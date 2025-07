La inteligencia artificial está dejando de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta estratégica de los principales bancos en Estados Unidos. Entidades financieras como JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup y Goldman Sachs ya han desplegado sistemas de IA que no solo agilizan operaciones internas, sino que interactúan directamente con los clientes, en un paso histórico hacia la automatización bancaria.

Desde agentes digitales capaces de validar pagos hasta asistentes que analizan grandes volúmenes de datos, los bancos norteamericanos están convencidos de que la inteligencia artificial es clave para ganar eficiencia, reducir errores humanos y blindar la seguridad de sus operaciones en un contexto global cada vez más exigente.

Según “The Wall Street Journal”, el Bank of New York Mellon ya cuenta con decenas de empleados digitales con credenciales corporativas propias que trabajan de manera autónoma. En tanto, JPMorgan ha entregado herramientas de IA a más de 200,000 de sus colaboradores, mostrando que esta no es una tendencia pasajera, sino una transformación profunda.

LOS BANCOS QUE LIDERAN LA TRANFORMACIÓN DIGITAL

A continuación, toma nota de la lista.

JPMorgan Chase

Es considerada la entidad que más ha apostado por trabajadores digitales. Más de la mitad de su plantilla ya utiliza LLM Suite, un sistema de inteligencia artificial que ha pasado por tres etapas: disponibilidad de modelos, incorporación de datos y ahora la integración de agentes autónomos. Actualmente, este software genera contenido de marketing y sugiere estrategias personalizadas para banqueros y asesores.

JPMorgan lidera la adopción de inteligencia artificial con herramientas que asisten a más de 200,000 empleados (Foto: AFP)

Bank of AmericaCon 213.000 empleados a nivel mundial, Bank of America ha desarrollado Erika for Employees, una asistente virtual que anticipa preguntas y resuelve dudas en tiempo real. Hoy, el 60% de las interacciones con IA son mensajes proactivos hacia los usuarios. Para 2025, la entidad destinará 4.000 millones de dólares a inteligencia artificial y nuevas tecnologías, cifra que representa un tercio de su presupuesto tecnológico total.

Bank of America invertirá 4.000 millones de dólares en IA en 2025 para modernizar su operación global (Foto: AFP)

Goldman Sachs

El banco gestiona GS AI Assistant, que ayuda a 10.000 empleados a resumir documentos, traducir códigos de programación y analizar grandes bases de datos. La meta es que este asistente llegue a toda la organización en los próximos dos años.

Citigroup

Ha presentado Citi Stylus, una herramienta que la entidad describe como “un compañero superinteligente al alcance de la mano”. Este sistema facilita la navegación de políticas y procedimientos en áreas clave como recursos humanos, cumplimiento, riesgo y finanzas.

¿EL AVANCE LA IA EN LOS BANCOS REDUCIRÁ LOS EMPLEOS?

Derek Waldron, director de análisis de JPMorgan, explicó que la IA no busca reemplazar a los empleados humanos, sino modernizar funciones críticas: “Estamos viendo un cambio de paradigma en el que los agentes autónomos son capaces de realizar tareas complejas y crear nuevas oportunidades de negocio”.

Bank of America, en esa línea, ha descartado reducir su fuerza laboral de forma masiva. Los expertos coinciden en que la tendencia apunta más a una colaboración entre humanos y sistemas inteligentes que a una sustitución total de puestos de trabajo, al menos en el corto plazo.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!