXI en la lucha contra el racismo. (Crédito: AFP)
/ Agencia AFP

Este año, la celebración se llevará a cabo el próximo lunes 19 de enero. Se espera una gran multitud de personas que realizarán trabajos comunitarios, siguiendo el legado servicial de Martín Luther King Jr.

Condados de Florida Central que celebrarán el Día de Martin Luther King Jr.

Condado o ciudadEventoFechaUbicación
Condado de BrevardCocoa Peace March and ServiceLunes 19 de enero (2:00 - 5:00 p.m., hora local)Iniciará desde el Provost Park en Varr Avenue hasta Riversedge Boulevard.
Condado de FlagerDesfile de MLK de BunnellSábado 17 de enero (desde el mediodía, hora local)Centro GW Carver.
Condado de LakeLake-Eustis Area EventsDesde el sábado 17 hasta el lunes 19 de eneroTavares Civic Center, Unitarian Universalist Congregation of Lake County y Ferran Park & Palmetto Plaza.
Condado de LakeDesfile y celebración de MLK en ClermontLunes 19 de enero (desde las 10:00 a.m., hora local)Parques McKinney y Waterfront.
Condado de MarionOcala MLK Day EventsDesde el sábado 17 hasta el lunes 19 de eneroMary Sue Rich Center at Reed Place, Martin L. King Jr. Park, Mary Sue Rich Center at Reed Place, New St. John Baptist Church y Webb Field at MLK Recreation Complex.
Condado de OrangeDowtown Orlando Dr. Martin Luther King Jr. Holiday ParadeSábado 17 de enero (desde las 10:00 a.m., hora local)North Orange Avenue, Downtown.
Condado de Orange49th Annual Eatonville MLK Parade & CelebrationSábado 17 de enero (desde las 2:00 hasta las 6:00 p.m., hora local)Historic Town of Eatonville Town Hall.
Condado de Orange24th Annual Unity Heritage FestivalDomingo 18 de enero (desde las 1:00 hasta las 5:00 p.m., hora local)Shady Park at Hannibal Square, Winter Park
Condado de OrangeArthur “Pappy” Kennedy 33rd Annual Prayer BreakfastLunes 19 de enero (desde las 7:45 a.m., hora local)First Baptist Church.
Condado de OrangeDr. Martin Luther King jr. Commission’s Great Day of Service US Hunger - Million MealLunes 19 de enero (desde las 8:00 a.m., hora local)Orange County Convention Center North Concourse.
Condado de OrangeSeedlings for Civil RightsLunes 19 de enero (desde las 9:00 a.m., hora local)Rosemont Community Center
Condado de OrangeCity of Ocoee Martin Luther King, Jr. Unity Parade and CelebrationLunes 19 de enero (desde las 10:00 a.m., hora local)Starts at Citrus Elementary School.
Condado de OrangeCity of Winter Park Martin Luther King Day CelebrationLunes 19 de enero (desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., hora local)Shady Park at Hannibal Square.
Condado de OrangeCity of Apopka Martin Luther King Jr. ParadeLunes 19 de enero (desde las 2:00 p.m., hora local)Starts at 519 S. Central Ave.
Condado de OrangeRollins College Martin Luther King Jr. CelebrationLunes 19 de enero (desde las 5:00 p.m. hasta las 7:00 p.m., hora local)En el campus de Knowles Memorial Chapel.
Condado de OsceolaCelebración de la Unidad Martin Luther King Jr.Sábado 17 de enero (desde las 12:00 p.m. hasta las 4:00 p.m., hora local)Kissimmee Lakefront Park
Condado de SeminoleDesayuno de Oración Comunitario de OviedoSábado 17 de enero (desde las 9:00 a.m., hora local)Oviedo Cultural Center.
Condado de SeminoleDesfile Anual de Sanford MLKLunes 19 de enero (desde las 10:00 a.m., hora local)Iniciará en la intersección del Historical Goldsboro Blvd. y Persimmon Ave.
Condado de SeminoleOviedo Martin Luther King Jr. Day ParadeLunes 19 de enero (desde las 10:00 a.m., hora local)Iniciará en el Round Lake Park y terminará en el Center Lake Park .
Condado de SeminoleOviedo Martin Luther King Jr. Fun Day at the ParkLunes 19 de enero (desde las 11:00 a.m., hora local)Center Lake Park.
Condado de SumterCelebración de WildwoodSábado 17 de enero (desde las 12:00 p.m. hasta las 4:00 p.m., hora local)Iniciará en Dr. Martin Luther King Jr. Community Center y terminará en Dr. Martin Luther King Jr. Park.
Condado de VolusiaMLK New Smyrna BeachDesde el domingo 18 hasta el lunes 19 de enero.Alonzo “Babe” Community Center, Pleasant Grove Missionary Baptist Church, Mary Harrell Black History Museum.
Condado de VolusiaMLK Daytona BeachDesde el domingo 18 hasta el lunes 19 de enero.Masters Domain Church of God, Charles W. Cherry Sr., Cultural and Educational Center y Allen Chapel AME Church.
En este desfile, participan todos aquellos que honran la memoria del pastor Martín Luther King Jr. (Crédito: freepik)
Es importante mencionarte que estos eventos serán totalmente gratuitos; no gastarás algún dólar por visualizar estos espectáculos. Es más, si quieres ser voluntario, existen ciertos eventos que te brindarían dicha posibilidad. Con la lista mencionada, tienes distintas opciones en Florida Central para disfrutar del Día de Martín Luther King Jr.

