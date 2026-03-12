¡Una excelente noticia para los residentes de Miami Beach! Ya no realizarás largos desplazamientos y las esperas interminables, ya que una nueva oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) ha abiertos sus puertas. Este centro llega para que simplifique tus trámites esenciales, desde renovaciones hasta gestiones de licencias. Entonces, si pretendes ahorrar tiempo y organizar tus gestiones vehiculares sin complicaciones, esta nota informativa es para ti. A continuación, te explicaré cuáles son los servicios disponibles y cómo asegurar tu cita de una manera rápida.

La nueva oficina, que ha sido inaugurada este jueves 12 de marzo en horas de la mañana, está situada estratégicamente en 100 16 th St., lo que brinda a los habitantes de Miami Beach una posibilidad de gestionar sus documentos de identidad y permisos de circulación sin viajar hasta Bahía Biscayne.

“Por primera vez, llevamos los servicios del Recaudador de Impuestos directamente a los residentes de Miami Beach, ampliando el acceso, aumentando la eficiencia y brindando una experiencia moderna que prioriza a las personas”, declaró Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade

La nueve sede el DMV en Miami Beach está situada específicamente en 100 16th St. (Crédito: miamidade.gov)

La sede cuenta con 14 ventanillas de atención al cliente y, según las palabras de Fernández, ofrecerá “todos los servicios principales que otorga la Oficina de Recaudador de Impuestos”.

Qué trámites estarán disponibles en el DMV de Miami Beach y cuáles son sus horarios

Con la apertura de esta nueva oficina del DMV, se busca agilizar los servicios de documentación para conductores y vehículos, incluyendo también el cobro de impuestos por propiedad y actividades comerciales para mayor eficiencia en los procesos.

Los usuarios de Miami Beach pueden acudir a las instalaciones de lunes a viernes en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., mientras que los días sábados el servicio se mantendrá disponible hasta la 1:00 p.m. para ofrecer una mayor flexibilidad.

La nueva oficina estará atendiendo de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo programar una cita en el DMV de Miami Beach

Conociendo los horarios y los trámites disponibles que ofrecerá esta nueva sede en Miami Beach, puedes agendar una cita desde la comodidad de tu casa; para ello, el sistema del DMV te brinda la oportunidad de programarla mediante línea. Aunque también puede recibir a ciudadanos sin reserva previa, dependerá de la disponibilidad.

Si quieres evitar demoras en los trámites, te recomiendo que presentes los documentos de identidad en original, así como las pruebas que confirmen tu residencia actualizada.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!