Después de haber iniciado 2026 con un feriado federal el pasado 1 de enero, este mes tiene otro día festivo. Se trata del Día de Martin Luther King, Jr., que cae el 19 de enero, el cual se celebra el tercer lunes del primer mes del año, en un día cercano a su cumpleaños. Debido a que se trata de una celebración oficial, mucha gente tiene dudas sobre qué establecimientos estarán abiertos, en especial si se trata de bancos. Por tal motivo, te damos a conocer que entidades financieras atenderán con total normalidad esa fecha, así que presta mucha atención.

Martin Luther King Jr., también conocido como MLK Jr., nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia. fue un ministro y activista bautista estadounidense que se convirtió en el portavoz y líder más visible del movimiento de derechos civiles desde 1955 hasta su asesinato en 1968.

Bank of America es una de las instituciones financieras más grandes del mundo (Foto: AFP)

¿LOS BANCOS ATENDERÁN AL PÚBLICO EL FERIADO 19 DE ENERO?

Al ser un feriado federal, de los 11 que reconoce oficialmente el Gobierno de los EE.UU., este 19 de enero la mayoría de instituciones bancarias no abrirán sus puertas. Sin embargo, la ley no obliga a todas las entidades financieras a cerrar, por lo que algunos podrían optar por abrir, aunque lo habitual es que sigan el calendario de festivos de la Reserva Federal y permanezcan cerrados al público.

A continuación, la lista de los bancos que no atenderán y mantendrán cerradas sus puertas:

Bank of America

Wells Fargo

JPMorgan Chase

Citibank

Goldman Sachs

U.S. Bank

Morgan Stanley

Truist Bank

PNC Bank

Capital One

Citizens Bank

Santander Bank

Compass Bank

Vale precisar que el cierre de estos bancos por el feriado 19 de enero aplica no solamente a sus sucursales, también a sus oficinas administrativas. Pero no te preocupes, pues aunque no abran, la banca en línea y los cajeros automáticos que no están dentro de las entidades financieras seguirán operando.

Recuerda que si deseas transferir dinero entre cuentas propias y/o pagar facturas programadas, no siempre estas operaciones se procesan en tiempo real; por lo tanto, si vas a realizar algún pago o movimiento importante, mejor hazlo antes.

Wells Fargo es un banco y compañía de servicios financieros estadounidense con operaciones a nivel mundial (Foto: AFP)

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DE MARTIN LUTHER KING, JR.?

Se conmemora el Día de Martin Luther King, Jr. en honor a su liderazgo a favor de los derechos civiles y contra la desigualdad racial. Su discurso más recordado fue “I have a Dream” (Tengo un sueño), dado ante más de 200,000 personas en Washington, D.C.

Además de desarrollar una labor al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses, participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por esta razón fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. Cuatro años después, el 4 de abril de 1968, fue asesinado en Memphis por un segregacionista blanco.

